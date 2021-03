Yuya Osako sammelt bei der japanischen Nationalmannschaft jede Menge Selbstvertrauen. (Yohei Osada / imago)

Dass Yuya Osako ein sehr guter Fußballer ist, steht außer Frage. Nur hat er das in seiner Zeit beim SV Werder Bremen viel zu selten gezeigt. Inzwischen scheint auch Trainer Florian Kohfeldt den ganz großen Glauben an den Japaner verloren zu haben. Seit Anfang Januar hat er ihn nicht mehr in die Startelf berufen und ihn zuletzt fast gar nicht mehr eingesetzt. Doch nun hofft Werder, dass Osako nach einem ganz besonderen Trip in die Heimat wieder wichtig wird. Es dürfte wohl die letzte Chance für den 30-Jährigen in Bremen sein, auch wenn sein Vertrag noch bis 2022 läuft.

„Wenn man das Gesamtpaket nimmt mit Nationalmannschaft, Heimat, Spiele absolviert, Tore gemacht und vorbereitet – so etwas tut jedem Menschen gut“, fasste Werders Leiter Profi-Fußball Clemens Fritz Osakos Länderspielreise zusammen und fügte noch an: „Wir freuen uns für ihn. Wir hoffen, dass Yuya gestärkt und voller Kraft in Bremen eintrifft.“ Am Donnerstag wird das der Fall sein. Dann darf sich Osako noch von der langen Reise erholen, ehe auch für ihn am Freitag die Vorbereitung auf das Stuttgart-Spiel am Sonntag startet.

Wegen der Corona-Pandemie war der Japaner schon länger nicht mehr in seiner Heimat gewesen. Auch die Einsätze in der Nationalmannschaft gestalteten sich in dieser Zeit schwierig. Umso eindrucksvoller meldete sich Osako nun zurück. Beim 3:0-Testspielsieg gegen Südkorea bereitete der Angreifer zwei Treffer vor und in der WM-Qualifikation steuerte er drei Tore zum 14:0-Kantersieg gegen die Mongolei bei. Letzteres sollte gewiss nicht überbewertet werden, aber Fritz betonte: „Es ist egal, gegen welchen Gegner du dir das Selbstvertrauen holst.“

Gleiches gelte für die Spielpraxis. In Bremen war Osako seit seinem Startelf-Einsatz Anfang des Jahres gegen Union Berlin nur noch Ergänzungsspieler. Vier Mal ließ in Kohfeldt zuletzt sogar komplett draußen, ehe er ihn im letzten Spiel vor der Länderspielpause gegen Wolfsburg noch für die Schlussphase brachte. Ohne die ganz große Wirkung. In Osakos Statistik für diese Bundesliga-Saison steht weiterhin nur ein Assist – mehr nicht. Viel zu wenig für einen Spieler seiner Klasse, für den Werder vor knapp drei Jahren eine Ablösesumme von 4,5 Millionen Euro an den 1. FC Köln überweisen hat. „Gerade in der Offensive verfügt unser Trainer über einige Alternativen. Der Konkurrenzkampf ist groß“, meinte Fritz und formulierte gleichzeitig eine klare Forderung an die Adresse von Osako: „Wichtig ist, dass man nach einer guten Länderspielreise diesen Schwung auch mitnimmt – ins Training und die nächsten Wochen.“

Gelingt Osako das nicht, dürften beide Seiten im Sommer über eine vorzeitige Trennung nachdenken. Der Japaner fühlt sich zwar in Bremen sehr wohl, aber in seiner Heimat wird schon länger über eine Rückkehr spekuliert.