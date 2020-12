In seiner neuesten Kolumne kritisiert Jörg Wontorra Werders Scouting. (WESER-KURIER)

Irgendwie kommt’s jetzt knüppeldick für den SV Werder Bremen. Selbst, wenn sie eine ordentliche Vorstellung abliefern, fehlt am Ende der Ertrag. Als Erklärung dafür steht der reichhaltige Zitate-Schatz von Ex-Profis zur Verfügung. Für das Spiel gegen Dortmund zum Beispiel greift der Klassiker von Jürgen Wegmann: „Erst hatten wir kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu.“ Und Andreas Brehme hätte dazu den Satz aller Sätze beisteuern können: „Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß“ (Wobei es in Wirklichkeit die Hand von Pavlenka war). Ins Schrift-Deutsch übersetzt und ohne Fütterung des Phrasenschweines mag das heißen: Sie waren stets bemüht, aber das reine Leistungsvermögen alleine reicht nicht aus.

Und so drückt kurz vor Weihnachten halt wieder diese unheilvolle Bilanz auf die Stimmung: Vier Niederlagen und neun sieglose Spiele am Stück, durchgereicht auf den 14. Platz. Eine Blaupause zum vergangenen Jahr. Das mag ja auch mal dem fehlenden Spielglück wie im Falle Dortmund und individuellen Aussetzern geschuldet sein, aber unterm Strich muss die Stagnation bei Werder tieferliegende Gründe haben.

Fangen wir an mit der Spielkultur: Gegen die Granden der Liga funktioniert das sogar auf den ersten Blick noch besser als bei den Gegnern auf Augenhöhe. Schon ein Fingerzeig dafür, dass das Team ein Problem damit hat, selbst kreativ zu sein. Denn wenn sie dazu gezwungen werden, wird es schwierig: Nach der Eroberung des Balles findet Werder nicht mal den Ansatz einer Lösung – weder bei geordnetem noch bei überraschendem Eintritt in den Angriffsmodus. Und wenn schon keine Lösung, dann doch wenigstens ein Plan. Aber auch der ist zumindest flächendeckend nicht erkennbar. So ist also im Strafraum derzeit wenig Spektakel zu erwarten, weil der Ball nur selten dieses Segment des Spielfeldes erreicht. Okay, zwei zentrale Figuren wie Füllkrug und Selke sind dort ohnehin nicht einsatzbereit, aber ein „echter“ Mittelstürmer würde Werder schon gut tun. Stattdessen spielt auf dieser Position Eintor-Sargent, der seinen Trainer nur erfreut, weil er eifrig ist und auch nach hinten arbeitet. Und Johannes Eggestein schießt seine Hattricks in Linz.

Kritik an Kaderzusammenstellung

Eine weitere Ursache für den Stillstand mag auch die Zusammenstellung des Kaders sein. Denn irgendwie hat der Klub nur Transfers getätigt, die ihn nicht voranbringen. Zahlen können das belegen: Agu und Erras kommen auf Null Startelf-Einsätze, Schmid auf einen und Chong durfte dreimal von Beginn an ran. Als Perlentaucher, die bei einem knappen Budget nun mal gebraucht werden, haben sich Werders Scouts offensichtlich nicht profiliert.

Gegenbeispiel Stuttgart: Der Verein nutzte den Abstieg zur kompletten Neusortierung. Im Rang des Sportdirektors heuerte noch im Mai 2019 und die 2. Liga vor Augen Sven Mislintat an, der sich als Scout in Dortmund schon den Beinamen „Diamantenauge“ erarbeitet hatte. Und dann kamen jeweils für weniger als zwei Millionen Euro: Endo aus der holländischen Liga, Coulibali aus Paris, Klimowicz aus Cordoba in Argentinien und Kalajdzic von Admira Wacker. Dazu noch Wamangituka, der acht Millionen Euro kostete. Allesamt blutjung, allesamt Stammspieler, allesamt haben sie ihren Verkaufswert kräftig erhöht. Mislintat lieferte also, der Rest ist bekannt: Nach dem Wiederaufstieg hat sich der VfB derzeit knapp hinter den europäischen Plätzen eingeordnet.

Natürlich fragt man sich betreten, wann bei Werder zuletzt derartige Scouting-Erfolge erzielt wurden, und warum dort das Gespür für die Rohdiamanten nicht wirklich ausgeprägt ist. Oder liegt es doch am Trainer, der die angebotenen Edelsteine einfach nicht schleift? Dies sind alles nur Denkanstöße, die die Entscheidungsträger mit in die kurze Winterpause nehmen könnten. Hier und heute zählt aber erst mal nur der Kick in Mainz. Die Statistik sollte dabei zu Hilfe kommen. Denn gewonnen wurde bisher nur gegen zwei Vereine, die hinter Werder stehen. Und Mainz? Steht natürlich hinter Werder. Alsdann! Damit es nicht wieder knüppeldick kommt.

Zur Person

Jörg Wontorra (72)

ist als Sportmoderator eine Legende. Im wöchentlichen Wechsel mit Peter Gagelmann, Lou Richter, Christian Stoll und Daniel Boschmann schreibt Jörg ­Wontorra in unserer Zeitung, was ihm im Bundesliga-­Geschehen aufgefallen ist.