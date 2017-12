Werder-Keeper Jiri Pavlenka. (nordphoto)

Besuche des Weserstadions schenkt sich Tim Wiese für gewöhnlich. Zu kalt, zu nass, zu viele Menschen, die an ihm zerren und ziehen. Da ist das heimische Sofa doch ein bisschen verlockender. Vorvergangenen Sonntag tauschte Wiese das warme Wohnzimmer dann doch einmal gegen einen Platz im Weserstadion, wo beim Spiel gegen Hannover die Welt unterzugehen schien. Eine unfassbare Menge Regen fiel vom Himmel, begleitet von eiskaltem Wind. Dafür wärmte nach langer Zeit mal wieder ein Werderspiel, das glatte 4:0 gegen Hannover ließ alle im Stadion das fiese Wetter ertragen.

Was Wiese zu sehen bekam, gefiel ihm, und das ist nicht so häufig der Fall. Wiese ist ein Mann der klaren Worte, der Zuspitzung und Polemik, besonders wenn er über Werder spricht. Der Klub, der ihm immer noch am Herzen liegt, auch wenn er das so vermutlich nie sagen würde. Und Wiese, der ehemalige Torwart, sah etwas, das er lange nicht gesehen hatte und ihm besonders gut gefiel: einen sehr guten Bremer Torwart.

Lob auch für Christian Vander

Kurz nach der Halbzeit, Werder führte nur knapp mit 1:0, steuerte der Ex-Bremer Martin Harnik ganz allein auf Jiri Pavlenka zu. Der Ausgleich hätte die gesamte Statik des Spiels verändert, so schnell so kurz nach der Pause. Aber dann parierte Pavlenka, der einfach stehen blieb und den Ball mit einem Fuß abwehrte. „Eine ganz starke Aktion“, sagt Wiese. Werder blieb in Führung und baute sie knapp zehn Minuten später auf 2:0 aus. Danach ging es Schlag auf Schlag. Wenn die Saison aus Bremer Sicht bisher einen Gewinner hat, dann ist es Pavlenka. In den Tagen nach dem Sieg gegen Hannover machte eine Statistik die Runde, die Pavlenka als aktuell besten Torhüter der Liga auswies. Über 80 Prozent der auf sein Tor geflogenen Bälle parierte er, der bundesligaweit beste Wert. „Bis jetzt hält er sehr gut“, sagt Wiese, der Vorvorvorgänger mit dem kritischen Blick. „In Eins-gegen-eins-Situationen ist er ziemlich gut. Christian Vander macht gute Arbeit, ein top Torwart-Trainer.“

Leid waren Bremens Anhänger bei Torhütern gewohnt, seitdem Wiese 2012 zu Hoffenheim wechselte. Mielitz, Wolf, Wiedwald und noch ein paar weitere probierten sich aus, alle mit wenig dauerhaftem Erfolg. Grundsätzlich war gegen einen Torhütertransfer wenig einzuwenden, aber musste es Jiri Pavlenka von Slavia Prag sein? Die drei Millionen Euro Ablöse hätten viele lieber in einen Stürmer investiert als in einen Torwart, den nur echte Experten kannten.

Wiese vermisst die Prise Extrovertiertheit

„Ich kannte ihn nicht“, gibt Wiese zu. Auch er war im Sommer skeptisch, kritisiert Pavlenka nach nur wenigen Spielen. „Da ging es um den Bewegungsablauf. Beim Fallen sieht es etwas komisch aus, unrund.“ Das sehe er im Übrigen immer noch so, sagt Wiese. Aber was soll‘s: „Solange er die Bälle hält.“ Und das tut Pavlenka, seit Beginn der Saison konstant und sicher. Zu Beginn habe ihm die defensive Grundausrichtung Alexander Nouris geholfen. „Es ist für einen Torwart immer gut und wichtig, dass die ganze Mannschaft mit nach hinten arbeitet“, sagt Wiese. Das extremste Beispiel sei für ihn immer Miroslav Klose gewesen, mit dem er gemeinsam für Werder und die Nationalelf gespielt hat. „Der ist 70 Meter nach hinten gerannt und hat den Ball weggegrätscht.“ Und das mache es für den Torwart eben einfacher, weil er weniger Bälle auf den Kasten bekomme.

Mit 25 Jahren ist Pavlenka noch weit davon entfernt, im besten Fußballalter zu sein. Es ist noch Luft nach oben, sagt auch Wiese. „Torhüter lernen immer dazu. Wichtig ist Erfahrung, wie man sich in den verschiedensten Situationen richtig verhält. Das kommt mit den Jahren auf höchstem Niveau. Er ist ja noch jung und lernt sicher dazu.“ Das Potenzial, sich auf ein höheres Level zu verbessern, sei da. „Er kann ein Guter werden“, urteilt Wiese schon jetzt.

Was fehlt, sagt der einst so extrovertierte Wiese, sei eine Prise Extrovertiertheit. „Er ist mir noch zu ruhig. Als Torwart musst du auch mal ein Rowdy sein, richtig dagegenhalten. Mir fehlt noch ein bisschen Aggressivität“, sagt Wiese. Aber so ist Pavlenka wohl nicht, er ist ein anderer Typ. „Es steckt in den Menschen drin, siehe Oliver Kahn“, vermutet auch Wiese. Bisher ist es ja auch so ganz gut gegangen. Ziemlich gut sogar. Ohne Pavlenka stünde Werder jetzt sicher noch weitaus schlechter da.