Bange Bremer Blicke - und freudig erregte Gäste: eine typische Szene aus dem nächsten verlorenen Heimspiel. (imago images)

Das Weserstadion ist fest in Werder-Hand, leider aber nur bis zum Anpfiff eines Bundesligaspiels! So kann man das Geschehen an diesem 21. Spieltag zusammenfassen. Nach dem Pokal-Coup gegen Borussia Dortmund gelang Werder auch gegen Aufsteiger Union Berlin nicht der lang ersehnte zweite Heimsieg in dieser Saison. Schlimmer noch: Gegen die spielerisch limitierten Gäste setzte es eine verdiente und sehr bittere 0:2-Niederlage. Es war schon Werders dritte Pleite im vierten Rückrundenspiel. Unglaublich auch: Seit September müssen die Bremer Fans nun schon auf einen zweiten Heimsieg in der Bundesliga warten, damals war der FC Augsburg am 3. Spieltag bei sommerlichem Wetter mit 3:2 geschlagen worden. Lange ist´s her!

Dabei war atmosphärisch alles angerichtet für einen schönen grün-weißen Nachmittag. Ein ausverkauftes Stadion, in dem sich die Werder-Fans schon nach zehn Minuten mit Anfeuerungsrufen erhoben – und eine wunderbare Aktion vor dem Anpfiff, als tausende Werderaner den Bremer Mannschaftsbus mit tosendem Applaus vor dem Stadion begrüßten, um die Spieler in diesem schwierigen Kellerduell zu unterstützen.

Selke fehlt nun gesperrt

Diese Rückendeckung schien auch nötig, denn auf dem Platz entwickelte sich von Beginn an das erwartet zähe Spiel. Neuzugang Davie Selke, um dessen Einsatz die Bremer wegen Hüftproblemen bangen mussten, schien diese Kulisse zu beflügeln. Selbstbewusst und mit großem Aktionsradius ging er als zentrale Sturmspitze von Beginn an voran und verlieh Werders Angriffsspiel damit zu Beginn wenigstens eine leicht andere Präsenz als bei den Heimniederlagen zuvor in der Liga. Das Problem dabei: Etwas übermotiviert ließ sich Selke in einem Zweikampf in der 15. Minute hinfallen, der ansonsten sehr schwache Schiedsrichter Daniel Schlager legte ihm das konsequent als Schwalbe aus und zeigte ihm die Gelbe Karte. Es war bereits die fünfte in dieser Saison für den Ex-Herthaner, damit muss Selke im Auswärtsspiel am kommenden Wochenende bei RB Leipzig gesperrt zusehen.

Auch die Abwehrspieler Ömer Toprak (wegen Foulspiel) und Kevin Vogt (wegen Meckerns, nichts Neues bei Werder) sahen früh eine Gelbe Karte, wobei der etwas selbstverliebt wirkende Schiedsrichter Schlager es den Handelnden auf und neben dem Platz auch nicht gerade leicht machte. Statt das harmlose Spiel einfach nur zu leiten, rückte er sich immer wieder selbst unangenehm in den Mittelpunkt und verzögerte damit auf eine Art und Weise das Spiel, wegen der niemand Eintritt bezahlt. Die Zuschauer wollen die Spieler in Aktion sehen, nicht den Schiedsrichter, das muss der DFB seinem pfeifenden Kader ganz offensichtlich noch einmal erklären.

