Der WESER-KURIER schrieb am 16. Juli 2004:

Natürlich würde er gleich am ersten Tag mit dem Thema konfrontiert werden. Also war Miroslav Klose vorbereitet – auf den Geist von Ailton, den Publikumsliebling und Stürmer, der zuletzt 28 Tore in einer Saison schoss. Am Kugelblitz werden ihn Fans und Medien messen, wohl oder übel. Und das gilt für alle Lebenslagen. „Nein“, seufzte Klose also gestern bei seiner Vorstellung, „ich bin zwar auch nach Oberneuland gezogen, aber nicht in das ehemalige Haus von Ailton.“ Kleine Pause. „Ich wusste, dass die Frage kommt.“

Es kamen noch viele Fragen nach Ailton. Was Klose nicht so recht verstand. Weil er doch ein ganz anderer Typ ist. Nicht nur, weil er sich Mittwoch sogar schon einen Tag früher als erwartet beim neuen Verein gemeldet hatte. Nicht nur, weil er im Vergleich zu Showmann Ailton geradezu introvertiert wirkt: Jagte der Brasilianer nach dem Training mit seinem Porsche davon, als würde die Zeit gestoppt, bewegt Klose seinen Skoda so verhalten wie jemand mit „Baby-an-Bord“-Aufkleber. Vor allem aber unterscheiden sie sich dort, wo es darauf ankommt – auf dem Platz. Ailton hat die Mitte beackert, auf den Ball gewartet, gekontert – Klose braucht viele Flanken. Und die sind bei Werder seit geraumer Zeit Mangelware.

Also wird sich der Mann mit der Rückennummer elf auf das Werder-System einstellen – und nicht umgekehrt. „Das kann ich auch gar nicht erwarten. Ich glaube viel eher, dass ich von dem offensiven System hier viel mehr profitieren kann als in Kaiserslautern“, sagt der 26-Jährige. Genau darauf hofft auch Klaus Allofs. „Miro ist ein kompletterer Spieler als Ailton. Dadurch werden wir sehr viel flexibler“, glaubt Werders Geschäftsführer Sport. Weshalb er auch dann mit Klose zufrieden wäre, wenn es denn am Saisonende eben keine neue Tor-Traummarke geworden ist. „Entscheidend ist doch, was am Ende für die Mannschaft dabei herauskommt“, sagt Allofs.

Dafür aber muss Klose erst einmal in die Mannschaft hineinkommen. Teuerster Einkauf der Vereinsgeschichte hin oder her – eine Einsatzgarantie, einen „Der hat schließlich fünf Millionen Euro gekostet“-Bonus wird der Nationalstürmer bei Werder deshalb nicht bekommen. Weshalb auch? Nationalspieler sind seine drei Konkurrenten im Werder-Sturm samt und sonders auch. „Wer am Ende der Bessere ist, wird in der Stammformation stehen“, kündigt Allofs an, „egal ob er Klasnic, Klose, Charisteas oder Valdez heißt.“

Was Klose nur recht ist. „Dass wir vier gute Stürmer sind, heizt den Konkurrenzkampf im Training an. Das gibt mir zusätzlichen Schub“, glaubt er. Und den kann er nach der verkorksten EM, von der vor allem an ihm haften bleiben wird, dass er kurz vor Schluss beim 0:0 gegen Lettland den Ball völlig freistehend Richtung Eckfahne köpfte, gut gebrauchen. „Daran habe ich zu knabbern gehabt“, räumt er ein, „aber das ist jetzt abgehakt. Ich fange bei null an.“

Also hat er nur kurz Urlaub auf Kreta gemacht und ist schon Tage vor Trainingsbeginn nach Bremen gekommen. „Ich will mich auf das Training konzentrieren – und nicht noch nebenbei in Möbelläden rumrennen müssen.“ Das Haus ist fertig eingerichtet. Sein Haus, das nicht das von Ailton ist.

Das hochauflösende PDF der originalen Zeitungsseite von damals gibt es hier (bei iOS den Link länger gedrückt halten).