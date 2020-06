Mit vollem Eifer dabei: Claudio Pizarro. (dpa)

Nach vielen Wochen war er mal wieder dabei: Claudio Pizarro. Im Kader stand der Stürmer zwar letztlich nicht, doch auf der Tribüne im Paderborner Stadion hatte er es sich gemütlich gemacht. Und so erlebte er hautnah mit, wie sich die Kollegen gegen den drohenden Abstieg wehrten. „Es war eine Absprache zwischen Claudio und mir, dass er heute noch nicht auf der Bank sitzt“, erklärte Trainer Florian Kohfeldt später am Mikrofon des Bezahlsenders „Sky“. „Er hatte nicht ein einziges komplettes Training mit der Mannschaft, das machte keinen Sinn.“

Die fehlende Spielpraxis des Peruaners genügte jedoch nicht, um ihn zu Hause zu lassen. Im Gegenteil. Pizarro war am Freitag nicht grundlos in einen der Werder-Busse gestiegen, der die Mannschaft nach Ostwestfalen brachte. Florian Kohfeldt verfolgte vielmehr einen ganz konkreten Plan: "Ich wollte ihn unbedingt dabei haben, und er wollte unbedingt dabei sein hier in Paderborn", sagte der Bremer Cheftrainer. "Das war ein Druckspiel, und Claudio hat nun wirklich sehr viele Druckspiele in seiner Karriere erlebt. Das war auch in der Ansprache vor dem Spiel noch mal ein Thema.“

Pizarro diente also - wie schon so oft - als Vorbild. Als Ruhepol in kritischen Situationen. Als Motivator in wichtigen Augenblicken. In Paderborn ist das Konzept aufgegangen, auch in den kommenden drei Spielen dürfte sich der 41-Jährige wieder einbringen. Möglicherweise sogar noch auf dem Platz, um beim Projekt Klassenerhalt zu helfen. Zuletzt fehlte Pizarro wegen einer Muskelverletzung, darüber hinaus musste er für zwei Wochen in häusliche Quarantäne, da es einen positiven Coronatest bei seiner Tochter gegeben hatte.