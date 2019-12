Daniel Boschmann (WKF)

Ich habe jeden Montag (bis auf den Montag „nach Wolfsburg“) dasselbe Telefonat und ich kann mich selber nicht mehr reden hören. Oliver auf der anderen Seite, lebt im bayerischen Exil und hält dort als gallisches Dorf die grün-weissen Farben in Ehren.

75% der Unterhaltung sind „hätte“, „müsste“, „könnte“. Immer dasselbe. Hätten wir uns einen anderen Verein gesucht, müssten wir uns nicht andauernd ärgern und das Wochenende könnte so schön sein. Die restlichen 25 Prozent sind in gleichen Teilen Verzweiflung und Ratlosigkeit. Gemessen an den eigenen Ansprüchen, an den erbrachten Leistungen und am Verletzungspech, ist die Saison, stand heute, eine absolute Vollkatastrophe...

Es ist kompliziert – und doch so einfach. „Jeder hat einen Plan, bis er eins auf die Fresse bekommt.“ Teilzeitpoet und Vollzeit-Schwergewicht Mike Tyson bringt mit seinem legendären Satz die Lage von Werder Bremen auf den Punkt. Werder ist so weit weg von Europa wie der Inselstaat Vanuatu. Spätestens jetzt sollten alle Alarmlampen leuchten. Herzlich Willkommen im Abstiegskampf.

Das Team wird jede Woche durch den Ring getrieben und lässt konstant Knock-Out-Möglichkeiten liegen, sieht manchmal sogar gut aus, ist für die breite Masse alles andere als langweilig, aber für den Fan nur noch schwer zu ertragen. Jetzt geht‘s zum großen K(r)ampf nach München.

Der Kopf klingelt und niemand weiß so ganz genau, warum alle ihrer Form hinterher laufen. In den Duellen gab es zu viele Wirkungstreffer und Lucky Punches gegen Werder. Selbst zu Hause wird die Mannschaft vermöbelt. Egal ob Titelanwärter oder Kirmesboxer, es gibt am Ende einfach von jedem auf die Zwölf. Ich bin heilfroh, dass Moisander wieder an Bord ist. Meine Angst vor Standards ist jetzt nur noch panisch nicht mehr lebensbedrohend.

So oder so... der Rekordmeister wartet und ich bin ich entspannt wie selten. Das Bayernspiel zum allerbesten Zeitpunkt! Nach Paderborn gab‘s Nachrichten wie „@boschmann. NICHT. EUER. ERNST“ (von einem Stuttgart-Fan). Nach Bayern schreibt niemand. Es ist dann wie es ist. Alle rechnen mit einem Debakel - es wäre nicht einmal eines - die Niederlage ist längst eingepreist.

Erlaubt mir einen Gedanken: Warum sollten nicht alle in der Mannschaft genau den einen Sahne-Tag erwischen? Schon beim Betreten der Fröttmaninger Sportstätte wissen: heute geht was! Ich glaube an die Mannschaft! Mit grenzenlosem Optimismus die lähmende Bleiweste wegschmeißen und einfach mal die komplette Fußballnationalmannschaft schocken.

Überlegt Euch nur für einen Moment mit welcher Genugtuung ihr am Montag ins Büro fahren würdet. Bahn kommt zu spät – egal. Überall Gehupe und gestresste Menschen – egal. Kein Kaffee mehr in der Kaffeeküche – egal. Ihr schwebt durch den Morgen mit einem eingemeißelten Lächeln. Seid ruhig und locker und macht bei allen staunenden Kollegen kein großes Ding daraus, dass Bremen in München gewonnen hat. Und gerade in dem Moment als einer fragen möchte, ob es dir gut geht schreist du: AAAAAACHTZEEHNHUNDERTNEUNUNDNEUNNNNZIG!!! DAS IST UUUUUNSER SVWWWW...

Vielleicht habe ich am Montag endlich mal ein anderes Telefonat.