Finden Sie Europa eigentlich auch so schön?

Niklas Moisander: Ja. (lacht) Ich habe schon einige Erfahrungen gesammelt. Das sind die schönsten Spiele neben einer WM oder EM, die man spielen kann.

Wo gefällt es Ihnen besonders?

Ich hatte das große Glück, schon in Madrid zu spielen und in anderen Stadien. Aber es gibt jetzt keinen besonderen Platz mehr, zu dem ich möchte. Es ist einfach schön, gegen andere Teams aus Europa zu spielen.

Das Wort Europa fällt in Bremen gerade ziemlich häufig. Es ist ein knappes halbes Jahr her, dass wir an dieser Stelle zusammengesessen haben und Sie sagten, dass Werder wieder mutiger sein müsse. Das Team steckte damals mitten im Abstiegskampf. Aktuell hat man das Gefühl, die Mannschaft strotzt nur so vor Angriffslust. Was ist in dieser Zeit passiert?

Der ganze Klub hat sich verändert und klar gemacht, dass er wieder dorthin zurückmöchte, wo er hingehört. Dazu gehören der Trainer, das ganze Trainerteam, und auch wir als Spieler haben dieses starke Gefühl, dass wir unbedingt raus aus dem Abstiegskampf möchten. Und als Nächstes kommt dann eben Europa. Wir sind uns bewusst, dass es nicht einfach, sondern sehr, sehr schwer wird – besonders in der Bundesliga. Aber es ist besser, sich hohe Ziele zu setzen als damit zufrieden zu sein, wo man gerade ist.

Birgt das nicht aber auch Gefahren und sorgt für zusätzlichen Druck? Die Erwartungen sind enorm hoch, das Startprogramm mit Hannover, Frankfurt und Nürnberg vermeintlich einfach. Daran werden Sie und Ihre Mannschaft jetzt gemessen.

Natürlich setzen wir uns damit ein bisschen unter Druck, aber das ist, was wir erreichen wollen und dafür werden wir hart arbeiten. Wenn man sein Ziel nicht klar formuliert, ist es sehr schwer, dieses auch zu erreichen. Wir möchten natürlich gut in die Saison starten, aber es gibt letztlich keine einfachen Spiele in der Bundesliga – auch nicht das Startprogramm, das wir haben. Sicherlich wird der Druck steigen, wenn wir die Ergebnisse nicht gleich liefern, aber wir müssen in einem solchen Fall geduldig bleiben. Die Saison ist lang. In meinem ersten Jahr in Bremen (Saison 2016/2017, Anm. d. Red.) waren wir im Abstiegskampf und hätten dann nach einer starken Rückrunde plötzlich doch noch die Europa League erreichen können.

Es herrscht auf einmal eine ganz neue Atmosphäre rund um Werder, viele Fans und Experten trauen dem Team richtig etwas zu. Wie erleben Sie diese Euphorie?

Das ist einfach nur positiv für die Spieler. Wir können es fühlen, wie die Fans gespannt sind. Ich denke, dass es sehr wichtig war, dass wir das Pokalspiel gewonnen haben. Das ist in einer ersten Runde niemals einfach. Nun liegt es an uns, dass wir gegen Hannover dafür sorgen, dass der Saisonstart ein guter bleibt. Positiver Druck ist immer besser als negativer Druck – und davon hatten wir in den letzten Jahren genug hier in Bremen (lacht). Deshalb hoffe ich, dass es von nun an nur noch positiven Druck gibt.

Also gibt es dieses Mal definitiv keinen Abstiegskampf an der Weser?

So etwas kann ich nicht versprechen. Dafür geht es in der Bundesliga zu eng zu, die Teams sind so dicht beieinander. Da ist es unmöglich, etwas zu versprechen.

Gesagt wurde allerdings in jedem Sommer, dass nun alles besser wird – die Wahrheit sah meist anders aus. Warum wird dieses Mal tatsächlich alles besser?

Ich denke, der wirklich große Unterschied ist, dass wir eben über Europa reden und nicht darüber, dass wir Zehnter werden oder sicher im Mittelfeld landen wollen. Wir wollen die Europa League wirklich erreichen und der Klub hat mit den Transfers gezeigt, dass er dort wirklich hin möchte. Und nach der Rückrunde in der vergangenen Saison haben wir erkannt, dass wir das Potenzial dazu haben. Wir müssen aber natürlich hart dafür arbeiten. Dieses hohe Ziel zeigt, dass wir nicht damit zufrieden sind, nur gegen den Abstieg zu spielen oder wenigstens ein bisschen besser abzuschneiden. Man muss groß träumen, um Großes zu erreichen.

Sie haben die Transfers erwähnt, die gute Stimmung im Umfeld wird sicherlich auch mit ihnen zu tun haben. Ist dies der stärkste Werder-Kader seit Ihrem Wechsel nach Bremen 2016?

Ich würde sagen, dass es der beste Sommer gewesen ist. Spieler wir Martin Harnik oder Yuya Osako wurden früh verpflichtet, sodass wir zu diesem Zeitpunkt schon wussten, dass wir mehr Angreifer haben werden. Dann kam auch noch Davy Klaassen. Es fühlte sich besser geplant an, die Einzelteile passten früher zusammen. Natürlich haben wir im Mittelfeld Zlatko Junuzovic und Thomas Delaney verloren, die zur Gruppe der Führungsspieler gehörten, aber das ist gut aufgefangen worden.

Nun hat Florian Kohfeldt erstmals als Cheftrainer eine Sommervorbereitung gemacht. Inwiefern hat sich diese Veränderung bemerkbar gemacht, um mit einem besseren Gefühl in die Saison zu gehen?

