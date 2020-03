Jubel statt Frust: Im DFB-Pokal schoss Werder in dieser Saison bisher immer mindestens drei Tore pro Spiel. (nordphoto)

Nach der Absage des Bundesligaspiels gegen die Eintracht aus Frankfurt geht es für Werder jetzt am Mittwoch im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen diesen Gegner. Die Spielabsage war für die Bremer sehr unglücklich, dennoch gilt es jetzt erst einmal, sich gedanklich von den Themen Spielabsage und Neuansetzung zu lösen - und sich voll und ganz auf das Pokalduell in Frankfurt zu fokussieren.

In der Hinrunde trennten sich die beiden Mannschaften am Main mit einem 2:2. Aber Bundesligaspiele und Pokalspiele sind nicht miteinander zu vergleichen. Während die Leistungen beider Teams in der Bundesliga zuletzt nicht immer überzeugend waren, erreichten sie im Pokal ein Top-Niveau. Die Eintracht setzte sich sehr beachtlich mit 3:1 gegen RB Leipzig durch - und Werder besiegte in einem grandiosen Spiel Borussia Dortmund mit 3:2.

Das Finale in Berlin vor Augen

Es geht in diesem einen Spiel im Pokal um alles oder nichts, und das wird am Mittwochabend unter Flutlicht auch zu sehen sein. Beide Mannschaften wollen ins Pokalfinale nach Berlin, denn dort zu spielen ist ein unglaubliches Erlebnis. Und natürlich zahlt sich jede Runde in diesem Wettbewerb auch finanziell aus.

Für Werder bietet sich am Mittwoch gegen die Eintracht die Möglichkeit, den Rucksack der Bundesliga in Bremen zu lassen und nur das Ziel Berlin vor Augen zu haben. Ähnlich, wie es die Mannschaft im Achtelfinale gegen den BVB erfolgreich gemacht hat, als sie eine unglaubliche Leidenschaft an den Tag legte. Sie ist damals von Beginn an sehr aggressiv in die Zweikämpfe gegangen, hat eine hohe, intensive Laufbereitschaft an den Tag gelegt und hat ihre Angriffe mutig und zielstrebig vorgetragen und abgeschlossen. Wenn der Mannschaft all dies wieder gelingt, können wir uns auf einen interessanten Pokalfight freuen.

Die Spieler können Mut schöpfen

Werder kann in diesem Spiel auch sehr viel für das angeknackste Selbstvertrauen tun. Die Spieler können durch eine großartige Leistung Mut und Kraft schöpfen für die anstehenden Bundesligaspiele und so der prekären Situation eine Wende geben. Ich drücke der Mannschaft und dem Trainerteam die Daumen und hoffe auf ein positives Zeichen der Spieler.

Vielleicht ist es ja ganz gut, dass statt eines Bundesligaspiels nun erst einmal ein weiterer Pokalabend auf dem Programm steht. Denn in diesem Wettbewerb hat sich die Mannschaft in dieser Saison deutlich besser, spielstärker und selbstbewusster präsentiert. Eine solche Leistung noch einmal zu schaffen, würde ihr vor den entscheidenden Wochen im Abstiegskampf unglaublich gut tun.