Die Intensität der letzten Tage war hoch, vielleicht sogar überraschend hoch – allerdings nicht für Florian Kohfeldt. „Ich würde es eher als normal bezeichnen“, sagte Werders Trainer: „Ich hatte vier Wochen Urlaub, mir wird ja auch irgendwann langweilig.“ Er konnte sich diese scherzhafte Bemerkung erlauben, weil die Bremer ihre Hausaufgaben gemacht haben. „Der Fitnesszustand war bei vielen Spielern exzellent, als sie aus dem Urlaub gekommen sind“, sagte Kohfeldt. „Die Leistungstests waren hervorragend. Auf diesem Niveau können wir aufbauen und das gefällt mir natürlich sehr gut.“

Als besonders positives Beispiel nannte der Bremer Coach Milot Rashica. „Bei ihm sieht man das ganz extrem, wie er schon jetzt in einem ganz anderen Zustand ist und viel mehr weiß. Dadurch wirkt es handlungsschneller und das Tempo höher.“ Aufgefallen war diese Tatsache nicht nur im Training, wo Rashica mehrfach die richtigen Wege einschlug, sondern auch im Testspiel gegen die WSG Swarovski Tirol. Dank der Vorleistungen stecken Rashica und Co. die momentanen Strapazen auch gut weg. „Die sind schon müde jetzt, das ist auch okay“, sagte Kohfeldt schmunzelnd. „Jetzt haben sie aber nahezu alle schon wieder das erste Plateau erreicht. In der Vorbereitung sage ich immer, dass die Grundlage eines jeden Tages, den du durchbringst, dir niemand mehr nehmen kann.“

Genau aus diesem Grund ist für Florian Kohfeldt die Verletzung von Milos Veljkovic auch so bitter. Es geht nicht allein um den Zehenbruch, sondern um die physische Basis. „Er wird ja jetzt nicht ewig fehlen in der Bundesliga, aber die sechs Wochen jetzt, die werden in diesem Jahr nie wieder kommen“, meinte der 36-Jährige.

Nach der ersten Phase des Trainingslagers gönnt Florian Kohfeldt seinen Spielern nun einen kleinen Moment des Verschnaufens. Aufgrund der Testpartien stehen am Montagmorgen lediglich regenerative Einheiten an. Am Nachmittag dürfen sich die Profis ihre Zeit dann komplett frei einteilen. Übungen stehen nicht auf dem Programm, auch eine gemeinschaftliche Aktion soll es zumindest an diesem Tag nicht geben. Erstmals haben die Werder-Profis also wirklich frei.