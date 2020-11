Für Werder und Maximilian Eggestein (hier im Zweikampf mit Admir Mehmedi) geht es nach der Niederlage gegen Wolfsburg darum, in den nächsten Spielen zu punkten, um den Absturz in der Tabelle zu verhindern. (nordphoto / gumzmedia)

Wie sich die Bilder doch manchmal gleichen. Vor etwas mehr als einem Jahr war der Blick auf die Tabelle aus Werder-Sicht kein Hochgenuss, aber eben auch kein totaler Reinfall. Die Bremer hatten gerade in Leverkusen ein 2:2 geholt und sich so nach neun Spieltagen mit zehn Punkten auf Rang zwölf einsortiert. Knapp 57 Wochen später ist die Lage ganz ähnlich. Wieder ist Werder nach den ersten neun Prüfungen im Niemandsland der Tabelle beheimatet, dieses Mal sind es immerhin schon elf Pünktchen, die geholt wurden. Was bleibt, ist die Gefahr des Abrutschens – auch wegen der Erfahrungen aus dem Vorjahr.

Womöglich steht Werder wieder einmal am Scheideweg. So wie im Herbst 2019. Bis dahin hatte es aus den verschiedensten Gründen zwar schon ordentlich gerumpelt, aber irgendwie gab es da doch immer noch die Hoffnung, dass es am Ende nicht ganz so schlimm kommen würde. Kam es aber bekanntlich doch. Und das hing auch mit einem unangenehmen Sonnabendnachmittag im damaligen November zusammen. Am zehnten Spieltag war der SC Freiburg zu Gast im Weserstadion und entriss fehlerhaften Bremern in den Schlusssekunden den sicher geglaubten Sieg. Es war ein Dämpfer, der noch lange nachhallte. Einer, von dem sich die Mannschaft nicht so recht erholen wollte. Und nun gibt es am kommenden Sonntag wieder Besuch aus Baden-Württemberg, dieses Mal vom VfB Stuttgart. Wieder so ein Spiel, das normalerweise nicht verloren werden oder mit einem Unentschieden enden sollte. Aber was ist in diesen Tagen schon normal?

Anderen geht es schlechter

„Es wäre schon ganz gut, wenn wir in den nächsten Wochen mal wieder ein Spiel gewinnen würden, das steht außer Frage“, weiß auch Trainer Florian Kohfeldt. Werder war zwar bis zur Niederlage in Wolfsburg siebenmal in Folge unbezwungen geblieben, negativ formuliert gab es jedoch fünfmal hintereinander keinen Sieg. Dass sich dieser Umstand tabellarisch noch nicht ganz so sehr gerächt hat, liegt auch daran, dass es in dieser Saison bislang einige Teams gibt, denen es wesentlich schlechter geht. Der FC Schalke 04 hat allerlei Probleme und klebt im Tabellenkeller fest, Aufsteiger Arminia Bielefeld tut sich in der 1. Bundesliga noch reichlich schwer. Der 1. FC Köln überraschte aktuell zwar gegen Dortmund, ähnlich wie beim FSV Mainz 05 fehlt es jedoch bislang an konstant guten Leistungen. Und vielleicht ist genau das die angenehmste Bremer Erkenntnis: Bei allen eigenen Sorgen und Ungewissheiten sind da andere Klubs, die froh wären, wenn sie dort stünden, wo Werder gerade steht.

Damit das so bleibt, sollte und will Werder nicht nur auf die Unzulänglichkeiten der Konkurrenz hoffen. Ein aktives Mitgestalten der Lage ist da allen Beteiligten wesentlich lieber. Doch dafür muss vor allem defensiv wieder besser gearbeitet werden als am vergangenen Freitag. „Wir werden das sehr klar ansprechen mit der Mannschaft, denn so wie in Wolfsburg kannst du nicht verteidigen. Das ist einfach so“, betonte Kohfeldt. „Insbesondere, um den Abstand nach unten so stabil zu gestalten, dass wir uns auch weiterentwickeln können und nicht einen Stressfaktor bekommen, den wir jetzt gar nicht gebrauchen können.“

Gefährlicher Druck lauert

Genau diese nervliche Zusatzbelastung war es im vergangenen Winter nämlich, die für massiven Schaden sorgte. Die spielerische Linie ging endgültig verloren, völlig verunsichert reihte sich plötzlich ein böses Resultat ans nächste. Die Beine mögen zwar gewollt haben, der Kopf war jedoch nicht mehr auf der Höhe. Eine Wiederholung der Mentalmisere will Werders Chefcoach unbedingt verhindern. Er möchte nicht, „dass du plötzlich denkst: Oh Mist, jetzt wird es wieder eng. Das wäre schon sehr wichtig für die weitere Entwicklung unserer Mannschaft, dass wir diesen zusätzlichen Druck nicht bekommen“, sagte Kohfeldt.

Noch taugen Spiele wie in Wolfsburg als Warnung. Im Idealfall sorgen sie für geschärfte Sinne anstatt psychisch zu belasten. „Auch nach diesem 3:5 ist der Abstand nach unten in der Tabelle immer noch so, dass man nicht binnen zwei Spieltagen irgendwo unten reinrutschen kann“, beschwichtigt Florian Kohfeldt. „Dementsprechend werden wir konzentriert weiterarbeiten.“

Aktivierte Abwehrkräfte

Der Auftritt in Niedersachsen hat gezeigt, dass es noch genug zu tun gibt. Es sind zwar vielversprechende Ansätze vorhanden, doch das Gesamtkonstrukt ist noch zu brüchig, um sich sorgenfrei darauf verlassen zu können. Positiverscheinungen sind allenfalls Mutmacher und Hoffnungsträger, aber noch längst keine Selbstverständlichkeit. „Wir haben in dieser Saison gezeigt, dass wir jede Spielphase beherrschen können: das offensive Umschalten, das defensive Umschalten und das geordnete Herausspielen von Torchancen“, sagte Kohfeldt. „In Wolfsburg haben wir leider eine davon vergessen.“

Passend zur Jahreszeit meinte Kohfeldt natürlich die aktivierten Abwehrkräfte, die als kleiner Teil des großen Ganzen zwingend notwendig sind. „Wenn wir es in den nächsten Spielen schaffen, diese drei wieder zusammen auf den Platz zu bringen, dann würde ich der Theorie folgen, dass unser Spiel in Wolfsburg wegen der guten Offensivleistung auch ein Fortschritt gewesen sein kann“, meinte der 38-Jährige. Das Einsammeln des Lobs für die drei auswärts erzielten Tore wich dann allerdings doch lieber der Vorsicht. „Aber sich darauf zu verlassen, dass es so kommt, das wäre schon der erste ­Fehler.“