Milot Rashica ist eine der Zukunftshoffnungen bei Werder: Der Flügelspieler, im Winter für etwa acht Millionen Euro von Vitesse Arnheim gekommen, hat sich so langsam in Bremen akklimatisiert und möchte in der kommenden Saison angreifen. "Der erste Monat war hart", erzählt Rashica im Interview mit "buten un binnen". "Alles war neu und schon eine große Veränderung im Vergleich zur niederländischen Liga." Mittlerweile ist der 21-Jährige nicht nur in Deutschland angekommen und fängt nach und nach an, die Sprache zu verstehen, auch ans Tempo der Bundesliga gewöhnt sich Rashica immer besser: "Jetzt wird es, glaube ich, viel leichter für mich."

Allerdings tummelt sich in der Bremer Offensive auch der eine oder andere hochkarätige Konkurrent. Platzhirsch Max Kruse ist gesetzt, Yuya Osako und Martin Harnik sind mit Stammplatzambitionen verpflichtet worden und Florian Kainz war im Vorjahr der Offensivspieler mit den meisten Einsatzminuten nach Kruse. "Es ist jetzt noch zu früh, um zu sagen, wie es in der Saison aussieht", wiegelt Rashica Spekulationen um das letztliche Stammpersonal im Bremer Spiel ab.

Neben dem Beitrag, den Rashica zum Mannschaftserfolg bei Werder leisten möchte, hat Rashica auch ein ganz konkretes Ziel mit seiner Nationalmannschaft: "Es wäre unglaublich, wenn ich mit dem Kosovo in der nächsten Qualifikation die Weltmeisterschaft erreichen könnte", berichtet der Offensivspieler. Bei der WM in acht Jahren könnte es für Rashicas Kosovaren noch ein bisschen leichter werden, sich diesen Traum zu erfüllen: Dann nämlich nehmen erstmals 48 Mannschaften an der Endrunde teil.

Hier geht es zum Interview bei "buten un binnen".