Mit den Eigentoren ist das immer so eine Sache. Welchen Spieler soll man dafür feiern? Am Sonntag fiel die Wahl auf Zlatko Junuzovic. Werders Kapitän hatte zwar nur die Flanke vor dem Siegtreffer zum 2:1 geschlagen, doch er wurde am Sonntag in der 79. Spielminute als Torschütze genannt. Somit riefen die Fans im ausverkauften Weserstadion seinen Namen, und zwar gleich dreimal, wie bei Torschützen üblich. In Wirklichkeit hatte natürlich Frankfurts David Abraham die Junuzovic-Flanke in Richtung des eigenen Tores geköpft, wo Keeper Lukas Hradecky den Ball auch noch durch die Finger rutschen ließ. Offiziell wurde der Treffer somit als Abrahams Eigentor gewertet.

Werder-Trainer Florian Kohfeldt betonte trotzdem lachend: „Das war ganz klar Zladdis Tor.“ Sportchef Frank Baumann gab sich etwas zurückhaltender: „Zladdi hat heute ein Tor und ein dreiviertel Tor gemacht.“ Festzuhalten bleibt in jedem Fall: Werders Kapitän hatte den ersten Treffer selbst erzielt, war am zweiten Tor beteiligt und bot auch sonst eine ganz starke Leistung. Nachdem er beim 3:1-Erfolg in Augsburg nur eingewechselt worden war, rechtfertigte der 30-Jährige seine Rückkehr in die Startelf. Im TV-Interview mit Radio Bremen gab Junuzovic an, dass seine Reservistenrolle gegen Augsburg kein Problem gewesen sei. "Es sind schon teilweise sinnvolle Entscheidungen und als Spieler merkst du dann auch, ob es richtig ist oder nicht. Und ich stehe voll dahinter und deswegen habe ich auch beim Augsburg-Spiel gesagt, dass wir alles richtig gemacht haben", sagte er.

Lob von den Mitspielern

Statt Frust zu schieben wartete der Österreicher also auf seine Chance und nutzte diese gegen Frankfurt. „Zladdi ist sehr wichtig für uns und ein super Spieler. Wir harmonieren super im Mittelfeld“, lobte Teamkollege Thomas Delaney. Maximilian Eggestein betonte, Junuzovic sei ein „sehr wichtiger Spieler auf und neben dem Platz. Er ist immer ein Ansprechpartner für die jungen Spieler. Wir hoffen, dass er weiter bei uns spielt.“

Wie es mit Junuzovic am Saisonende weitergeht, ist aber weiterhin unklar. Der Vertrag läuft aus, und es gebe diesbezüglich aktuell keine Neuigkeiten, sagte Frank Baumann. Dass der Kapitän durch seine starke Vorstellung gegen Frankfurt Pluspunkte für eine Verlängerung gesammelt habe, wollte der Sportchef so nicht stehen lassen. „Wir haben immer betont, dass Zladdi nichts beweisen muss. Wir wissen, was er kann. Das hat er jetzt wieder unter Beweis gestellt. Er zeigt, dass er mit der Situation gut umgeht.“

Die Statistik untermauert diese Aussage. Auch wenn er nicht mehr automatisch für die Startelf gesetzt ist, befindet sich Junuzovic im Aufwind. Bei seinen jüngsten sechs Einsätzen kam der Mittelfeldspieler auf zwei Treffer und fünf Torvorbereitungen, nachdem er in den zwölf Partien davor ohne Torbeteiligung geblieben war. Auch das Frankfurter Eigentor taucht übrigens in der Wertung auf: Dafür wird Junuzovic nämlich immerhin der Assist gutgeschrieben.

