Vieles soll sich ändern bei Werder im neuen Jahr, und vieles muss sich ändern. In erster Linie geht es um den Bundesligafußball. Werder braucht dringend mehr Punkte, um am Ende der Saison nicht in die Zweitklassigkeit zu entschwinden. Es braucht aber auch strukturelle Veränderungen, um nicht jedes Jahr in dieselbe Situation zu geraten: Abstiegskampf mit ungewissem Ausgang.

Um das dauerhaft zu verändern, verändern sich mit dem 1. Januar zunächst die Verantwortlichkeiten innerhalb der Geschäftsführung. Frank Baumann übernimmt auch die Verantwortung für das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ). Es soll, zeitlich versetzt zum 1. Juli, der Posten des Technischen Direktors eingeführt werden. Seinen Wunschkandidat verkündete Baumann auf der Mitgliederversammlung: Thomas Schaaf. Die namentlich Erwähnung zeigt, dass Schaaf mehr ist als ein Gedankenspiel. Die Inthronisierung des Technischen Direktors ist aber nur das Ende eines Prozesses, der Werder nachhaltig verändern soll.

Talente sollen gezielt gefördert werden

„Es wird ein sehr intensiver Prozess über die nächsten Monate“, sagt Baumann. Der veranschlagte zeitliche Umfang verdeutlicht, dass sich vieles verändern soll. „Wir wollen Strukturen verändern, uns neu aufstellen“, sagt Baumann. Am Ende soll der Technischen Direktor dabei herauskommen.

Aber weshalb ist die Position notwendig, wo es sie in der Liga so gut wie nirgendwo gibt? Was wären seine Aufgaben? Welche Kompetenzen hätte er? Und warum würde Thomas Schaaf passen? MEIN WERDER beantwortet die wichtigsten Fragen. Klubs wie Leipzig, Bayern oder Wolfsburg stecken problemlos hohe zweistellige Millionensummen in die Nachwuchsarbeit. Manchmal auch eine neunstellige Zahl, um ein NLZ zu bauen. Der FC Bayern-Campus soll 100 Millionen Euro gekostet haben. Im Werben um die besten Talente sind Bedingungen in den Leistungszentren – unter anderem beste medizinische und schulische Betreuung – ein gutes Argument. Werder fehlt die nötige Finanzkraft, da mitzuhalten.

Bei Top-Klubs ist der Weg aus dem Nachwuchs in die Profimannschaft aber weit, diese kaufen häufig fertige Profis. Talente haben es schwerer, zum Einsatz zu kommen. Ohne Spielpraxis keine Entwicklung, da nützt kein hoch dotierter Vertrag, kein luxuriöses Zimmer im NLZ. Die wichtigste Aufgabe des Technischen Direktors bei Werder wird es sein, für eine qualifizierte Ausbildung der Talente zu sorgen, für den kürzesten Weg in den Profi-Bereich. Ein starkes Argument im Kampf um Talente soll also bald sein: in Bremen gibt es nicht so viel Geld zu verdienen und das Camp in München ist schöner, aber in Bremen gibt es die Chance, den Durchbruch in die Bundesliga zu schaffen.

Kompetenzen werden genau abgesteckt

Der Technische Direktor soll die Voraussetzungen dafür schaffen. Dazu gehört auch, die Trainer besser zu machen, sie zu schulen und auszubilden. Die Entwicklung einer Spielphilosophie, die für die Pampas-Liga wie für die Bundesliga gilt. Alle Mannschaften sollen dasselbe System (oder Systeme) spielen. Ob und wie das im Training umgesetzt wird, soll der Technische Direktor verantworten.

Der Prozess, von dem Baumann spricht, soll die Kompetenzen der neuen Position genauer klären und festlegen. Es geht dabei aber auch darum, vorhandene Strukturen zu überprüfen. Sind die Abläufe in der Talentausbildung richtig? Sind die Kompetenzen im NLZ Klub gut verteilt? Sind die Arbeitsprozesse effizient? Derzeit ist nicht geplant, Stellen zu streichen, auszuschließen ist es aber auch nicht.

Dass es auf Schaaf hinausläuft, ist sehr wahrscheinlich. Doch alle Verantwortlichen geben sich Mühe, eine bereits gefallene Entscheidung zu bestreiten. Konkrete Vertragsgespräche habe es noch nicht gegeben, auch eine Zusage Schaafs stehe aus. Günstig dürfte die Klubikone nicht werden, so viel ist klar. Schließlich beinhaltet Schaaf Strahlkraft, die ein Mann aus der zweiten Reihe nicht hat. In Leipzig arbeitet Helmut Groß in ähnlicher Position. Der 71-jährige hat einen erstklassigen Ruf als Trainerausbilder und Fußball-Fachmann, aber nur in Expertenkreisen. Geht es darum, Talente von einem Wechsel zu überzeugen, dürfte Schaaf mehr Eindruck machen als Groß.

Schaafs Wort hat Gewicht

Auf welcher Ebene der Technische Direktor angesiedelt wird, ist nicht abschließend beschlossen. In der Geschäftsführung nicht, er wird an Frank Baumann berichten. Vermutlich auf Ebene der Direktoren, Schaaf wäre der achte Direktor des Klubs. Eine Zahl, die für Kritik sorgt in Zeiten, in denen Geld für sportliche Neuzugänge fehlt. Wird zu viel Geld für Personal ausgegeben, das am Samstag keine Tore schießt? Die Verantwortlichen bestreiten das. Die Gehälter aller Angestellten zusammen würden nicht reichen, eine sinnvolle Verstärkung zu finanzieren – die Profis nicht inbegriffen.

Ein normaler Angestellter wäre Schaaf ohne Zweifel nicht. Seine sportlichen Erfolge haben den Klub geprägt, als Spieler wie als Trainer. Wer kann oder traut sich, einer Persönlichkeit wie Schaaf in internen Diskussionen zu widersprechen? Sein Wort hat Gewicht. Was ihn auch für Journalisten interessant macht. Eine Geschichte mit Worten von Schaaf wird zu einer besseren, interessanteren. Schaaf wird es schwer haben, im Hintergrund zu bleiben. Dort, wo der Technische Direktor arbeiten soll.

Spricht das gegen Schaaf? Falls ja, spricht im Gegenzug sehr viel für ihn. Wer Trainer besser machen soll, sollte selbst einer sein. Am besten ein guter. Neben den eigenen Erfahrungen und Erfolgen als Trainer arbeitet er im konzeptionellen und strategischen Bereich für die Uefa. Als „Technical Observer“ beobachtet und analysiert Schaaf Fußballspiele in der Champions League und bei Turnieren, zuletzt bei der U 21-EM in Polen. Er hält weltweit Vorträge, dabei geht es häufig um Ausbildung von Trainern. Schaaf ist ein guter Kandidat, und vieles spricht für ihn. Es fehlt vermutlich nur noch die Einigung beider Parteien.