Für mich persönlich ist das ein bisschen schwierig zu sagen. Als ich 2016 hierher gewechselt bin, hatte ich Probleme am Sprunggelenk und habe die Vorbereitung verpasst. In der letzten Saison hatte ich eine Muskelverletzung. Es ist also eigentlich die erste richtige Vorbereitung, die ich hier mit dem Team komplett absolviert habe. Deshalb fällt mir der Vergleich schwer. Aber die Atmosphäre in der Mannschaft ist auf jeden Fall gut.

Das klingt aber andersherum so, als würden die Werder-Fans in dieser Saison den stärksten Niklas Moisander überhaupt zu sehen bekommen…

… (lacht). Ja, das hoffe ich. Nach der letzten verpassten Vorbereitung hatte ich mir gewünscht, dass ich fit bleibe. Das hat bis jetzt geklappt. Nun hoffe ich natürlich, dass ich noch länger fit bleibe und erwarte dann auch eine gute Saison.

Absoluter Toptransfer ist Davy Klaassen – zumindest aus finanzieller Sicht. Ist er auch spielerisch genau der Mann, den Ihre Mannschaft nach dem Abgang von Thomas Delaney gebraucht hat?

Er ist ein guter Spieler und absolut in der Lage, die Lücke zu füllen. Aber man muss bedenken, dass sie zwei völlig unterschiedliche Spielertypen sind. Thomas war wie ein Krieger zwischen den Strafräumen, der 13 oder 14 Kilometer pro Spiel gelaufen ist. Davy hat größere technische Qualitäten, ist aber vielleicht nicht so stark im Zweikampf. Man kann also nicht exakt das Gleiche erwarten, aber so wie Davy das Spiel liest und seine Pässe spielt, wird er uns sehr beim Ballbesitz und in unserem Angriffsspiel helfen.

Waren Sie eigentlich überrascht, dass Werder ihn verpflichten konnte?

Ehrlicherweise war ich das tatsächlich. Ich kannte ihn aus meiner Ajax-Zeit und habe dort erlebt, wie wichtig er für uns war. Ich wusste aber natürlich auch, dass sein Jahr in Everton nicht so gut gelaufen ist. Es gab aber sicherlich eine Menge Klubs, die Davy haben wollten. Das hat Werder daher richtig gut gemacht.

Und dass Sie sich kennen, ist sicherlich auch gut für das Spiel auf dem Platz.

Wir verstehen uns gut, sind befreundet, ohne dass wir jetzt andauernd miteinander Zeit verbringen. Auf dem Platz hilft es mir natürlich, dass wir uns kennen. Davy weiß, wie ich spielen will und dass ich immer nach dem Pass zwischen die Linien suche. Das hilft mir, aber natürlich auch ihm.

In den letzten Minuten sind die Namen Davy Klaasen, Martin Harnik oder Yuya Osako gefallen. Allesamt Spieler mit offensiven Qualitäten. Besteht da nicht vielleicht die Gefahr, dass die Defensive zu sehr vernachlässigt wird? Abgesehen von der Vorsaison war genau das immer Werders Hauptproblem.

Davor habe ich überhaupt keine Angst. Wir hatten zuletzt eine starke Defensivleistung und haben im Prinzip dort noch immer die gleichen Spieler. Es gab also keinen Grund für große Wechsel in der Abwehr. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir diesen Weg fortsetzen können. Natürlich haben wir bei möglichen Verletzungen nicht die große Menge an Optionen, aber so ist es nun einmal. Für mich ist das kein Problem. Wir haben in der letzten Saison gezeigt, dass wir gut verteidigen können.

Die Mannschaft denkt also auch nach den Neuverpflichtungen nicht zu offensiv?

Nein. Der Trainer ist auch sehr gut darin, jedem zu verdeutlichen, dass wir als Team verteidigen müssen.

Sie gehören zu den Führungsspielern, sind jetzt Vize-Kapitän hinter Max Kruse. Genau der hat kürzlich in einem Interview gesagt, dass es im vergangenen Jahr strukturelle Probleme gegeben habe. Viele junge Spieler hätten mitsprechen wollen, jeder habe gemeint, mitreden zu müssen. Auch Widerworte habe es deshalb gegeben. Müssen auch Sie sich als erfahrener Spieler dieses Manko ankreiden lassen?

Das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass Max so denkt und es war auch ein bisschen so. Ich habe es allerdings nicht als derart schlimm empfunden. Allerdings stimme ich mit ihm überein, dass wir an einer klaren Hierarchie arbeiten müssen. Das ist sehr wichtig. Die erfahrenen Spieler wie Max, Theo Gebre Selassie, Philipp Bargfrede und ich müssen den Weg vorgeben und dafür sorgen, dass junge Spieler, die etwas falsch machen, das auch zu hören bekommen.

Sie selbst wirken stets besonnen, abgeklärt, sind medial kein Lautsprecher. Ist das auch ihr interner Führungsstil?

Jeder hat seine eigene Persönlichkeit, aber Max und ich ergänzen uns sehr gut. Die Kommunikation funktioniert bestens. Ich denke, dass es auch gut sein kann, jemanden zu haben, der etwas ruhiger ist. Wir sind aber beides Gewinnertypen, äußern das nur auf unterschiedliche Art und Weise. Wir haben da eine gute Mischung, um den jungen Spieler zu helfen.

Hört sich an, als gebe es die klassische Rollenverteilung vom „good cop, bad cop“.

(lacht) Ja, so könnte man das vielleicht nennen.

Das Gespräch führte Malte Bürger.

Zur Person: Niklas Moisander (32) steht seit der Saison 2016/17 im Werder-Kader, in dem er aktuell unangefochtener Abwehrchef ist. Der Finne hat jüngst seinen Vertrag in Bremen verlängert und ist Vize-Kapitän hinter Max Kruse.