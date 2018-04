Er hatte in Hannover gar nicht auf dem Platz gestanden, aber nachher ging es trotzdem ziemlich viel um ihn: Niklas Moisander. Werders finnischer Abwehrchef hatte eine Gelbsperre abzubrummen, und wenn Niklas Moisander Werder fehlt, dann ist das kein gutes Zeichen. Das kann man in Zahlen belegen. Seit seinem Wechsel von Sampdoria Genua zu Werder vor gut zwei Jahren hat Moisander zehn Spiele verpasst. Werder gewann von diesen zehn Ohne-Moisander-Spielen: keines. Und verlor: acht. Als Moisander im Vorjahr vier Mal aussetzte, da kassierte Werder 16 Gegentore.

„Niklas ist sehr wichtig für uns“, sagt Thomas Delaney, „er ist einer unserer besten Spieler.“ Delaney hat das nach dem 1:2 von Hannover gesagt. In diesem Spiel war Moisander vom Ex-Berliner Sebastian Langkamp vertreten worden. Beim 0:1 durch Martin Harnik kam Langkamp prompt eine Fußspitze zu spät, einen Vorwurf wollte ihm deshalb aber niemand aus dem Bremer Tross machen. „Beim ersten Tor macht es der Harnik einfach sehr gut, da kannst du wenig ausrichten“, sagte Mannschaftskapitän Zlatko Junuzovic. „Sebastian hat es abgeklärt gemacht“, sagte Cheftrainer Florian Kohfeldt nach Langkamps zweitem Startelfeinsatz für Werder.

Die Statistik stützt die Einschätzung des Trainers. Langkamp, 30 Jahre alt und damit wie Moisander ein erfahrener Profi, gewann solide 60 Prozent seiner Zweikämpfe, und starke 89 Prozente seiner Pässe kamen beim Mitspieler an. Diese Werte sind fast identisch mit denen von Moisander. Aber der Unterschied liegt im Detail. Langkamp spielte mehr als die Hälfte seiner Pässe auf seine Nebenleute Milos Veljkovic (13-mal) und Marco Friedl (18-mal). Es waren ausschließlich kurze, meist diagonal gespielte Bälle, mit denen Werder kaum Raumgewinn erzielte. Tatsächlich spielte Langkamp keinen einzigen langen Ball in die Spitze oder ins letzte Drittel des Spielfeldes.

Hervorragend ausgebildet

Und das ist der gravierende Unterschied zu Moisander. Moisander, der bei Ajax Amsterdam „eine großartige Ausbildung“ (Delaney) genossen hat, ist als Linksfuß einer von Werders wichtigsten Aufbauspielern. Mit seinen scharfen Pässen überbrückt er im Spiel nach vorn viele Meter, sorgt für Zug und Tempo. Diese Qualität fehlte dem Bremer Spiel am Freitagabend. „Es ist eine gute Sache, einen Linksfuß auf der linken Seite zu haben“, sagte Teamkollege Thomas Delaney, „es ist natürlicher, dort zu spielen.“ Moisanders Vertreter Langkamp ist ein Rechtsfuß.

Moisanders Fehlen war bestimmt nicht der Hauptgrund für Werders Niederlage, aber ein Teil der Erklärung dann doch. „Es ist nicht möglich, Niklas 1:1 zu ersetzen“, sagte Kohfeldt am Freitag. Der Werder-Trainer hat das schon ein paar Mal gesagt in den vergangenen Monaten. Am kommenden Sonntag ist Niklas Moisander wieder spielberechtigt. Das trifft sich gut. Der Gegner heißt RB Leipzig und will in die Champions League.

