Statt Jogi und Klinsi nun Nouri und Klinsmann: Der Ex-Bremer Alexander Nouri sitzt an diesem Sonnabend gegen Dortmund erstmals als Assistenztrainer der Berliner Hertha auf der Bank. (imago images)

An diesem Sonnabend gehen viele Blicke aus Bremen nach Berlin. Auch bei Werder. Denn im Bundesligaspiel der Hertha gegen Borussia Dortmund (15.30 Uhr) wirkt an der Seite des neuen Hauptstadt-Cheftrainers Jürgen Klinsmann erstmals Alexander Nouri als Co-Trainer. Nouri war im Oktober 2017 als Cheftrainer bei Werder Bremen nach 13 sieglosen Bundesligaspielen in Folge beurlaubt worden.

Spötter sagen nun: Wenn Nouri wirklich so mäßige Arbeit abliefert, wie viele im Werder-Umfeld sagen, dann dürfte Hertha schon mal einen Platz in der Tabelle hinter den Bremern sicher haben. Aber das muss sich erst zeigen.

Nouri macht den Jogi

In jedem Fall soll Nouri in Berlin mehr sein als ein Assistent. Es greift das Klinsmann-Modell aus dem nationalen Sommermärchen 2006, damals war Joachim Löw der entscheidende Trainer für Taktik und alle Übungsformen, Klinsmann gab den Beobachter, Motivator und Verkäufer der guten Sache. Nouri ist jetzt der Jogi. Das machte Klinsmann bereits im Vorfeld der ersten Partie im ausverkauften Olympia-Stadion deutlich, als er sagte: „Die Aufgabenteilung in meinem Trainerstab ist sehr direkt und unkompliziert, die Assistenztrainer Alexander Nouri und Markus Feldhoff bereiten die Trainingseinheiten vor, ich lasse ihnen da auch viel freie Hand in der Umsetzung. Ich beobachte und mische mich ein, wenn es notwendig ist. Ich mag es aber gerne, wenn der Assistenztrainer das laute Wort hat auf dem Platz, denn mich und meine Stimme werden die Spieler oft genug hören.“ Mit einem Grinsen fügte Klinsmann an: „Es wird spannend.“

In Bremen reagierte Manager Frank Baumann zwar ein wenig überrascht auf Nouris Wechsel zur Hertha, wirklich verwundert war er aber nicht: „Ich wusste vom engen Austausch zwischen Klinsmann und Alexander Nouri. Die beiden verstehen sich gut. Die Konstellation freut mich.“ Es sei zudem ja bekannt, „dass Jürgen Klinsmann seinen Trainerstab in der Regel sehr breit aufstellt und dabei auch für Überraschungen gut ist“.

Klinsmann hatte ihn länger im Blick

Die ist ihm mit Nouri gelungen, der zuletzt beim Zweitligisten Ingolstadt schnell wieder gehen musste, nachdem das Team alle acht Spiele unter seiner Regie nicht gewonnen hatte. Nunmehr wartet Nouri als verantwortlicher Trainer seit 21 Erst- und Zweitligaspielen auf einen Sieg. Gegen die angeschlagenen Dortmunder bietet sich nun die Gelegenheit dazu.

Klinsmann hatte den Ex-Bremer Nouri schon länger als möglichen Assistenten für den deutschsprachigen Raum im Blick. Für jeden Kontinent und jede benötigte Sprache war Klinsmann vorbereitet, um im Falle eines neuen Engagements entsprechend schnell seinen Stab beisammen zu haben. „Da war Alex Nouri in Bezug auf ein deutschsprachiges Thema bei mir immer weit oben auf der Liste“, erklärt Klinsmann, „und als die Situation hier in Berlin so schnell entstanden ist, da wusste ich: Den rufe ich an. Ich habe wirklich große Wertschätzung für ihn.“

„Ein lernfähiger junger Trainer“

Das kommt daher, dass beide eine Leidenschaft für den US-Sport teilen. Klinsmann war dort Nationaltrainer, Nouri einst Spieler für die Seattle Sounders. „Ich durfte Alex Nouri in den letzten Jahren näher kennenlernen. Er kam mal rüber nach Kalifornien“, berichtete Klinsmann nun in Berlin über den 40-jährigen Fußball-Lehrer, „er war viel unterwegs, um sich weiterzubilden. Ich habe ihn als sehr wissbegierigen, neugierigen und lernfähigen junger Trainer kennen gelernt.“

Was ihn an Nouri besonders begeistere, sei „seine Energie und seine Art und Weise der Kommunikation. Auch seine Tuchfühlung, sich in die Spieler hinein zu denken“. Dabei war Nouri gerade auch daran in Bremen gescheitert. Aber wie sagte Klinsmann so schön? „Es wird spannend.“

Das wird es, auch aus Bremer Sicht. Schließlich sind beide Teams ja auch noch Konkurrenten im Tabellenkeller, obwohl beide in die internationalen Ränge wollten. Auch deshalb gehen viele Blicke aus Bremen nun nach Berlin.