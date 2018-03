Philipp Bargfrede kann sich noch gut an die Anfangsjahre erinnern. In seiner ersten Saison als Bundesliga-Profi schoss er: kein Tor. In seinem zweiten Jahr als Bundesliga-Profi schoss er: kein Tor. Im dritten Jahr: auch nicht. Im vierten Jahr: genau, kein Tor. 88 Bundesliga-Spiele mussten vergehen, bis der Name Philipp Bargfrede erstmals in der Torschützenliste auftauchte. In seinem fünften Bundesligajahr war er da. „Das hat mich damals schon sehr beschäftigt“, sagt Philipp Bargfrede im Gespräch mit MEIN WERDER, „darunter hat meine Leistung ab und an ein wenig gelitten.“

Heute fällt es ihm leicht, darüber zu reden. Weil er mittlerweile sechs Bundesliga-Tore geschossen hat. Und weil seine Leistungen über jeden Zweifel erhaben sind. So einen wie ihn gibt es in der Bundesliga nicht oft. Philipp Bargfrede spielt seit neun Jahren für Werder in der Bundesliga, im Verein ist er sogar noch fünf Jahre länger. Er ist mit Abstand Werders dienstältester Profi. Als er angefangen hat, da hießen seine Mitspieler noch Naldo, Mertesacker, Wiese, Frings, Borowski und Özil.

In der Bundesliga gibt es nur ganz wenige Profis, die länger durchgehend für einen Verein, für ihren Verein, spielen als Philipp Bargfrede: Roman Weidenfeller bei Borussia Dortmund, Stefan Kießling bei Bayer Leverkusen, Alex Meier in Frankfurt oder Franck Ribery bei den Bayern. Lebenslang Grün-Weiß ist das Motto des Vereins Werder Bremen, lebenslang Grün-Weiß gilt auch für Philipp Bargfrede. Ob er, gerade 29 Jahre alt geworden, sich eine Karriere nach der Karriere bei Werder vorstellen kann? „Absolut, das wäre eine Option“, sagt er.

Kerngesund

Im Moment aber, das sagt er auch, ist er noch Spieler. Und zwar ein gesunder Spieler, was für ihn keine Selbstverständlichkeit ist. Ein Auszug aus seiner Krankenakte: Bänderriss (2008), Meniskus-Einriss (2009), Patellasehnenprobleme (2009/2010), Außenmeniskus-Einriss (2013/2014), Knie-OP (2014), Meniskusriss und Entzündung im Knie (2016) – von 297 möglichen Bundesligaspielen seit Karrierebeginn hat Philipp Bargfrede nur 168 bestreiten können.

In dieser Saison hat er verletzungsbedingt nur zwei Pflichtspiele verpasst. Er hat seit seinem Wiedereinstieg zu Saisonbeginn sehr dosiert die Belastung gesteigert, überhaupt steuert er die Belastung sehr genau. Er trainiert lieber einmal zu viel individuell als zu schnell wieder mit der Mannschaft. Das scheint ein Schlüssel für mehr Spielzeit zu sein. Und etwas Glück, „das Verletzungspech musste ja mal vorbei sein“, sagt er. Gezweifelt habe er in der Zeit der vielen Verletzungen nie an sich, und Werder hat nie an ihm gezweifelt. „Ich glaube, dass das eine sehr besondere Beziehung ist“, sagt Philipp Bargfrede über sich und Werder, „ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Weg gehen konnte. Und ich habe das Bedürfnis, dem Verein dafür etwas zurückzugeben.“ Verlässliche Leistungen sind seine Währung.

Philipp Bargfrede hat in neun Jahren als Werder-Profi fünf verschiedene Trainer gehabt. Jeder dieser Trainer hat Philipp Bargfrede geschätzt, jeder dieser Trainer hat auf ihn gesetzt, wenn er gesund war. Philipp Bargfrede glaubt, dass das daran liegt, dass man sich auf ihn verlassen kann. Philipp Bargfrede ist für die kleinen Dinge zuständig. Sein Spiel ist selten spektakulär, aber sein Beitrag zum Gelingen des Gesamtwerkes unverzichtbar. Werder holt mit Philipp Bargfrede deutlich mehr Punkte als ohne ihn. Und Werder kassiert auch deutlich weniger Gegentore mit ihm im defensiven Mittelfeld als ohne ihn. Das haben Statistiker ausgerechnet.

„Ich bin auch nächstes Jahr hier“

Philipp Bargfrede ist ein ausgezeichneter Balleroberer. Er ist wichtig im Umschaltspiel. Er spielt zwar selten die langen, öffnenden Pässe, sorgt aber dafür, dass es bei Ballbesitz schnell in die richtige Richtung geht, nach vorne. Er stellt außerdem die Räume gut zu. Und er ist einer, der auch mal dazwischengrätscht, wenn es nicht so läuft, wenn im Werder-Spiel der Zugriff fehlt, wie Trainer es gern nennen. Philipp Bargfrede setzt dann ein Signal. „Das gehört dazu, aber ich glaube, dass man da heute ein bisschen mehr aufpassen muss“, sagt er und lächelt verschmitzt. Es ist das Bargfrede-Lächeln. Ein bisschen Lausbube, ein bisschen altersweise inzwischen. Um 53 Gelbe Karten, eine Gelb-Rote und eine Rote ist er in neun Jahren Werder trotzdem nicht herum gekommen. