Gladbachs Trainer Marco Rose. (dpa)

Es waren stressige, es waren intensive Monate. Zehn Stück an der Zahl, um genau zu sein. 2014 machte sich Florian Kohfeldt beim DFB auf die Jagd nach der Lizenz zum Fußball-Lehrer. Und so ganz nebenbei gehörte er auch noch zum Trainerstab des damaligen Werder-Coaches Viktor Skripnik. Bis zum März 2015 ging es mit 23 anderen Anwärtern zurück in die Schule – einer von ihnen war Marco Rose, aktueller Trainer des jetzigen Gegners Borussia Mönchengladbach.

Und Marco Rose war nicht irgendein Teilnehmer des Lehrgangs, sondern einer, mit dem Kohfeldt sich richtig gut verstand. Sie saßen nicht direkt nebeneinander in der letzten Reihe – aber fast, wie Kohfeldt recht amüsiert während der Pressekonferenz am Freitagmittag veranschaulichte. „Unser Mediensprecher Christoph Pieper hier oben ist quasi Marco Rose“, setzte er schmunzelnd an. Direkt dazwischen saß Sportchef Frank Baumann, der grinsend einschob: „Und ich bin Torsten Frings?“ Werders einstiger Mittelfeldmann war es dann allerdings doch nicht, der im Lehrgang den Zwischenmann gab. „Nein, du bist Thomas Reis“, antworte Kohfeldt lachend, der somit auch den jetzigen Coach des Zweitligisten VfL Bochum ins Spiel gebracht hatte.

Enges Verhältnis

Nicht nur das Trio auf dem Podium hatte sichtlich Spaß, auch die drei Protagonisten aus dem Lehrgang ergänzten sich bestens. Das verbindet. „Marco ist mit Sicherheit einer der Kollegen, zu denen man ein etwas engeres Verhältnis hat“, sagte Kohfeldt, die Vorfreude auf das Wiedersehen am Sonntag (Anpfiff: 13.30 Uhr) ist entsprechend groß. „Es war eine sehr angenehme Zeit. Marco ist ein Supertyp und ein sehr guter Trainer.“

Auch als Florian Kohfeldt seinerzeit den Lehrgang als Jahrgangsbester beendet hatte und sich die Wege wieder trennten, hielt er zu Rose Kontakt. „Danach schreibt man sich, die Fußball-Lehrer-Gruppe gibt es immer noch“, sagte der 37-Jährige. „Wir haben dann im Sommer nochmal Kontakt gehabt, als er den Job in Gladbach übernommen hat. Jetzt während der Saison gab es das aber nicht, wir haben auch nicht über die Spiele gesprochen.“

Tipps von Junuzovic

Wie gut Marco Rose momentan arbeitet, zeigt ein Blick auf die Tabelle. Die Borussia ist ein wenig überraschend Tabellenführer, jüngst gelang in der Europa League ein Heimsieg gegen AS Rom. Noch in der vergangenen Saison stand der 43-Jährige bei RB Salzburg an der Linie, mit den Österreichern wurde der er nicht nur erneut Meister, sondern schaffte erstmals auch die direkte Qualifikation für die Champions League. Mit dabei war ein in Bremen nicht ganz unbekannter Spieler. „Ich habe mit Zlatko Junuzovic ein wenig über ihn gesprochen und kenne somit auch die Spielersicht auf den Trainer Marco Rose“, sagte Kohfeldt mit einem Schmunzeln. „Er ist einen sehr beeindruckenden Weg in den letzten Jahren gegangen über die Jugend in Salzburg, er hat die Youth League gewonnen und war dann bei den Profis.“

Trotz eines bis 2020 laufenden Vertrages und die Aussicht auf die Königsklasse wagte Rose den Schritt in die Bundesliga. Und damit in jene Liga, in der er selbst als Profi unterwegs war. Unter Trainer Jürgen Klopp spielte er für den FSV Mainz 05, noch heute verbindet beide eine Freundschaft. Das ähnlich gute Verhältnis zwischen Marco Rose und Florian Kohfeldt wird dagegen am Sonntag für 90 Minuten ruhen müssen. „Wir werden uns vor und nach dem Spiel umarmen“, kündigte Werders Trainer aber bereits an. Und eine ungewöhnliche Parallele hat Kohfeldt auch noch registriert. „Ich habe festgestellt, dass wir uns am Spielfeldrand in unserer Gestik ähnlich sind“, sagte er. Gut möglich also, dass vor beiden Bänken wieder einmal recht viel Bewegung ist.