Das Fazit kam schnell, laut und deutlich. Mit einem Pfeifkonzert verabschiedeten die Zuschauer die Bremer Spieler nach enttäuschenden 90 Minuten aus dem Weserstadion. Ein 0:0 gegen Freiburg war nicht das, was die Zuschauer erhofft und erwartet hatten. Aber es war wohl mehr, was die Pfiffe ausdrücken sollten. Nicht nur den Unmut über den einen Punkt, der zu wenig ist. Auch den Unmut über den fehlenden Willen und die fehlende Leidenschaft lag in den lautstarken Pfiffen.

In einem Spiel, das Werder aufgrund der Tabellen- und Punktesituation gewinnen musste, gab es zur Halbzeit eine erstaunliche Statistik. Dreieinhalb Kilometer waren die Freiburger in den ersten 45 Minuten mehr gelaufen. Die Laufleistung ist nicht die wichtigste Statistik eines Spiels, aber auch keine ganz unwichtige. Sie lässt durchaus Rückschlüsse auf Einsatz und Willen zu. „Das geht nicht“, sagte Niklas Moisander über den Unterschied in der Statistik. Sie zeigt, wo ein Bremer Problem im Spiel gegen Freiburg lag.

Der Druck, gewinnen zu müssen, ist etwas, das lähmen kann. Bei Werder führte er in der ersten Hälfte zu erstaunlich vielen Fehlpässen im Spielaufbau. „Dass wir nicht vor Selbstvertrauen strotzen, wenn man noch kein Spiel gewonnen hat, ist eben so. Dann spielt man mal einen Fehlpass, den man sonst nicht spielt“, sagte Frank Baumann, der seine Spieler trotz des 0:0 in Schutz nahm. „Wir sollten nicht alles negativ sehen. Es waren auch gute Phasen dabei, und wir haben zu null gespielt.“

Freiburg übernimmt in Hälfte eins das Kommando

Viel mehr Positives war allerdings nicht zu finden in den 90 Minuten. Mit nur drei Punkten aus sechs Spielen hängt Werder weiter im Tabellenkeller. Und so wird jedes Spiel automatisch zu einem, das gewonnen werden muss. Der Druck wird in den nächsten Wochen größer, das weiß auch Baumann. „Wir sind natürlich nicht zufrieden mit dem Tabellenstand und den Punkten. Aber niemand hier unterschätzt etwas. Wir sind in einer frühen Phase der Saison, aber in den nächsten Wochen müssen wir punkten.“

Dabei machten die ersten Minuten des Spiels durchaus Hoffnung. Erst köpfte Thomas Delaney nach einem Freistoß von Florian Kainz vorbei (6.). Danach behauptete sich Belfodil zwar stark gegen zwei Freiburger, aber seinen Abschluss aus spitzem Winkel klärte SC-Torwart Alexander Schwolow (11.). Die beste Gelegenheit vergab Fin Bartels, der einen von der Grundlinie schön zurückgelegten Ball nicht richtig traf (25.).

Mehr als ein Chancenplus sprang für Werder aber nicht heraus. Im Gegenteil: Je länger es 0:0 stand, desto besser und mutiger wurden die Freiburger Offensivaktionen. Bezeichnend: Bis zur Pause avancierte Werder-Torwart Jiri Pavlenka zum besten Mann auf dem Platz. Einen Schuss von Pascal Stenzel fälschte Florian Niederlechner zu einer gefährlichen Bogenlampe ab, die Pavlenka im Zurücklaufen soeben noch über die Latte lenken konnte (27.). Freie Bahn hatte danach Maik Frantz, kam aber ebenso wenig an Pavlenka vorbei (31.) wie Niederlechner mit der besten Chance des ganzen Spiels. Nach einem schönen Pass von Janik Haberer tauchte Niederlechner frei vor Pavlenka auf, der klasse klärte (40.).

Die Wende wird aufs Nordderby vertagt

Werder hatte zu diesem Zeitpunkt längst die Dominanz verloren, erst nach der Pause wurde es besser. Jetzt machte Werder wieder deutlich mehr Druck. Wie schon zu Beginn des Spiels machte ein Delaney-Kopfball nach Augustinsson-Flanke (54.) den Auftakt. Danach rückte dreimal Belfodil in den Mittelpunkt, aber einmal brachte er den Ball mit der Schulter (58.) und einmal aus vier Metern nach schöner Vorlage von Bartels (75.) nicht über die Torlinie. Einmal lag der Ball im Freiburger Tor. Kainz hatte Belfodil in Szene gesetzt, und der Stürmer aus Algerien hatte mitten in der besten Bremer Phase tatsächlich getroffen (67.). Aber das Tor zählte nicht, Belfodil stand im Abseits.

Auf der anderen Seite hatte Werder Glück, dass Philipp Lienhart bei der bis dahin einzigen Freiburger Chance in der zweiten Halbzeit per Kopf nur den Außenpfosten traf (72.). In der 81. Minute verzog der eingewechselte Ex-Bremer Nils Petersen, der vor Pavlenka aufgetaucht war. Zwar kam auch Werder in Person von Bartels (87.) und Theodor Gebre Selassie zum Abschluss (90.), aber abschließend blieb der Eindruck, den Delaney ganz treffend zum Ausdruck brachte: „Wir denken noch zu sehr daran, nicht zu verlieren.“ Deshalb blieb eine fulminante Bremer Schlussoffensive auch aus. 16 Torschüsse für Werder waren am Ende zwar eine ganz stattliche Zahl, aber wirklich zwingend waren nur drei oder vier davon gewesen.

Die Wende soll (und muss) nun im Nordderby beim HSV am kommenden Samstag erfolgen. „Wir müssen an vielen Dingen arbeiten, auch daran, mutiger zu sein. Dann macht es irgendwann klick. Dafür ist ein Nordderby ein ganz gutes Spiel, um etwas zum Guten zu wenden“, sagte Baumann.