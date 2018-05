Von Euphorie zu sprechen, wäre vermutlich übertrieben. Aber da ist dieses Gefühl, das für eine positive Stimmung sorgt. „Wir sind wieder da“, sagt Carmen Roth. Ihr Team, die Kickerinnen des SV Werder, tritt am Sonntag (14 Uhr) beim 1. FC Köln an. Eine Partie, die am vorletzten Spieltag der 1. Bundesliga zweifellos den Charakter eines Endspiels hat – jedenfalls für den Gegner. Denn die Kölnerinnen belegen den letzten Platz der Spielklasse (10 Punkte, -68 Tore). Vor ihnen liegt der USV Jena (10, -39) auf dem ersten Abstiegsplatz, und dann kommt schon Werder (11, -31). Damit steht fest: Würden die Bremerinnen das Spiel in Köln gewinnen, so wäre der Gastgeber unabhängig von seiner letzten Partie beim Meister in Wolfsburg bereits abgestiegen.

„Sie werden alles oder nichts spielen“, vermutet Carmen Roth wohl völlig zu Recht. Aber natürlich steht auch ihre Mannschaft unter Druck, würde sie mit einer Niederlage doch auf einen Abstiegsplatz ins Saisonfinale gegen den Achten Hoffenheim starten. Insofern können die Bremerinnen sich wahrlich nicht auf die prekäre Lage des Gegners verlassen. „Wir wissen, um was es geht, und man wird erkennen, dass wir drei Punkte holen wollen“, betont die Trainerin.

Pleite als Mutmacher

Was für Hoffnung sorgt? Eine ganze Menge. In erster Linie ein Spiel, das oberflächlich betrachtet so gar nicht als Mutmacher geeignet scheint. Die 2:7-Niederlage gegen den FC Bayern am vergangenen Spieltag vor rund zwei Wochen war natürlich eine herbe Schlappe. Aber es war auch ein Duell, das Werder mittels einer starken ersten Halbzeit offen gestaltet hatte. „Es stimmt mich positiv, auch wenn das Ergebnis etwas anderes besagt“, findet die Trainerin.

Ihre Mannschaft habe gut gestanden in dieser Partie und dem qualitativ überlegenen Gegner angesichts des leistungsgerechten 1:1-Pausenstandes vor einige Probleme gestellt. „Ich hatte danach aber auch das Gefühl, dass das Glück wieder auf unserer Seite ist“, sagt Carmen Roth.

Eine Aussage, die angesichts der sieben Gegentreffer auch erst einmal nicht nachzuvollziehen ist. Aber das Auftreten und die Körpersprache in der ersten Halbzeit hatten tatsächlich den Schluss zugelassen, die Mannschaft würde wieder an sich glauben – und Fußballer sind davon überzeugt, auf diese Weise ließe sich das Glück erzwingen.

Eines steht vor dem Finale im Rheinland indes auch fest: Das Spiel in Köln lässt sich nicht vergleichen mit dem Teilerfolg gegen den designierten Vizemeister aus München. Im letzten Heimspiel war Werder schließlich als klarer Außenseiter angetreten, hatte also nichts zu verlieren. Nun steht ein Abstiegsduell auf dem Programm – wie zu Beginn der Rückrunde, als die Bremerinnen gegen Jena (1:1) und Duisburg (0:1) enttäuschten.

Kantersieg im Hinspiel

„Damals waren wir nicht so gut drauf wie jetzt“, sagt Carmen Roth, „es ist auch nicht möglich, eine gesamte Saison am Limit zu spielen.“ Das wissen sie auch in Köln. Anders als Werder, das in den neun Partien dieses Jahres noch auf einen Sieg wartet, gelang dem Effzeh beim überraschenden 1:0 in Hoffenheim vor wenigen Wochen zwar ein dreifacher Punktgewinn. Viel mehr ging aber nicht beim Schlusslicht.

Und dann gibt es ja noch das Hinspiel, das die Kölnerinnen mit einer 0:7-Niederlage auf Platz 11 beendet hatten. Überbewerten möchte Carmen Roth diese Partie nicht. Ihr Team habe sich in einen Rausch gespielt und sei nach einem Kölner Platzverweis ja auch in Überzahl angetreten. „Aber das Spiel ist schon in den Köpfen, auch beim Gegner.“

Man darf also davon ausgehen, dass die Bremerinnen keinesfalls chancenlos in das Duell mit dem Schlusslicht gehen. Sie gelten nach wie vor als die bessere Mannschaft. Wenn sie der Herausforderung und möglichen Rückschlägen auch in mentaler Hinsicht gewachsen sind, sollte das Spiel mit einem Sieg enden. Dann wäre der 1. FC Köln vorzeitig abgestiegen. Womöglich erwischt es zeitgleich aber auch den USV Jena, der vor einer schweren Heimaufgabe gegen den Tabellendritten SC Freiburg steht. Im Fall einer Jenaer Niederlage hätte ein siegreiches Werder-Team den Klassenerhalt sicher.