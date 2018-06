Wer wissen möchte, was bei Werder gerade los ist, der ist bei Viacheslav Kashcheev an der richtigen Adresse. Der russische IT-Experte ist zwar eigentlich als Projektmanager an der Börse tätig, seine große Leidenschaft aber gilt dem Fußballklub aus Bremen. Jeden Tag, wenn der 34-Jährige von der Arbeit nach Hause kommt, setzt er sich vor seinen Computer, durchsucht das Internet nach Neuigkeiten rund um Werder und übersetzt sie dann ins Russische. Viacheslav Kashcheev ist also nicht bloß ein Fan. Er ist Werders Botschafter in Moskau.

Was ihn dabei antreibt, sagt Viacheslav Kashcheev, ist die Liebe zum Verein, die ihn Mitte der 1990er-Jahre ziemlich unerwartet traf. Beim Daddeln an der Spielkonsole. "Ich war 13 Jahre alt und spielte eine Fußballsimulation", erinnert sich Kashcheev. "Ich wollte eigentlich mit meinem Heimatklub spielen, aber der war nicht verfügbar." Kashcheevs Heimatklub hieß Quantum und war ein kleiner Amateurverein aus der russischen Industriestadt Obninsk, rund 100 Kilometer südwestlich von Moskau gelegen. Obninsk hatte zwar Mitte der 1950er-Jahre auf zweifelhafte Weise Bekanntheit erlangt, weil dort das weltweit erste kommerziell betriebene Kernkraftwerk gebaut wurde. Für seine Fußballer aber war die Stadt nie bekannt.

Die Farben machen den Unterschied

"Ich suchte mir also ein anderes Team auf der Konsole", sagt Kashcheev. Das neue Team musste jedoch zwei Bedingungen erfüllen. Erstens: Es musste dieselben Vereinsfarben haben wie Quantum, also Grün und Weiß. Zweitens: Es durfte nicht zu stark sein, so wie Quantums U 13-Junioren, für die er damals kickte. So landete Kashcheev bei Werder, und als er den Kader der Bremer studierte, fand er sogar noch einen russischen Spieler im Team: Wladimir Bestschastnych. Volltreffer, dachte sich Kashcheev, "meine Wahl war getroffen".

Kashcheev begann, sich mehr mit Werder zu beschäftigen. Er las jeden Artikel in der Zeitung, schaute jede Zusammenfassung im russischen Fernsehen. Doch erst durch das Internet bekam er die Möglichkeit, ganz nah dran zu sein an seinem Verein. 2005 schließlich entdeckte er die Internetplattform werderbremen.ru, die der russische Werder-Fan Gleb Slesarev aus St. Petersburg entwickelt hatte. Kashcheev nahm Kontakt zu Slesarev auf, und zusammen bauten sie das kleine Forum zu einer großen Nachrichtenseite aus. Die Nutzerzahlen stiegen von Jahr zu Jahr, was auch damit zusammenhing, dass Werder Jahr für Jahr in der Champions League spielte und somit auch in Russland immer bekannter wurde.

Von der Webseite zum Fanklub

Kashcheev, der inzwischen nach Moskau gezogen war, wollte mehr. Er wollte die Menschen, die seine vielen Artikel anklickten, auch im echten Leben kennenlernen, zumindest einige von ihnen. Sie fingen an, sich zum gemeinsamen Werder-Gucken in Bars zu treffen, gründeten 2007 eine eigene Mannschaft und meldeten sich in der sogenannten European Fanclubs League in der russischen Hauptstadt an. Zwei Jahre später schlossen sie sich zu einem offiziellen Werder-Fanklub zusammen, der aktuell neun Mitglieder hat und denselben Namen trägt wie die Nachrichtenplattform: werderbremen.ru. Präsident ist, na klar, Viacheslav Kashcheev.

Es ist ein gemeiner Zufall, dass die Bremer seither keinen einzigen Titel mehr gewonnen haben. Entsprechend rückläufig ist das Interesse der Russen an Werder. "Leider", sagt Viacheslav Kashcheev, "leider wollen die Menschen bei uns nur die erfolgreichen Teams unterstützen, die, die jede Woche im Europapokal spielen." Werder gehört nicht zu diesen Klubs. Aber das, hofft der Russe, kann sich ja wieder ändern. Und noch einen großen Wunsch hat der IT-Experte: "Wir würden gerne mal ein exklusives Interview mit einem Spieler, Trainer oder Verantwortlichen von Werder führen."