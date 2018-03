Werder-Kapitän Zlatko Junuzovic. (nordphoto)

Die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, die Miene ausgesprochen ernst. So huschte Zlatko Junuzovic am Freitagabend in den Katakomben des Borussia-Parks an den Journalisten vorbei. Fragen wollte er nicht beantworten, eines wurde in dem kurzen Moment trotzdem deutlich: Seine Mannschaft hatte zwar gerade einen wichtigen Punkt in Mönchengladbach erkämpft, doch Werders Mittelfeldspieler sah alles andere als glücklich aus. „Dass er als Spieler nicht froh ist, wenn er nicht spielt, versteht sich von selbst“, sagte Trainer Florian Kohfeldt, als er auf Junuzovic angesprochen wurde.

Nun ist der Österreicher allerdings kein Spieler wie jeder andere, er ist der Kapitän der Mannschaft. Wenn der Kapitän fit ist und auf der Bank sitzt, wirft das immer Fragen auf. Erst recht, wenn derjenige, der das Team anführen soll, nicht einmal eingewechselt wird. Zur Pause lagen die Bremer mit 0:2 hinten und hätten einen Stabilisator gut gebrauchen können. Junuzovic musste sich trotzdem bis zum Ende warmlaufen. Kohfeldt gab an, dass er sich aus rein taktischen Gründen so entschieden habe. Der 30-Jährige passte ganz offensichtlich nicht zur Kontertaktik, die der Trainer in Mönchengladbach verfolgte.

"Nichts Außergewöhnliches"

„So etwas ist doch nichts Außergewöhnliches mehr. Andere Spieler waren auch schon draußen“, betonte Kohfeldt und verwies darauf, dass der Führungsspieler Thomas Delaney gegen Wolfsburg eingewechselt wurde. Auch Jerôme Gondorf und Florian Kainz seien trotz starker Leistungen immer mal wieder auf der Bank gelandet.

Junuzovic saß ebenfalls schon einmal draußen, obwohl er fit war: beim 2:1-Sieg auf Schalke, für den er mit seinem Jokertor selbst sorgte. In dem Spiel habe er den Kapitän jedoch nur draußen gelassen, um ihn nicht zu sehr zu belasten, unterstrich Kohfeldt. „Wäre das keine englische Woche gewesen, dann hätte Zladdi von Anfang an gespielt.“

In Gladbach ging es dagegen nicht um Schonung. Werder hat jetzt zehn Tage Zeit bis zum nächsten Spiel gegen Köln. Vielleicht passte Junuzovic einfach nicht zum Gegner. Trotzdem fällt derzeit auf, dass es für den Kapitän keinen festen Platz im Werder-System gibt. Im zentralen Mittelfeld, wo Junuzovic am liebsten spielt, harmonieren Philipp Bargfrede, Thomas Delaney und Maximilian Eggestein sehr gut. Gegen Hamburg blieb für Junuzovic daher nur die Position als offensiver Außenspieler, die er nicht so gerne mag.

Kein Schaden für die Freundschaft

Junuzovic, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, sucht also gerade nach seiner Rolle im System Kohfeldt. Abseits des Platzes allerdings, das hob Kohfeldt hervor, sei die Rollenverteilung klar: „Er ist unheimlich wichtig in der Kabine. Er ist kein Stück beschädigt. Zladdi ist unser Kapitän. Punkt.“

Dass sich der Trainer und sein Kapitän menschlich ausgesprochen gut verstehen, ist schon länger bekannt. „Zwischen mir und Zladdi kriegt ihr kein Blatt Papier“, betonte Kohfeldt und lobte Junuzovic dafür, dass er die Mannschaft in Gladbach auch als Reservist vorbildlich unterstützt habe. „Ich sehe da keine Probleme auf uns zukommen, weil er weiß, dass er ein Teil der Sache ist.“ Aus Kohfeldts Sicht hat der Eindruck nach dem Spiel getäuscht. Junuzovic habe auf ihn keinesfalls enttäuscht gewirkt. „Wir haben mit großer Moral ein 2:2 geholt“, sagte Kohfeldt. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Spieler in unserem Bus sitzt, der komplett unzufrieden ist.

