Wenn man in der Rückschau auf das Jahr 2017 den Punkt sucht, an dem die Dinge anfingen, schief zu laufen, dann gibt es mehrere Ansätze. Nimmt man die nackten Ergebnisse, dann ließ das Kribbeln im Bauch mit der 3:4-Niederlage in Köln nach. Das Spiel, in dem Werder erst hoffnungslos unterlegen war und am Ende fast doch noch gepunktet hätte, beendete Werders Super-Serie von elf Spielen ohne Niederlage. Eine Woche später folgte die nächste Niederlage. Das 3:5 gegen Hoffenheim war ein gefühltes 3:8, mindestens. Und nach dem 3:4 in Dortmund zum Finale, mit dem Werder den Sprung in die Europa League verpasste, sollte es bis zum zwölften Spieltag der Folgesaison dauern, ehe Werder in der Bundesliga wieder dreifach punktete. Es war im November, und Trainer Alexander Nouri zu diesem Zeitpunkt längst Geschichte.

Das Verhältnis zu Gnabry bekommt Risse

Dabei war Nouris Vertrag erst im Mai um zwei Jahre verlängert worden. Es hatte verdächtig lange gedauert, bis Nouri und Sportchef Frank Baumann die allseits erwartete Verlängerung schließlich vollzogen. Das konnte schon ein wenig stutzig machen. Mit dem Wissen von heute war die Verlängerung ein Fehler. In der damaligen Situation war sie logisch. Nouri hatte Werder binnen kürzester Zeit von einem Abstiegsplatz bis fast in den Europacup geführt.

Es waren allenfalls kleine Risse, die zu jenem Zeitpunkt sichtbar wurden. Los ging es mit Nouris Umgang mit Serge Gnabry. Allein Gnabry war es in der über weite Strecken so tristen Hinrunde zu verdanken gewesen, dass man den Glauben an Werder nicht komplett verloren hatte. Als Nouri dann sein System umstellte und sich das Duo Max Kruse/Fin Bartels durch die Abwehrreihen der Gegner spielte, war für Gnabry plötzlich kein Platz mehr. Nouri machte in dieser Phase zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, als würde er mit Gnabry, hoch veranlagt und in Bremen zum A-Nationalspieler geworden, einen Plan haben. Gnabry verfolgte weite Teile der Siegesserie von der Ersatzbank aus. Vermutlich hätte Gnabry Bremen im Sommer so oder so verlassen, so aber tat er es erst recht.

Folgenreiche Zäsur durch das Aus des Co-Trainers

Eine weitere Trennung entfaltete ihre Wirkung erst später. Normalerweise zählt es zu den Nachrichten, die im schnellen Alltag der Branche untergehen, wenn ein Verein sich von seinem Co-Trainer trennt. Das Aus für Florian Bruns aber machte da eine Ausnahme. Bruns, bei der Mannschaft sehr beliebt und unter anderem bei der Ausarbeitung von besonderen Standard-Tricks sehr erfolgreich, fehlte fortan, weil Nouri dessen Aufgaben übernahm. Wie sehr die Mannschaft den Verlust Bruns‘ bedauerte, demonstrierte Max Kruse noch im letzten Saisonspiel. Nachdem er in Dortmund das Tor zum 3:2 erzielt hatte, startete er einen Jubelsprint in Richtung Trainerbank, der in den Armen von Bruns endete.

Wenigstens unglücklich kommuniziert wurde eine dritte Personalie, die für reichlich Unruhe sorgte, nämlich die Trennung von Altstar Claudio Pizarro. Der Stürmer, Liebling der Fans und Symbolfigur für Werders Aufschwung Ende der 90-er Jahre, wäre gern für eine weitere Saison in Bremen geblieben. Nouri aber sah – aus durchaus nachvollziehbaren Gründen – keine Notwendigkeit für eine Vertragsverlängerung. Pizarro hatte keine gute Saison gespielt und war viel verletzt gewesen. Die Verkündung des Pizarro-Aus geschah recht formlos am ersten Trainingstag nach der Sommerpause. Bis Werder den gewünschten erfahrenen Ersatz gefunden hatte, vergingen Wochen (gefunden wurde Ishak Belfodil, der indes standhaft vorgibt, eigentlich ein Mittelfeldspieler zu sein). Eine ganze Zeit später beklagte Pizarro, der lange geschwiegen hatte, die Art und Weise der Trennung speziell in Richtung Trainer – aber zu dem Zeitpunkt hatte Alexander Nouri schon ganz andere Sorgen.