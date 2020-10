Manuel Mbom bestritt gegen Frankfurt sein fünftes Bundesliga-Spiel. (nordphoto)

Das Spiel gegen Frankfurt war gerade abgepfiffen worden, als Florian Kohfeldt nach Manuel Mbom suchte. Nachdem er seinen Spieler gefunden hatte, nahm der Werder-Trainer diesen einmal richtig fest in den Arm. Etwas Trost konnte Mbom sicherlich gebrauchen, denn sein Ballverlust am eigenen Strafraum gegen Aymen Barkok hatte den Treffer zum Frankfurter 1:1-Ausgleich eingeleitet. „Ja, Manu hat da den Ball verloren und das war nicht gut. Aber von mir gibt es keinen Vorwurf an ihn“, sagte Kohfeldt und fügte sogleich hinzu: „Es war auch nur der Beginn einer Fehlerkette, wir hätten das Tor trotzdem noch verhindern können.“

Werders Coach spendete Mbom also nicht nur Trost, sondern nahm den 20-Jährigen auch verbal mit aller Macht in Schutz. „Manu hat mein volles Vertrauen, das habe ich ihm direkt nach dem Spiel gesagt“, berichtete Kohfeldt. „Wir sind in einer komplett neuen Zusammenstellung mit dieser Mannschaft, und da gehört so etwas dazu. Keiner wird ihm den Kopf abreißen.“ Werder will in dieser Saison nach dem Fast-Abstieg ein junges, hungriges Team aufbauen. Und jeder weiß: Bei den meisten jungen Spielern gehören Leistungsschwankungen genauso dazu wie der eine oder andere Fehler.

Mbom war am zweiten Spieltag gegen Schalke überraschend in die Startelf gerückt und hatte anschließend als Rechtsverteidiger genauso überzeugt wie auf der ungewohnten Linksverteidigerposition. Präsent in den Zweikämpfen, laufstark, dazu eine Torvorlage beim 1:0-Sieg gegen Bielefeld: Der Junioren-Nationalspieler erkämpfte sich auf Anhieb einen Stammplatz und war bisher eine der positiven Überraschungen dieser Werder-Saison.

Erst das fünfte Bundesliga-Spiel

Dass es nicht immer nur steil nach oben gehen kann, erfuhr Mbom nun gegen Frankfurt. Eigentlich hatte er erneut ordentlich gespielt, doch dann kam dieser eine kurze Moment der Unaufmerksamkeit, der gleich schwerwiegende Folgen hatte. „Der Junge macht sein fünftes Bundesligaspiel. Wenn er keine Fehler machen würde, dann hätten wir in den vergangenen beiden Jahren ziemlich viel falsch gemacht, indem wir ihn erst jetzt Bundesliga spielen lassen“, betonte Kohfeldt. Mbom, der 2017 als einer der besten Jugendspieler seines Jahrgangs die Fritz-Walter-Medaille in Silber erhielt, wurde bei Werder behutsam aufgebaut. In der vergangenen Spielzeit lief er auf Leihbasis für den Drittligisten KFC Uerdingen auf, um weiter zu reifen.

Nach seiner Rückkehr schaffte er den Sprung in die Bundesliga. Und natürlich muss Mbom auf diesem Niveau noch einiges lernen. Da können solche Fehler wie gegen Frankfurt auf längere Sicht sogar hilfreich sein. Beim nächsten Mal dürfte sich Mbom in einer vergleichbaren Situation anders verhalten. "Er wird daraus lernen", unterstrich Kohfeldt. "Wir werden die Szene ansprechen und aufzeigen, welche Lösungsmöglichkeiten in dieser Situation möglich gewesen wären." Mit der Analyse am Wochenanfang ist die Aktion dann aber auch abgehakt. Dann richtet sich der Blick auf das Spiel gegen Köln am Freitag, und Mbom muss beweisen, dass er mental stabil genug ist, um seinen Fehler zu verarbeiten. Für Kohfeldt ist jedenfalls schon jetzt klar: „Der fällt auf gar keinen Fall in ein Loch."