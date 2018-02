Ishak Belfodil durfte sich zu Recht freuen. (nordphoto)

Irgendwann wusste Ishak Belfodil selbst nicht mehr so genau, wie der Ball im Tor gelandet war. „Ich glaube, wir haben dieses Tor gemeinsam geschossen“, sagte Werders Offensivspieler kurz nach dem 1:0-Sieg gegen den Hamburger SV am Sonnabend. „Es gab einen Zweikampf, wir lagen beide am Boden, wir haben beide geschossen. Ich habe den Ball auch unter meinem Fuß gespürt, dann ist er über die Linie gegangen.“ Zwar zeigten die Fernsehbilder später, dass es wohl doch eher Hamburgs Abwehrspieler Rick van Drongelen gewesen war, der den Ball ins eigene Tor bugsiert hatte, weshalb der Niederländer auch offiziell als Eigentorschütze geführt wurde. Belfodil aber durfte sich zumindest als halber Derbyheld fühlen. Aber wollte er das überhaupt?

Belfodil fand jedenfalls bemerkenswerte Worte, als er im Medienbereich des Bremer Weserstadions von den Journalisten auf die entscheidende Szene in der 86. Spielminute angesprochen wurde, in der zunächst Philipp Bargfrede den Ball zu Aron Johannsson gegrätscht und dieser den Ball an Hamburgs Torhüter Christian Mathenia vorbeigeschoben hatte, ehe Belfodil und van Drongelen dem Ball hinterhergestürzt waren und der Ball im Tor landete. Er sei sehr stolz, sagte der Algerier hinterher, aber nicht auf sich. „Es ist nicht meine Leistung, dass wir dieses Spiel gewonnen haben“, sagte er, „es ist die Leistung der gesamten Mannschaft. Es ist ein Sieg für die ganze Stadt, die uns so toll unterstützt hat. Es war ein wichtiger Schritt im Abstiegskampf.“

„Das ist nicht die halbe Miete“

Neun Punkte beträgt nun bereits Werders Vorsprung auf den HSV und somit auf die direkten Abstiegsplätze. Aber durch sei das Ding deshalb noch lange nicht, mahnte Belfodil. „Das ist nicht die halbe Miete“, sagte er, „wir können uns jetzt auf gar keinen Fall auf den neun Punkten ausruhen. Wir müssen vielmehr an unserer Kontinuität arbeiten und eine Serie starten.“ Zu oft seien in dieser Saison auf Siege Niederlagen gefolgt, auf Erfolge Enttäuschungen. Das gilt aber nicht nur für Werder im Allgemeinen, sondern auch für Belfodil im Speziellen.

Der 26-Jährige ist seit Ende August vom belgischen Erstligisten Standard Lüttich an Werder ausgeliehen, hat aber bislang nur in Ansätzen gezeigt, dass er eine echte Verstärkung für die Bremer sein kann. In seinen Aktionen mit Ball wirkt der 1,91 Meter große Belfodil immer etwas ungeschickt, in Zweikämpfen ist er zu ungestüm. Zudem hat Belfodil in 19 Bundesligaspielen erst ein Tor erzielt, betont aber auch immer wieder, nicht der Typ Mittelstürmer zu sein, als der er von Sportchef Frank Baumann präsentiert worden ist. Dass er kürzlich nach einem kurzen Privaturlaub in Paris festhing, weil er im Schneechaos seinen Flug verpasst hatte, passte ins Bild eines bislang eher glücklosen Gastspiels an der Weser, das im Sommer schon wieder beendet sein könnte.

Zwar ist noch nicht entschieden, ob Werder die Kaufoption ziehen wird oder nicht. Es wäre aber durchaus eine Überraschung, wenn Belfodil in Bremen bliebe, denn bisher hat ihn Trainer Florian Kohfeldt nur sporadisch eingesetzt. Max Kruse, Florian Kainz, Aron Johannsson und perspektivisch auch Milot Rashica stehen im internen Stürmer-Ranking vor ihm, mit Zlatko Junuzovic und Jerome Gondorf stehen weitere Alternativen für die Flügelpositionen parat. Eine Millionen-Euro-Ablöse für einen Teilzeitarbeiter wie Belfodil aber kann sich Werder nicht leisten. Andersherum ist es der Anspruch des Spielers, regelmäßiger und länger zu spielen als bisher.

Vielleicht aber wird ihm ja der halbe Treffer im Derby den nötigen Auftrieb geben. Wie er sich am Sonnabend gefühlt habe, als das 1:0 ein ganzes Stadion in Ekstase versetzt hatte. „Das erlebt man als Spieler anders als die Zuschauer“, sagte Belfodil. „Die Zuschauer sehen, dass der Ball drin ist und explodieren. Als Spieler hat man immer diesen kleinen Moment des Zögerns. Ist das jetzt ein Tor? Wird es vielleicht noch aberkannt? Wenn dieser kleine Moment der Angst vorbei ist, freut man sich nur noch. Das ist ein ganz besonderes Gefühl.“

