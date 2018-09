Etwas mehr als vier Jahre nach der Meisterschaft im Olympiastadion gelingt Werder ein erneutes Glanzstück in München. Bremen zerlegt die Bayern in deren eigenem Stadion in ihre Einzelteile – pünktlich zum ersten Wiesn-Wochenende schenkt Werder der Klinsmann-Truppe so richtig ein.

Nach 67 Minuten steht es dank der Treffer von Rosenberg (zwei), Özil, Naldo und Pizarro 5:0 für die Grün-Weißen, ehe die Bayern noch ein wenig das Ergebnis aufhübschen. Tim Borowski trifft doppelt zum 2:5-Endstand – auch der ist ein Bremer Jung.