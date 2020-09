Florian Kohfeldt vermisste bei seiner Mannschaft den richtigen Kampfgeist. (nordphoto)

Florian Kohfeldt

„Wir haben verdient verloren, auch wenn es zu hoch war. Die ersten 35 Minuten sind dahingeplätschert. Der letzte Funken hat uns gefehlt, das sieht man bei den Gegentoren. Die fünf Minuten vor der Halbzeit waren dumm. Wenn man das 0:1 kriegt, muss man so in die Halbzeit kommen. Jeder hat gemerkt, wo wir herkommen. Ich hoffe, dass alle gemerkt haben, wie angefasst wir sein müssen, um Bundesliga-Spiele zu gewinnen. Das war mir heute alles zu seicht. Wir müssen uns in die Saison reinkämpfen. Das haben wir heute nicht in dem Maße getan, wie ich es mir gewünscht hätte."

Frank Baumann

„Sowohl das Ergebnis als auch die Leistung sind ernüchternd - insbesondere ab der 40. Minute. Bis dahin war es von beiden Teams sehr abwartend, vielleicht sogar mit leichten Vorteilen auf unserer Seite. Defensiv war es bis dahin ordentlich, wir hatten auch Ballgewinne, aus denen wir aber zu wenig gemacht haben. Nach dem Gegentor haben wir uns nicht gefangen und sind eher wieder einen Schritt zurückgewichen. Es war insgesamt zu wenig, was wir geboten haben und zu passiv.“

Niklas Moisander

„Es war zunächst ein enges Spiel, doch vor der Pause haben wir die zwei Tore bekommen. Dann wurde es schwierig für uns, wir haben aber alles versucht.“

Davie Selke

„Das fühlt sich nicht gut an. Wir hatten ein gutes Gefühl nach der Vorbereitung und wollten gewinnen und gut starten. Wir haben viele Punkte gezeigt, auf die wir aufbauen können, auch wenn es bescheuert klingt. Das müssen wir mitnehmen und es auf Schalke besser machen.“

Davy Klaassen

„40 Minuten haben wir umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Nach den beiden Gegentoren war es dann zu wenig. Wir haben zu viele Fehler gemacht. Nächste Woche gegen Schalkes ist es ein neues Spiel, wir werden unterhalb der Woche an uns arbeiten.“

Herthas Peter Pekarik

„Für uns war das ein super Start nach dem Pokalaus. Die Partie war wichtig für uns, deshalb bin ich froh, dass es so gut geklappt hat. In der Defensive waren wir kompakter und aggressiver in den Zweikämpfen. Das hat uns in Braunschweig gefehlt.“

Herthas Niklas Stark

„In Bremen ist es nie einfach, aber wir haben eine gute Mannschaftsleistung gezeigt. So war es ein gelungener Auftakt. Ein Spiel wie in Braunschweig schleppt man ein wenig mit sich. Umso schöner, dass wir so gestartet sind und uns deutlich besser präsentieren konnten, auch und gerade in der Defensive. Wir hatten stets mehrere Lösungen gegen das Bremer Spiel zur Hand. “