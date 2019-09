Irgendwann wurde es sogar dem sonst immer besonnenen Frank Baumann zu doll. „Sollen wir jetzt den Abstiegskampf ausrufen?“, fragte Werders Sportchef sichtlich genervt und gab die Antwort gleich selbst: „Nein, das werden wir nicht machen!“ Baumann reagierte damit auf immer neue Fragen nach dem Saisonziel. Schließlich hatte Werder die lang ersehnte Rückkehr in den Europapokal offiziell angepeilt, bevor ein schier unglaubliches Verletzungspech den halben Kader ins Lazarett beförderte.

Deshalb die Ziele nach unten zu korrigieren, kommt Baumann aber ausdrücklich nicht in den Sinn: „Dass es aktuell keine leichte Situation ist, das ist doch ebenso klar wie die Tatsache, dass unser sehr ambitioniertes Saisonziel auch dann kein Selbstläufer gewesen wäre, wenn bei uns alle gesund wären.“ Mit einem feinen Humor verweist Werders Geschäftsführer auf die Bundesligatabelle. „Wir haben vier Punkte Rückstand auf das Saisonziel und noch 29 Spiele“, erklärt er, „ich sehe es nicht als unmöglich an, es ist rechnerisch zumindest noch möglich.“

Was Kohfeldt jetzt Mut macht

Unterstützung erfährt er von seinem Trainer Florian Kohfeldt, dem zwar zunehmend die Spieler ausgehen, der den Verein aber trotz der Verletzungsmisere gerne ambitioniert weiterentwickeln möchte. „Ich werde kein Ziel korrigieren. Es ist viel zu früh dafür“, sagt Kohfeldt nach sechs Punkten aus fünf Spielen, „dass die Saison bisher nicht optimal läuft, das weiß jeder. Es wäre ja albern, wenn ich etwas anderes sagen würde. Aber wie wir mit der Situation umgehen, das macht mir Mut, dass wir unsere Ziele erreichen können.“ Dieser Mut wird auch nötig sein, angesichts der nun anstehenden schweren Auswärtsspiele bei den Europacupteilnehmern Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. „Wir stehen trotzdem erst vor dem sechsten Spieltag“, betont der Trainer, „wir sollten vorsichtig damit sein, Dinge zu dramatisieren.“

Blauäugig geht ein akribischer Arbeiter wie Kohfeldt aber natürlich auch nicht in diesen Herbst. „Es geht für einen Verein wie uns, bei allen ambitionierten Zielen, erst einmal darum, seine Hausaufgaben komplett zu machen“, erklärt er, „und das bedeutet: Nie in Kontakt kommen mit einer Tabellenregion, die wirklich prekär sein könnte.“ Solche Sorgen seien für ihn aber nicht so früh in der Saison relevant, sondern „eher am 20. oder 22. Spieltag“. Sollte Werder dann Kontakt nach unten haben, „dann hätten wir ein Problem“, sagt Kohfeldt, „aber das werden wir nicht haben. Das werden wir einfach nicht haben!“

Der Trainer setzt auf die Comebacks

Was ihn da so sicher macht? Drei Dinge. Erstens die Rückkehr der verletzten Leistungsträger, zweitens die Rückkehr des dann wieder möglichen typischen Werder-Fußballs. Und drittens die Mentalität im Kader, all diese Ausfälle wegzustecken. „Unser Sieg bei Union Berlin zum Beispiel war ein reines Mentalitätsspiel. Aber das Fußballerische wird wieder kommen, sogar relativ schnell wieder“, glaubt der Trainer. Bis auf die beiden Langzeitverletzten Niclas Füllkrug (Kreuzbandriss) und Kevin Möhwald (Knieschaden) stünden nun reihenweise die Comebacks bevor. „Spätestens nach der Länderspielpause im Oktober sind die meisten Spieler wieder voll belastbar und im Saft. Dann haben wir noch einmal Zeit, zu trainieren.“

Auch Baumann kämpft um das Saisonziel. Der Sportchef weiß, dass er Werder nur mit den Einnahmen aus dem internationalen Geschäft nachhaltig entwickeln und in Regionen führen kann, in denen er sein Werder grundsätzlich sehen möchte. Schon jetzt stehen nach Saisonende mehrere Verkäufe an, um mit diesen Einnahmen die Ablösesummen für die bisher nur ausgeliehenen Ömer Toprak und Leonardo Bittencourt zu bezahlen und den Kader zusätzlich verstärken zu können. „Wir haben nie gesagt, dass wir jede Woche über das Saisonziel sprechen“, wehrt sich Baumann, „wir haben das Ziel vor der Saison definiert und gesagt, dass wir jetzt gefordert sind, hart dafür zu arbeiten und alles dafür zu tun, damit wir so erfolgreich wie möglich sind. Dann werden wir am Ende der Saison sehen, ob es gereicht hat.“

Baumann: Platz 12 würde nichts ändern

Auf die angespannte Personalsituation habe das keinen Einfluss. „Wenn wir vor der Saison Platz 12 als Ziel ausgegeben hätten, dann würde das doch auch nichts an unserer Situation ändern“, argumentiert Baumann, „dann würden wir die vielen Ausfälle auch nicht anders angehen als jetzt.“ Man wisse bei Werder sehr wohl, „dass wir eine Erwartungshaltung geweckt haben mit dem Saisonziel“. Man stelle aber auch sehr hohe Ansprüche an sich selbst. Natürlich sei die Situation wegen der vielen Ausfälle nicht leicht; es sei aber falsch, zu glauben, dass Werder Bremen gerade deshalb nun besonders kämpfen müsse. Geradezu leidenschaftlich plädiert Baumann für eine besonnene Betrachtung der Situation: „Ja, wir müssen in den nächsten zwei Spielen in Dortmund und Frankfurt um jeden Punkt kämpfen. Und auch danach. Aber das hätten wir auch machen müssen, wenn uns 28 Spieler zur Verfügung stehen würden.“

„Die Saison dauert noch lange“

Um die lang ersehnte Rückkehr nach Europa wirklich zu schaffen, müsse Werder „eine richtig gute Saison spielen“, weiß Baumann. Trotz des schwierigen Starts sei das sehr wohl noch möglich. „Und die Saison ist noch so lange, dass ich mich weigere, das Saisonziel infrage zu stellen.“ Er und seine Mitstreiter hätten keine Angst vor großen Zielen. Im Gegenteil. Diese seien sogar der Antrieb. „Und wir wollen am Ende an diesem Saisonziel gemessen werden“, fordert Baumann, jedoch mit einer kleinen Einschränkung: „Wobei man dann in der Gesamtbetrachtung natürlich einordnen muss, was alles im Laufe der Saison passiert ist.“

Als sportlich Verantwortlicher für die Spiele merkt Trainer Kohfeldt gerade deutlich, dass jeder längere Ausfall von Leistungsträgern die Grenzen des Machbaren für Werder verschiebt. Deshalb habe er für sich nach der schweren Kreuzbandverletzung von Torjäger Niclas Füllkrug festgelegt: „Jetzt ist Schluss. Jetzt ist aber echt Schluss. Das war die Krönung, der Höhepunkt. Jetzt passiert einfach nichts mehr.“ Wenn diese Herangehensweise funktioniert, kann man so natürlich auch jedes noch so ambitionierte Saisonziel ausrufen.