Pavlenka mit Rückenproblemen

Derweil klagte Torhüter Jiri Pavlenka, der seit seinem Kommen 2017 in allen 89 Bundesligaspielen für Werder in der Startelf stand und damit gerade eine Bestmarke unter allen Profis in Deutschland hält, früh in diesem Spiel über Rückenschmerzen. Der Tscheche hatte sich nach einem Eckball bei einem Luftduell verletzt. Nach einer Behandlungspause konnte Pavlenka aber weiterspielen. Beinahe hätte er seinen Rücken beim Jubeln testen können, doch nach einer Kombination über Selke und den giftigen Leonardo Bittencourt scheiterte Maximilian Eggestein denkbar knapp vor dem Union-Tor. Es war eine der wenige Torchancen im ersten Durchgang. Die Gäste überließen Werder zwar wie erwartet oft den Ball und stellten sich tief hinten rein, viele Lücken gab es dadurch aber halt nicht. Wenn es mal gefährlicher hätte werden können, fehlte den Bremer Angriffen die entscheidende Präzision beim letzten Pass. Immerhin überzeugte aber die Defensive mit der Dreierkette Moisander/Vogt/Toprak im ersten Durchgang.

Nach der Pause schob sich Vogt bei Bremer Ballbesitz ins Mittelfeld vor, um insgesamt mehr Druck nach vorne zu erzeugen. Doch im Mittelpunkt blieb zunächst einmal mehr Pavlenkas Rücken: Nach einem Andersson-Kopfball (50.) parierte Werders Torhüter herausragend, krachte aber auf den Boden und hatte wieder Schmerzen. Optimal wirkte das nicht. Und nur zwei Minuten später war Pavlenkas Traum von zweiten Saisonspiel ohne Gegentor dann vorbei, auch wenn er dafür nichts konnte: Marius Bülter, vor wenigen Monaten noch im Regionalliga-Fußball unterwegs, schloss einen Konter unhaltbar zur Berliner Führung ab. Im Gegenzug verpasste Yuya Osako die schnelle Gelegenheit zum Ausgleich, eine Top-Chance, die der Japaner hätte nutzen müssen. Werder erhöhte nun den Druck, doch Selke und Bittencourt scheiterten am Torhüter. Jetzt wurde es ein Kampf gegen die Uhr – und gegen die eigenen Nerven.

Lächerliches zweites Tor

Statt sich nun mit allen Mann zu wehren, kassierte Werder mal wieder ein geradezu lächerliches zweites Tor: Wieder war es Bülter, der nach einem Konter traf. Der Ball wirkte jedoch längst geklärt, eher der Berliner aus großer Distanz und aus sehr spitzem Winkel aufs Tor schoss. Doch Abwehrchef Niklas Moisander konnte den Ball trotz seiner Grätsche nur noch hinter der Linie erwischen. Ein eigener Treffer gelang Werder im Schlussspurt gar nicht mehr. Seit mehr als neun Stunden (!) wartet die Mannschaft von Florian Kohfeldt nun auf ein selbst erzieltes Tor in der Bundesliga. Zuletzt hatten die Gegner Düsseldorf und Augsburg großzügig mit Eigentoren geholfen, das letzte echte Bremer Tor erzielte Milot Rashica beim 1:6 vor Weihnachten in München. Gegen Union leistete sich Werder das vierte Liga-Heimspiel in Folge ohne eigenes Tor.

Der zweite Treffer von Union Berlin hingegen war für Werder der ultimative Stimmungskiller nur wenige Tage nach dem rauschenden Pokalabend. Was für ein Kater! Was für eine Ernüchterung! Statt vor den schweren nächsten Spielen gegen Leipzig und Borussia Dortmund wenigstens Aufsteiger Union zu schlagen und den Kontakt zum unteren Liga-Mittelfeld nicht zu verlieren, rutschte Werder noch tiefer in den Schlamassel. Die desaströse Heimbilanz liest sich wie eine Bewerbung für die 2. Liga: Gegen Union setzte es nun schon die achte (!) Heimniederlage dieser Bundesligasaison, bei unfassbaren 8:24 Toren. Das bedeutet, wenig überraschend, Platz 18 in der Heimtabelle. Und nun auch wieder einen direkten Abstiegsplatz in der richtigen Tabelle. Beides passt nicht zu der erstklassigen Unterstützung der Fans rund um dieses wichtige Kellerduell.