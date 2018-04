Florian Kohfeldt wusste in etwa, was ihn erwarten würde. Er hatte die Welt des Profifußballs ja schon als Co-Trainer kennengelernt, im Schatten von Cheftrainer Viktor Skripnik, bevor er im vergangenen Herbst selbst die ganz große Bühne betrat. Kohfeldt wusste also, dass das Interesse an seiner Person von jetzt auf gleich steigen würde und damit verbunden auch der öffentliche Druck, die sportlichen Ziele mit Werder zu erreichen. „Das ist eben Teil des Berufs“, sagt Kohfeldt, und trotzdem sei es eine bewusste Entscheidung von ihm gewesen, Cheftrainer bei Werder Bremen zu werden. „Mich hat keiner dazu gezwungen.“

Robert Bauer ist natürlich auch nicht dazu gezwungen worden, Fußballprofi zu werden. Welche Probleme ein Leben im Rampenlicht mit sich bringt, hat ihm allerdings keiner gesagt. „Wir Spieler müssen erst mal mit gewissen Situationen klarkommen und lernen, damit umzugehen“, hat Bauer in dieser Woche dem „Kicker“ gesagt, „das bringt uns ja keiner bei.“

Kohfeldt kann das offenbar gut nachvollziehen, und deshalb nimmt er die ausbildenden Vereine in die Pflicht. Es sei wichtig, Fußballer schon in jungen Jahren auf den Alltag im Profigeschäft vorzubereiten, auf die Fragen der Journalisten, auf das Interesse der Fans, auf den ständigen Leistungsdruck, auf die weniger schönen Dinge also. „Da herrscht eine Aufklärungspflicht vom Verein“, sagt Kohfeldt.

Bei Werder würden sie das bereits vorbildlich umsetzen, findet Kohfeldt. Die Talente würden in Sitzungen mit Sozialpädagogen und Sportpsychologen speziell geschult, sagt der Trainer, der das sogenannte Toptalente-Programm bei Werder vor ein paar Jahren selbst mit auf den Weg gebracht hat. Und auch im Profibereich arbeiten die Bremer eng mit dem Psychologen Andreas Marlovits zusammen. „Die Vereine müssen da Hilfestellung geben und auf die Spieler zugehen“, sagt Kohfeldt, „das machen wir.“ Zu Beginn der Saison muss deshalb jeder Spieler einmal mit Marlovits sprechen, danach entscheidet jeder selbst, ob er das Angebot weiter nutzen möchte. „Ich bin aber kein Freund davon, die Jungs dazu zu zwingen“, sagt Kohfeldt. „Ich finde, dass man es auch akzeptieren muss, wenn ein Spieler sagt: Ich möchte das mit mir selbst ausmachen.“