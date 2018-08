Wäre alles nach Plan gelaufen, Milot Rashica würde wohl noch immer bei Vitesse Arnheim spielen. Jedenfalls nicht bei Werder. Vergangenen Winter war Rashica nur die 1b-Lösung, und sie wurde umgesetzt, weil Martin Harnik nicht zu haben war. Werder-Trainer Florian Kohfeldt bevorzugte Harnik, da er den bulligen Stürmer für den Abstiegskampf als besser geeignet hielt. Weil Harnik bundesligaerfahren war und ohne große Anlaufzeit in einer schwierigen Situation funktioniert hätte. Aber dann wollte Hannover sieben Millionen Euro Ablöse, und das Geschäft kam nicht zustande.

Stattdessen gab es einen Sinneswandel innerhalb der Sportlichen Führung. Trainer Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann beschlossen zur Jahreswende einfach, dass Werder gut genug ist und die Klasse hält, und deshalb änderte sich das Anforderungsprofil des gewünschten Stürmers. Statt einer Soforthilfe, wie Harnik sie gewesen wäre, sollte ein Perspektivspieler kommen. Einer, der zwar etwas Zeit braucht zur Entwicklung, dann jedoch eine großen Nummer werden kann. Dieser Moment könnte beim 22-jährigen Milot Rashica jetzt gekommen sein.

Eine Vorbereitung taugt nur bedingt zu verlässlichen Prognosen. Wer Werder in diesen Tagen im Training beobachtet, dem fällt jedoch zwangsläufig die Spielfreude Rashicas auf, die Entschlossenheit, mit der er wie ein kleiner Raketenmann an seinen Gegenspielern vorbeizieht. Am zweiten Tag des Trainingslagers in Grassau, in einem Trainingsspiel elf gegen elf, verdichtete sich dieser Eindruck in einer einzigen Szene: Direkt aus der Luft haute Rashica einen Ball aus knapp 20 Metern Entfernung so selbstverständlich in den Winkel des Tores, dass es einen Moment brauchte, bis die Zuschauer am Rande des Platzes begriffen, was sie gerade gesehen hatten. Ein Treffer wie eine Verheißung, eine Ankündigung für eine große Saison.

Diszipliniert und lernwillig

Als Baumann am Tag danach über Rashica spricht, nimmt er diese Szene als Beleg für die Entwicklung der vergangenen sieben Monate. „Milot kam im Winter relativ spät zu uns, er hatte keine Vorbereitung. Und er brauchte Zeit, sich an die Intensität der Bundesliga zu gewöhnen. Die Art und Weise, wie wir spielen.“ Dieser Prozess hat große Fortschritte gemacht. So große, dass Baumann, nicht bekannt für überschwängliche Worte, sagt: „Milot macht wirklich schon in der Vorbereitung einen sehr, sehr guten Eindruck.“

Sieben Millionen Euro hat Werder an Arnheim überwiesen, um Rashica im Januar aus den Niederladen nach Bremen zu holen. Eine Summe, die natürlich mit einigen Erwartungen verknüpft ist, bei den Zuschauern, aber auch innerhalb des Vereins. Rashica hält den hohen Erwartungen jedoch stand. Er lernt Deutsch, die Anweisungen des Trainers versteht er. Und er hat taktisch enorm dazugelernt. Offensiv hat er intuitiv schon zu Beginn ziemlich viel richtig gemacht, die Defensive spielte in der Art seines Fußballs aber nur eine untergeordnete Rolle. Rashica musste lernen, wann er sich in welchen Räumen zu bewegen hat. Und er hat gelernt. „Milot ist diszipliniert und lernwillig“, sagt Baumann. „Er braucht die Vorbereitung, das haben wir gewusst und gesagt. Sie tut ihm gut.“ Rashica hat viel visuelle Nachhilfe bekommen, anhand von Videos wurden Laufwege und Stellungsspiel verbessert. Und er braucht und bekommt die Ansprache des Trainers.

Rashica, ein Kandidat für die Startelf

Nicht viele Positionen im Kohfeldt‘schen System sind noch unbesetzt. Torwart, Viererkette, auch das defensive Mittelfeld stehen für die kommende Saison. Nur im Sturm, auf den Außenpositionen neben Max Kruse, gibt es keine fest verteilten Plätze. Vergangene Saison war es ähnlich, Kohfeldt rotierte je nach Gegner oder eigener Ausrichtung des Spiels. So wird es auch in dieser Spielzeit sein, der Trainer strebt speziell im Sturm eine große Variabilität an. Rashica spielt in diesen Plänen jedoch eine wesentlich größere Rolle als in der vergangenen Rückrunde, in der er auf neun Einsätze kam. Da war er noch eine Art Joker, weil seine Art zu spielen ohne große Anlaufzeit funktioniert und er sofort die Statik des Spiels verändert. Für einen Einwechselspieler ist das eine ziemlich gute Eigenschaft. Nun aber wird Rashica häufiger in der Startelf auftauchen. Er hat, so ist zu hören, im Moment die besten Karten auf einen Platz im Sturm. Die Frage ist, wer auf der anderen Flügelposition spielt, Martin Harnik oder Yuya Osako?

Es wird viel über die Spieler gesprochen, die Baumann und Kohfeldt in diesem Sommer nach Bremen geholt haben, Osako, Davy Klaassen, Harnik. Über Kruse sowieso, Torhüter Jiri Pavlenka auch. Rashica gehört ebenfalls zu den Spielern, die die kommende Spielzeit prägen könnten. Der kosovarische Nationalspieler ist das, was man einen Unterschiedspieler nennt, einer, der mit einer genialen Aktion ein Spiel entscheiden kann. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren gibt es davon nun einige im Kader. Das Potenzial, einmal eine ähnliche Ablösesumme einzuspielen wie Thomas Delaney, hat Rashica. „Von mir wird es keinen Spruch geben, dass er der nächste Superstar ist“, sagt Baumann. „Aber er hat definitiv richtig viel Potenzial und kann noch mehr. Da kommt noch einiges, Milot kann richtig spannend werden.“