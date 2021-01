Werte für Werder schaffen: Joshua Sargent und Eren Dinkci gehören zu den Spielern, die Florian Kohfeldt in Bremen fördert. (nordphoto / gumzmedia)

Bei seiner Vertragsverlängerung fühlte sich Frank Baumann an seine Anfänge als Werder-Geschäftsführer im Jahr 2016 erinnert. Auch damals zählte der Verein zu den Abstiegskandidaten und die Kassen waren so leer, dass in der Liga hinter vorgehaltener Hand über eine drohende Insolvenz des Bremer Traditionsvereins getuschelt wurde. Doch Werder schaffte die Wende, formierte eine neue Mannschaft, baute konstant neues Eigenkapital auf und hätte beinahe sogar den Europapokal erreicht, was zu den ambitionierten sportlichen Zielen unter Baumanns Regie gepasst hätte, sich nicht nur mit dem Klassenerhalt begnügen zu wollen.

Auch jetzt, in der schwersten finanziellen Krise der Vereinsgeschichte mit Einnahmeverlusten in zweistelliger Millionenhöhe durch die Pandemie, müssen sie bei Werder irgendwie den Spagat hinbekommen zwischen wirtschaftlichen Notwendigkeiten und sportlichem Erfolg. Wobei sich die Rahmenbedingungen verschoben haben: Notwendig sind nun Verkäufe, wie schon im Sommer beim Transfer von Davy Klaassen zu Ajax Amsterdam, und ein Erfolg wäre es schon, „Werder unter diesen Bedingungen stabil in der Bundesliga zu halten“, erklärt Florian Kohfeldt.

Werder muss wieder neu aufbauen

Der Trainer muss das mit einem Kader schaffen, der in der Breite verjüngt wurde und der qualitativ nicht an frühere Werderteams heranreicht. Beklagen könne und werde er sich nicht, betont Kohfeldt, „ich habe mich mit sehr wachem Verstand weiterhin für diese Aufgabe entschieden, deshalb versuche ich im Rahmen dessen, was wir hier haben, das Bestmögliche herauszuholen“. Über die schmerzhaften, aber notwendigen Einschnitte im sportlichen Sektor sei er wegen seines Vertrauensverhältnisses zu Baumann stets informiert. Ihn treibe auch in diesen Zeiten an, „dass es Werder gut geht. Momentan müssen wir sehr rational handeln. Es ist wichtig, die Dinge realistisch einzuordnen. Weil damit natürlich auch eine Erwartungshaltung und Stimmungen entstehen“.

Von alten Europapokalzeiten zu träumen, helfe der Mannschaft nicht weiter, soll das heißen. Kohfeldt: "Wir müssen ein Team aufbauen, in dem wir junge Spieler oder auch andere Spieler weiterentwickeln, um Werte für Werder Bremen zu schaffen. Dabei müssen wir uns in der Liga halten. Das sind Ziele, die zwar nicht so sexy klingen wie ,Wir wollen nach Europa‘, aber von den Rahmenbedingungen her sind diese Ziele genauso ambitioniert, wie sich vor drei Jahren hinzusetzen und zu sagen, Europa sei das Ziel.“

Der Klassenerhalt ist das neue Europa für Werder, zumindest kurzfristig. Gelingt dieser, wollen Baumann und Kohfeldt für die Zeit danach auch wieder höhere Ziele anpeilen. „Ich will mich nicht komplett davon verabschieden, wenn wir Werder wirtschaftlich und sportlich wieder stabilisiert haben“, betont Baumann. Und auch Kohfeldt will sich „nicht zu klein machen“ und erinnert daran, „dass wir auch vor drei Jahren nicht angetreten sind und die Latte so niedrig gelegt haben, dass sie bloß nicht reißt“.

Die Niederlage gegen Union Berlin ärgerte ihn deshalb besonders. Kohfeldt: „In der Situation, in der wir nach wie vor sind, muss uns klar sein, dass wir um jeden Punkt maximal kämpfen müssen.“ Weil die Konkurrenten ebenfalls verloren, habe sich die Gesamtsituation zwar nicht dramatisch verschlechtert. Aber die Chance, sich in der Tabelle zu stabilisieren, wurde in dieser Krise fahrlässig vertan.