Thomas Eichin kommentiert das Bundesliga-Geschehen. (WK)

Abstiegskampf ist niemals angenehm, jahrelanger Abstiegskampf aber verändert einen Klub grundlegend. Wer sich ständig im Überlebenskampf befindet, kann keine langfristigen Strategien umsetzen, da dieser nahezu alle Planungen behindert. Die Medienstrategie wird zur reinen Verteidigungsstrategie. Im Transfer- oder Nachwuchsbereich ist man gezwungen, dauernd kurzfristig zu handeln. Folglich wird häufig verschlimmbessert, da Entscheidungen erst nach Klassenerhalt getroffen werden können. Das ist meist spät, oft zu spät.

Nehmen wir den Transferbereich. Es gibt Spieler, die bei Klassenerhalt trotz bestehenden Vertrages keine Rolle mehr spielen. Gleichzeitig ist bei Abstieg genau dieser Spieler lebensnotwendig, um wieder aufzusteigen. Oder: Gewünschte Neuzugänge kommen nur, wenn der Klub die Klasse hält, bei Abstieg platzt das Geschäft. Auch die Trainerfrage stellt sich. Ist er im Falle des Abstiegs der richtige, den Verein wieder auf Kurs zu bringen? All diese Pläne muss man gedanklich durchspielen und gleichzeitig mit allen Optionen jonglieren.

Nicht zu vergessen ist der psychische Druck. Es herrscht viel Unruhe in und um den Klub, eine panische Angst vor dem Komplettabsturz. Für die Verantwortlichen gilt es, alle zu beruhigen: Fans, Medien, Mitarbeiter. Pausenloser Abstiegskampf, speziell bei Traditionsvereinen, ist ein Knochenjob. Es kommt nicht von ungefähr, dass der HSV seit Jahren nichts auf die Kette bekommt, er ist pausenlos unter Druck. Werder hatte zwischendurch Jahre, in denen es besser lief, in denen wir nichts mit dem Abstiegskampf zu tun hatten. Wie 2015, als wir an den Plätzen zur Europa League kratzten. Das half, Strukturen zu schaffen, von denen wir länger zehren konnten.

Die vielen Personalwechsel beim HSV, die vielen öffentlich ausgetragenen Querelen, all das war und ist schon ziemlich wirr. Auf mich wirkt der Klub ausgelaugt. Die vielen negativen Jahre haben sich summiert und lassen sich irgendwann nicht mehr kompensieren. Daher auch die Fan-Reaktionen, die in Hamburg extrem negativ sind. In Bremen haben die Fans ein Gespür, was die Mannschaft braucht - und was nicht. Keine Mannschaft braucht Plakate wie "Bevor die Uhr ausgeht, jagen wir euch durch die Stadt", wie zuletzt in Hamburg. Das lähmt. Ein Tritt in den Hintern ist bei einer Mannschaft schon mal nötig, auch ein gellendes Pfeifkonzert. Aber alles, was Angst schürt, ist kontraproduktiv.

Der blanke Horror für die Verantwortlichen

Im Fußball ist es nicht anders als in jedem Job, es sollte Spaß und Freude dabei sein, nur dann lässt sich gute Arbeit abliefern. Wer immer nur Negatives erlebt, permanent unter Druck steht, kann das nicht. In so einer Situation lässt sich auch nicht mehr entspannen und Energie auftanken, selbst in der Freizeit überwiegen dann negative Gedanken. Wer das fünf, sechs Jahre am Stück erlebt, ist verbraucht. Dauerhafter Abstiegskampf ist kein Spaß, ich habe das am eigenen Leib erlebt.

Trotzdem ist es Aufgabe der Geschäftsführung, voranzugehen und allen Beteiligten die Angst zu nehmen. Sie muss nach Außen stark sein, positiv sein, Entscheidungen treffen und den Eindruck vermitteln, die Lage im Griff zu haben, egal was passiert. Im stillen Kämmerlein kann man schon mal die Hände vor das Gesicht schlagen und verzweifelt sein. Nach außen muss man stark und präsent sein. Das ist ein entscheidender Faktor, eine Führungsqualität, aber das muss man können.

Sportlich ist Abstiegskampf dramatisch - und somit interessant. Nehmen wir den letzten Spieltag 2016, unseren Sieg gegen Frankfurt und den Klassenerhalt in allerletzter Minute. Der Druck, der abgefallen ist, die Freude, die wir erlebt haben, ist mit nichts zu beschreiben. Für die Identifikation der Fans mit dem Verein kann das befruchtend sein, da gab es eine große Geschlossenheit. Für die Verantwortlichen bleibt es dennoch blanker Horror. Ich bin sicher, Frank Baumann, Klaus Filbry oder Marco Bode würden jetzt lieber auf Platz 9 stehen, selbst wenn keine Chance bestünde, an der Europa League zu kratzen, statt im knüppelharten Abstiegskampf zu stecken.

Werder muss es jetzt schaffen, das Konzept mit Florian Kohfeldt und Frank Baumann durchzuziehen. Und auch mal Risiken im Transferbereich eingehen, um die Mannschaft zu verbessern. Dann, da bin ich sicher, kann Werder eine bessere Rolle spielen. Und das heißt, aus dem gesicherten Mittelfeld immer mal wieder die Chance zu haben, oben ran zu schnuppern. So stelle ich mir Werder Bremen vor.

Thomas Eichin (51)

war von Februar 2013 bis Mai 2016 Geschäftsführer bei Werder. Nach einer kurzen Zeit bei 1860 München arbeitet er jetzt für eine Spielerberatungs- und Vermarktungsagentur. Im wöchentlichen Wechsel mit Lou Richter, Jörg Wontorra, Christian Stoll und Klaus-Dieter Fischer schreibt Thomas Eichin in unserer Kolumne, was ihm am Bundesliga-Geschehen aufgefallen ist.