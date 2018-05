Werder-Trainer Florian Kohfeldt taufte ihn kurzerhand „den anderen Franz“. Die Rede war von Thomas Delaney, der beim 2:1-Sieg gegen Schalke eine Art Libero spielte. Der Däne pendelte zwischen defensivem Mittelfeld (bei Bremer Ballbesitz) und Innenverteidigung (bei Schalker Ballbesitz) hin und her. So wie Philipp Bargfrede Anfang Dezember beim Auswärtssieg in Dortmund, als ihn die Kollegen anschließend liebevoll „Franz“ nannten, in Anlehnung an den legendären Libero Franz Beckenbauer.

Diesmal also übernahm Delaney diese Rolle, interpretierte sie aber etwas anders als Bargfrede. Delaney ließ sich bei Schalker Ballbesitz ganz weit zurückfallen, um Angreifer Franco Di Santo zu verteidigen. Kohfeldts Plan: Die Innenverteidiger Milos Veljkovic und Niklas Moisander sollten entlastet werden, damit sie Schalkes offensive Mittelfeldspieler Amine Harit, Leon Goretzka oder Nabil Bentaleb früher attackieren konnten. „Diese Spieler lasse ich nämlich ungern im Mittelfeld aufdrehen“, sagte Kohfeldt, „dafür brauchst du aber einen dritten Mann hinten drin.“ Zudem sollte Delaney mit seiner Kopfballstärke helfen, Gegentore nach hohen Bällen zu vermeiden – zuletzt war das Werders Schwachstelle gewesen.

Trotz guter Leistung dürfte Delaney aber schon bald wieder auf seiner gewohnten Position im zentralen Mittelfeld spielen. Spätestens gegen Wolfsburg soll nämlich „Franz eins“ wieder auf den Platz zurückkehren – Philipp Bargfrede.

Hier geht es zur Abstimmung zum „Man of the Match“: