Es gab Spiele, da wirkte Fin Bartels wie ein kleiner Junge, der plötzlich ohne seinen liebsten Spielkameraden im Sandkasten saß und nichts mit sich anzufangen wusste. Er rannte so viel wie immer, er suchte die Eins-gegen-Eins-Duelle wie immer, doch irgendwie war es nicht dasselbe. In der Phase, in der Max Kruse wegen seines Schlüsselbeinbruchs fehlte, gelang Bartels nicht mehr viel. Zum Glück für den 30-Jährigen ist diese Zeit aber längst vorbei. Beim 4:0-Sieg gegen Hannover harmonierten Bartels und Kruse wie zu ihren besten Zeiten in der vergangenen Rückrunde. Gegen Stuttgart waren sie nicht ganz so auffällig, aber sie entschieden das Spiel.

Als Bartels am Sonnabend in der 45. Minute hinfiel und einen unberechtigten Freistoß bekam, musste er nicht lange überlegen oder gucken. Er wusste intuitiv, wo er den Ball blitzschnell hinpassen musste, damit er genau in den Lauf von Kruse kam. Der Torjäger versenkte trocken. Das reichte an diesem Tag für drei Punkte. „Es hat in der Situation einfach alles gepasst“, sagte Bartels knapp. Blindes Verständnis lässt sich eben schwer in Worte fassen.

Das 1:0 gegen Stuttgart war Kruses vierter Saisontreffer, drei davon bereitete Bartels vor. Bartels bringt es auf zwei Tore, eines davon legte ihm Kruse auf. Das Duo erzielte somit sechs der insgesamt neun Werder-Treffer. Das entspricht 67 Prozent, und diese Zahl macht eines deutlich: Im Offensivspiel hängt das Wohl und Wehe der Bremer an den beiden Kumpels, die schon beim FC St. Pauli zusammen auf dem Platz standen. Sie gehören zu den wenigen Spielern im Kader, die durch ihre individuelle Klasse den Unterschied ausmachen können. „Max ist immer anspielbar und sehr ballsicher. Fin ist einer der Spieler, die diese Schnelligkeit haben und den zweiten oder dritten Ball nach Max bekommen“, sagte Teamkollege Maximilian Eggestein. Der Mittelfeldmann ist oft der Zulieferer für Kruse und Bartels. Er weiß also genau, was das Offensivduo auszeichnet. „Sie ergänzen sich sehr gut. Max will den Ball lieber in den Fuß haben, Fin in den Lauf“, schilderte Eggestein und fügte hinzu: „Max und Fin haben sich jetzt wieder gefunden. Als Max verletzt war, hat Fin natürlich der Partner gefehlt.“

Bartels, der kühle Norddeutsche, würde das allerdings nie so klar ansprechen. Als der Offensivspieler nach dem Stuttgart-Spiel mit einer Flasche Wasser in der Hand Interviews gab, äußerte er sich sehr pragmatisch. „Max war in den ersten Spielen auch da, als es nicht lief. Er hat doch überhaupt nur vier von 14 Spielen nicht mitgemacht“, gab Bartels zu bedenken. In der Tat verpasste Kruse nur vier komplette Partien, doch im Duell mit Schalke wurde er früh verletzungsbedingt ausgewechselt und sein Comeback in Köln dauerte nur wenige Minuten.

Bleiben also acht Spiele übrig, in denen Bartels und Kruse für längere Zeit zusammen stürmen konnten. Am Anfang der Saison hatten sie, wie die gesamte Mannschaft, ihre Probleme, doch jetzt sind sie auf dem Weg zurück zu alter Stärke. „Für Stürmer ist es wichtig, verwertbare Bälle zu bekommen und Anspielstationen zu haben. Das war nicht so, weil es in der Mannschaft in den ersten Wochen nicht so gut lief“, sagte Sportchef Frank Baumann. Gerade Bartels habe eine schwierige Phase hinter sich. „Fin hatte ein kleines Tief, aber da ist er schon vor einigen Wochen sehr eindrucksvoll wieder herausgekommen. Natürlich hilft es ihm, Mitspieler zu haben, bei denen man weiß, dass man sehr gut harmoniert.“

Lob von Baumann

Damit meint Baumann natürlich in erster Linie Kruse. Die beiden suchen und finden sich auf dem Platz immer wieder. Wenn der Videoassistent in der 52. Minute nicht eingeschritten wäre, hätte Bartels nach einem abgefälschten Schuss von Kruse sogar noch das 2:0 gegen Stuttgart erzielt. „Max und Fin hatten viele gute Aktionen“, lobte Baumann, nahm das Duo aber zugleich in die Pflicht: „Sie machen das gerade gut, müssen es jetzt aber nicht nur über zwei, drei Spiele beweisen, sondern für den Rest der Saison.“ Bartels gab sich zumindest vorsichtig optimistisch, dass die Trendwende geschafft ist. Er sehe die ganze Mannschaft aktuell auf einem guten Weg. Es gehe schließlich auch eher um das Team als um einzelne Spieler. „In den ersten Wochen war nicht alles verkehrt. Da haben wir die Tore nicht gemacht. Daran wird man leider oft gemessen. Wenn alle ihre Leistung gebracht hätten, auch ich, würden wir nicht da unten stehen“, sagte er.

Man merkt es ihm an: Bartels redet lieber über die Mannschaft als über sich und Kruse. Wie sehr er seinen kongenialen Partner schätzt, wird aber deutlich, wenn er über Kruses Stärken spricht: „Max ist ein intelligenter Spieler. Er sieht Räume, die in der Bundesliga nicht viele sehen. Das macht manche Dinge möglich.“ Solch ein überschwängliches Lob hört man vom eher nüchternen Bartels selten. Vielleicht ist das seine Art zu sagen: Schön, dass du wieder da bist, Max!

