In der Idylle des Zillertals wurde in diesem Jahr noch etwas mehr gekämpft als sonst. (Nordphoto)

Am Anfang ist fast immer alles toll. Der Rasen ist satt und grün, die Laune nach dem Urlaub bestens. Und nach einer längeren Pause haben alle wieder Bock auf Fußball. Testspiele werden in der Regel gewonnen. Es sollte also nicht sonderlich überraschen, dass bei Werder nach zehn Tagen Trainingslager im Zillertal die Stimmung gut bis sehr gut ist.

Exakte Rückschlüsse zu ziehen, wie die kommende Saison verläuft, ist schwierig bis unmöglich. Aber es gibt ein paar Indikatoren, die Anlass zur Zuversicht geben können. Bis auf Davy Klaassen ist niemand verletzt, zumindest nicht ernsthaft. Das ist an sich eine gute Nachricht, führt aber auch dazu, dass alle Spieler ungefähr auf einem Fitnesslevel sind. Was in etwa das Gegenteil der Situation von vor einem Jahr ist, als zu diesem Zeitpunkt bereits zehn Spieler ausgefallen waren.

Viele Reibereien

Die vielen Reibereien im Training, die offen gezeigte Wut, der Frust sind zum einen ein Anzeichen dafür, dass die Plätze im Team noch nicht vergeben sind. Es wird, im wahrsten Wortsinn, darum gekämpft. Zum anderen zeigt die hohe Intensität, dass wirklich jeder besser machen will, was er vergangene Saison verbockt hat.

Zum neunten Mal bereitete sich Werder im Zillertal auf die Saison vor. Marco Bode spricht vom Zillerdeich, so sehr ist der kleine Ort in Österreich mit dem Klub verbunden. Es gehört dazu, hier im Sommer ein paar Tage zu verbringen, um die Mannschaft zusammen zu führen und einzustimmen.

In diesem Jahr muss sich etwas finden, weil viele etablierte Spieler nicht mehr dabei sind. Es gibt Leerstellen in der Hierarchie, die gefüllt werden müssen. Claudio Pizarro, Fin Bartels, Philipp Bargfrede oder Sebastian Langkamp waren zwar keine Stammspieler mehr, haben aber trotzdem den Ton angegeben in der Mannschaft. Sie sind weg und müssen ersetzt werden. Auch darum wird auf dem Platz gekämpft und gerangelt.

Dass die Mannschaft dabei auf einem guten Weg ist, sich in Teilen neu auszurichten nach dieser in fast jeder Hinsicht grausamen letzten Saison, diesen Eindruck kann man gewinnen. Da könnte etwas zusammenwachsen, ein neuer Geist entstehen.