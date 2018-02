Milos Veljkovic sagt, dass er keine Berichte über Werder liest, weder in der Zeitung noch auf dem Smartphone. Dass am Wochenende ein recht wichtiges Fußballspiel ansteht, das Nordderby gegen den Hamburger SV, das hat er aber natürlich trotzdem mitbekommen. „Die Spannung ist überall zu spüren“, sagt Veljkovic. Aber das bringt ihn nicht aus der Ruhe. „Ich bereite mich jetzt nicht anders vor als auf andere Spiele“, sagt der Abwehrspieler, und sein von Emotionen befreiter Gesichtsausdruck verrät: Er meint das wirklich so.

Mag ja sein, dass bei anderen die Nervosität mit jeder Minute ein bisschen höher steigt. Aber nicht bei Veljkovic, der im persönlichen Gespräch meist noch ein bisschen entspannter rüberkommt als auf dem Rasen. Das ist einerseits seine große Stärke, andererseits hat er in den vergangenen Wochen hin und wieder fast schon zu entspannt gewirkt. Im Bundesligaspiel in München zum Beispiel (2:4), als er in mehreren Situationen geschlafen hat. Oder kürzlich in Freiburg, als er nicht so recht ins Spiel gefunden und zu allem Überfluss auch noch einen Strafstoß verursacht hat (den Janik Haberer verschossen hat). Veljkovic ist deshalb ein bisschen in die Kritik geraten. Beschäftigt hat ihn das aber nicht. „Ich habe von der Kritik nicht viel mitbekommen“, sagt er, „ich versuche bloß, jedes Mal mein Spiel durchzuziehen. Manchmal gelingt das, manchmal nicht. Ich finde, meine Leistungen in den vergangenen Wochen waren okay.“

Langkamp als Alternative

Betrachtet man das große Ganze, sind sie sogar mehr als okay. Veljkovic zählt zu den Gewinnern dieser Saison. Der 22-Jährige ist bislang in 21 von 23 Bundesligaspielen in der Startelf gewesen. Zunächst unter Trainer Alexander Nouri, später unter dessen Nachfolger Florian Kohfeldt. Kohfeldt schätzt Veljkovic außerordentlich, vor allem wegen dessen fußballerischer Qualitäten im Spielaufbau. „Da ist Milos ganz wichtig“, hat Kohfeldt kürzlich gesagt und die Kritik am Innenverteidiger zurückgewiesen: „Ich sehe Milos nicht so kritisch.“ Ein paar Wellen in der Leistungskurve müsse man einem jungen Spieler zugestehen.

Gut möglich, dass Veljkovic demnächst trotzdem mal eine Pause bekommt. Schließlich steht mit Winter-Neuzugang Sebastian Langkamp eine starke Alternative bereit. Veljkovic sieht es positiv. „Der Konkurrenzkampf ist gut für die Mannschaft und auch gut für mich“, sagt er, „das pusht einen“. Wobei Veljkovic eigentlich gar keine Extra-Motivation benötigt. Er hat ja ein großes Ziel vor Augen: die Weltmeisterschaft mit Serbien im Sommer. „Ich hoffe natürlich, dass ich dabei sein werde“, sagt er, „aber momentan liegt der ganze Fokus auf Werder.“

