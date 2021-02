Wenn es nach seiner persönlichen Bilanz geht, könnte Werder Bremen fast schon eine Art Lieblingsgegner für Erik Durm sein. Vier Mal hat der 28-jährige, der bei Eintracht Frankfurt aktuell als rechter Mittelfeldspieler aufläuft, bisher gegen die Hanseaten gespielt, vier Mal hat er gewonnen – allerdings jedes Mal im Trikot von Borussia Dortmund.

Nun trifft der Weltmeister von 2014 erstmals für Eintracht Frankfurt auf Werder Bremen. Im Interview mit unserer Deichstube spricht Erik Durm über das Spiel am Freitag, wie weit der aktuelle Höhenflug der „Adler“ wohl noch geht und welcher Frankfurter der derzeit wohl beste Spieler in der Bundesliga ist.

Erik Durm: Klar wäre ich gerne dabei gewesen – wer wäre das nicht. Aber ich freue mich viel mehr über den Sieg

Wir werden es sehen. Ich bin jedenfalls wieder im Training und werde alles versuchen, um fit zu werden.

Der Frankfurter Erik Durm: In diesem Trikot hat er noch nie gegen die Bremer gespielt. (nordphoto/Bratic)

Es war einfach eine tolle Geste von Amin, die ganz deutlich zeigt und unterstreicht, wofür Eintracht Frankfurt als Verein und natürlich auch wir als Mannschaft stehen.

Zumindest haben wir in diesem Jahr die meisten Punkte geholt und sind ungeschlagen. Das sind die Fakten. Ob wir die beste Mannschaft sind, sollen andere beurteilen. Wichtig ist, dass wir konstant unsere beste Leistung abrufen.

Das halte ich für vermessen. Wir wollen uns für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren. Das gilt nach wie vor.

Es so auszudrücken ist ebenfalls vermessen. Natürlich haben wir in der aktuellen Situation eine Chance, aber es liegen noch schwere Aufgaben vor uns – unter anderem am Freitag in Bremen.

Wir haben uns spielerisch weiterentwickelt und natürlich jede Menge Selbstvertrauen. Dazu sind wir von Verletzungen verschont geblieben – und selbst wenn wir wie gegen Bayern Ausfälle haben, dann ist unser Kader stark genug, um diese aufzufangen.

Ich denke, wir haben einige gute Offensivkräfte. Andre Silva hat schon 18 Tore erzielt, Amin Younes war gegen Bayern überragend. Daichi ist da in sehr guter Gesellschaft...

Es ist doch in jedem Bundesliga-Spiel so, dass jeder jeden schlagen kann, wenn eine Mannschaft nicht 100 Prozent Leistungsfähigkeit abruft. Also wird es für uns wichtig sein, genau das zu tun.

Sie spielen sehr kompakt und kassieren wenig Gegentore – Hoffenheim war da sicher ein Ausreißer. Werder ist für jeden Gegner schwer zu bespielen, gerade im eigenen Stadion. Da brauchen wir schon eine Topleistung, um zu gewinnen.

Wir werden Geduld benötigen und Konsequenz bei der Chancenverwertung.

Wir waren in der ersten Hälfte etwas zu sehr verhalten, und nach der Pause mussten wir nach einem Konter einem hinterherlaufen. Danach waren wir aber deutlich überlegen und hätten das Spiel gewinnen können.

Er ist sehr klar in der Ansprache und in dem, was er auf dem Platz sehen will, dazu sehr kommunikativ. Dazu lässt er offensiven Fußball spielen.

Er ist ein junger, auf mich sympathisch wirkender Trainer. Er hat die Mannschaft stabilisiert und macht sicher einen guten Job in Bremen.

Ich weiß nicht, ob ich Riesendinge verändert habe, eher nicht. Ich weiß, dass es sich abgedroschen anhört, doch ich habe einfach weiter Gas gegeben und es hat funktioniert. Ich habe nicht auf einmal erst den linken Schuh statt des rechten angezogen (lacht), nein, ich habe einfach nie resigniert, nie lamentiert, dafür aber die Situation respektiert. Das heißt nicht, dass ich sie akzeptiert habe.

Ja, denn ich war zuvor lange verletzt und wollte wieder spielen. So kam es dann auch.

Ich denke, die Mannschaft ist stabil genug.