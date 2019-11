Mit elf Punkten und Platz 14 in der Tabelle ist Trainer Florian Kohfeldt unzufrieden. (Mauelshagen/nordphoto)

Gut zwei Jahre ist es her, dass Florian Kohfeldt den Trainer-Posten bei Werder übernommen hat. Nach dem 10. Spieltag, Werder unterlag Augsburg 0:3, wurde Alexander Nouri entlassen und Kohfeldt übernahm am 31. Oktober 2017. Fünf Punkte hatte die Mannschaft zuvor geholt, nur Köln war als Tabellenletzter noch etwas schlechter. „Damals waren wir weit weg von einem Nicht-Abstiegsplatz„, erinnert sich Kohfeldt. „Wir hatten nichts, das war schwieriger.“

Mit das ist die Aufgabe gemeint, die sich Kohfeldt als Trainer stellt. Damals, bei seinem Antritt, waren es drei Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Jetzt, zwei Jahre später, sind es nach dem 11. Spieltag zwei Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Es sind in erster Linie Zahlen die dafür sprechen, dass Werder sich aktuell wieder in Regionen der Tabelle bewegt, die im Entwicklungsplan von Mannschaft und Verein nicht vorhergesehen waren.

Eine schwierige Situation

Wie geht jemand damit um, der bisher in seiner Karriere als Cheftrainer nur eine Richtung kannte: nach oben. Der Trainer des Jahres 2018 war und bei Klubs wie Dortmund, Schalke oder Gladbach Interesse geweckt hat. Und der sich nun im unteren Drittel der Tabelle wiederfindet, Tendenz eindeutig negativ nach sieben Bundesligaspielen ohne Sieg. Dessen Situation plötzlich schwierig ist.

„Wir sind uns jeglicher Dynamik bewusst, die im Fußball entstehen kann„, sagt Kohfeldt. „Wir sind trotzdem überzeugt, dass wir uns aus dieser Situation befreien werden.“

Das klingt ein wenig hölzern, nach PR-Sprech. Und Kohfeldt muss auch einen Moment überlegen, wie er die ganze Situation in einen Satz packt. Das Wissen, dass im Fußball alles ganz plötzlich aus den Fugen geraten kann und eine gefährliche weil unkontrollierbare Eigendynamik annimmt. Und andererseits die Zuversicht, die er trotz Platz elf und 24 Gegentoren hat, „tabellarisch wieder in die Spur zu kommen", wie er es ausdrückt.

Anschreien, wer angeschrien werden will

Ein Mittel dafür ist Kommunikation. Um die negative Dynamik des Fußballs zu verhindern, die die Mannschaft noch tiefer kreiseln lassen könnte, spricht Kohfeldt viel mit seinen Spielern. Die Spieler sprechen aber auch viel untereinander, was ebenso wichtig sei. „Manche Botschaften werden von Spieler zu Spieler transportiert und nicht vom Trainer zum Spieler", sagt er. Im Kern sei diese Botschaft eigentlich ganz simpel, da geht es um die beiden vergangenen Jahre: „Wir wollen da einfach nicht mehr hin, wo wir mal waren." Tabellenende, Abstiegskampf, Existenzsorgen. Also „müssen wir das besprechen".

Sein Umgang sei von Typ zu Typ unterschiedlich. Generell ist Kohfeldt keiner, der schreit. „Es geht geht um Lösungsorientierung„, sagt Kohfeldt. „Aber wenn es ein Spieler braucht, dass ich ihn jeden Tag in den Arm nehme, damit wir gewinnen, mache ich das. Wenn einer es gerne hat, dass ich ihn jeden Tag anschreie, schreie ich ihn an.“ Am Ende gehe es darum, den richtigen Zugang zum Spieler zu bekommen und damit das, was allen hilft: die bestmögliche Leistung.

Die öffentliche Tonlage hat sich seit Beginn der Saison trotz negativer Tendenz kaum verändert. Nur nach dem 2:2 gegen Freiburg in der Nachspielzeit wurde der Ton Kohfeldts und Frank Baumanns kurz etwas barscher. Für den Trainer ist es eines seiner Grundprinzipien, niemals einen Spieler öffentlich an den Pranger zu stellen. Intern sei die Analyse ganz anders: „Wir sind miteinander nicht unkritisch, wir unterschätzen nichts."

Ist Rundumversorgung gut?

Bei Werder entsteht im Zeiten einer Krise häufig der Eindruck, der Klub wäre untätig und würde eher schönreden statt zu handeln. Kohfeldt sagt, dass gerade alles auf den Prüfstand kommt. Selbst die Trainingslager während der Vorbereitung wieder im Zillertal und Grassau gemacht zu haben, werde hinterfragt: „Vielleicht kommt da der Grundgedanke auf, dass eine Saison beginnt wie die vergangene.„ Dass es einfach weiter gehe wie zuletzt, ganz von allein. Auch die verbesserte Infrastruktur im Stadion wurde zunächst positiv gesehen, neue Analyseräume, Essbereiche, ein hochmoderner Sitzungssaal. Als ein Schritt fortschreitender Professionalisierung. „Jetzt frage ich mich, ob wir gewisse Dinge zu schnell wollten. Wir haben eine Rundumversorgung, es immer alles da. Ist das immer gut, das so zu haben?“

Es sind Sätze, die belegen sollen, dass Werder keineswegs tatenlos zuschaut in der aktuellen Situation. Dass der Klub die Krise ernst nimmt. „Wir dürfen keine Angst haben davor, Entscheidungen zu treffen und zu sagen, es bleibt alles so, wie es mal war. Das wäre komplett falsch. Wir müssen genau analysieren, an der Grundrichtung festhalten„, sagt Kohfeldt. „Aber auch die Fehler, die da sind, mutig korrigieren.“