Das Wetter ist ohnehin bescheiden, da trifft es sich für Werders Profis ganz gut, dass sie auch am heutigen Dienstag nicht zum Training am Weserstadion erscheinen müssen. Chefcoach Florian Kohfeldt hat den Spielern abermals frei gegeben, erst am Mittwoch startet die Mannschaft mit der Vorbereitung auf das nächste Heimspiel am kommenden Montag, 16. März, gegen Bayer Leverkusen.

Unter welchen Bedingungen dann gespielt wird, dürfte sich heute im Laufe des Tages zeigen. So trifft sich der Bremer Senat, um über den Umgang mit dem Coronavirus zu entscheiden. Eine Tendenz gibt es bereits: So ist es wahrscheinlich, dass das Land Bremen in nächster Zeit keine Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern zulassen will. Da die Deutsche Fußball-Liga den Spielbetrieb allerdings momentan noch nicht unterbrechen will, läuft es auf eine Werder-Partie ohne Publikum hinaus.