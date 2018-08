Werder-Fans sind ja bekanntlich sehr reisefreudig und auch zum Pflichtspielauftakt im Pokal am Samstag gegen Wormatia Worms wird es voll im Gästeblock. Denn der ist mit 1442 verkauften Karten restlos ausverkauft.

Insgesamt rechne man mit 2000 Werder-Fans in Worms, verriet Werders Pressesprecher Michael Rudolph im Rahmen der Spieltagskonferenz. Wer noch keine Karte hat, hat vielleicht am Spieltag Glück. Einige Tickets für neutrale Plätze werden noch direkt am Stadion erhältlich sein.