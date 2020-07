Willi Lemke war Werders Manager und Aufsichtsratschef. (dpa)

Werders früherer Manager und Aufsichtsrats-Chef Willi Lemke hat trotz des Klassenerhalts eine intensive Aufarbeitung dieser Saison gefordert. „Ich bin super erleichtert. Trotzdem gehöre ich nicht zu denen, die jetzt laut jubelnd durch die Stadt rennen. Demut ist angesagt, denn das war eine furchtbare Saison für alle unsere Fans“, sagte der 73-Jährige am Dienstag nach dem Relegationsspiel beim 1. FC Heidenheim in einem Sky-Interview. „Alle handelnden Personen müssen jetzt sehr kritisch, sehr respektvoll, aber in der Sache hart überlegen: Was ist eigentlich schiefgelaufen?“

Entscheidend für Lemke ist, dass sich eine solche Saison im Abstiegskampf nicht noch einmal wiederholt. Seine Sorge ist jedoch: „Wir werden bei den Fernseheinnahmen Schwierigkeiten haben. Wir werden sicherlich durch Corona weitere finanzielle Einbußen haben. Und wir sind vorbelastet durch die Ausleihen von Spielern, die jetzt zumindest in zwei Fällen zu Käufen werden.“ Damit meinte er Ömer Toprak und Leonardo Bittencourt, für die nach dem geschafften Klassenerhalt Kaufpflichten greifen. Zusammengerechnet wird ein zweistelliger Millionenbetrag an Ablösesummen fällig. Diese „Löcher im Etat“ seien „für die Geschäftsführung eine schwierige Situation und machen auch die Aufgabe für den Trainer eher schwerer als leichter", sagte Lemke.