Klaus Filbry war gerade erst im Trainingslager in Zell am Ziller eingetroffen. Der Werder-Boss kam zum Mannschaftstraining und griff sich zuerst einen Spieler, der nun wahrlich nicht zu den Arrivierten im Profi-Kader gehört. „Was macht die Doktorarbeit?“, fragte Filbry den U23-Torwart Tobias Duffner, der gerade in Richtung Trainingsplatz marschierte. Der lächelte und antwortete: „Das läuft.“

Der 34-Jährige nimmt es also mit Humor, dass seine Zeitplanung für die Doktorarbeit, die er neben dem Fußball an der Universität Leipzig schreibt, ganz plötzlich mächtig durcheinandergewirbelt wurde. Eigentlich soll er als routinierter Ersatztorwart der U23 seine Erfahrung an die jungen Spieler weitergeben. Auf einmal steht Duffner nun im Trainingslager der Werder-Profis in Zell am Ziller auf dem Platz und pariert Schüsse von Max Kruse oder Martin Harnik. „Ich war überrascht, dass ich dabei bin“, sagt Duffner zu Mein Werder. „Aber es macht mir natürlich riesigen Spaß. Ich bin zum ersten Mal im Zillertal, und das Ambiente ist super.“

Noch vor einigen Tagen hätte niemand damit gerechnet, dass Duffner einen Teil der Saisonvorbereitung mit den Profis absolvieren darf – am wenigsten er selbst. Dann zog sich jedoch Jaroslav Drobny einen Muskelfaserriss zu. Michael Zetterer ist ohnehin noch verletzt, und der neue zweite Torwart, der bald kommen soll, ist bisher nicht in Sicht. Um vernünftig trainieren und auf eventuelle Ausfälle reagieren zu können, werden in einem Trainingslager aber nun einmal mindestens drei Torhüter benötigt. Also lud Werder-Trainer Florian Kohfeldt Duffner nach Österreich ein – als dritten Keeper hinter Jiri Pavlenka und Luca Plogmann.

Schreiben vor dem Training und in der Mittagspause

Im Werder-Kader für das Trainingslager ist Duffner nun nicht nur der Überraschungsgast, sondern auch in doppelter Hinsicht etwas anders als die anderen. Er ist der einzige Spieler im Zillertal, der keine realistische Perspektive auf Bundesliga-Einsätze besitzt. Und er arbeitet im Hotelzimmer an seiner Doktorarbeit, während viele Teamkollegen die freie Zeit zwischen den Einheiten wahrscheinlich eher an der Konsole oder am Smartphone verbringen. „Morgens vor dem Training und in der Mittagspause schreibe ich an meiner Doktorarbeit“, erzählt Duffner. Alle nötigen Materialien hat er eingepackt. Schließlich will er Anfang kommenden Jahres fertig sein.

Es sind somit anstrengende Tage für Tobias Duffner im Trainingslager. In der Regel stehen zwei kraftraubende Einheiten pro Tag an und dazwischen raucht der Kopf beim Schreiben. Ein Problem ist das für ihn aber nicht. Er sei nie jemand gewesen, der sich immer nur mit Fußball beschäftigt habe, sagt der Torwart.

In der U23 als Motivator bekannt

Wenn er auf dem Platz steht, ist Duffner aber total fokussiert auf den Sport und ein absoluter Vollprofi. In der U23 ist er als Motivator und für seine mentale Stärke bekannt. Klar, dass er sich nun beim Training im Zillertal ebenfalls voll reinhängt, auch wenn er mit 34 Jahren keine Aussichten mehr auf Bundesliga-Einsätze hat. Das gebietet schon allein der sportliche Ehrgeiz. „Ich brenne noch“, sagt Duffner. Seine ganze Karriere über träumte er von der Bundesliga, war jedoch nie zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Dass ihm nun in den Abschlussjahren seiner Fußballer-Laufbahn doch noch einmal das Schicksal in die Karten spielte und er mit ins Trainingslager der Werder-Profis reisen durfte, ist eine schöne Episode, die Duffner sicher in vielen Jahren noch gerne erzählen wird.

Über die Stationen Holstein Kiel II, Kickers Emden, VfR Neumünster, SV Ahlerstedt/Ottendorf, TuRU Düsseldorf, SC Weyhe und Brinkumer SV kam er 2010 zu Werders U 23. Dass er sich nicht nur auf den Fußball konzentrieren will, war für den Torhüter schon früh klar gewesen. Er wollte immer auch sein Abitur ablegen und studieren. Also machte Duffner an der Uni Liverpool nach einem berufsbegleitenden Management-Studium seinen „Master of Business Administration“.

Darauf aufbauend, schreibt er nun seine Doktorarbeit an der sportwissenschaftlichen Fakultät der Uni Leipzig. Es geht um Fußball und Wirtschaft. Um strategische Partnerschaften von Vereinen und Unternehmen. Darum, was die Fans davon halten. Ein komplexes Thema also, für das Duffner mit Firmenchefs und Fans gesprochen hat. Klaus Filbry nutzte übrigens sein Netzwerk und öffnete dem Torwart bei dessen Forschungen einige Türen. Dadurch erklärt sich auch, warum der Werder-Chef so großes Interesse daran zeigt, wie es mit Duffners Doktorarbeit vorangeht.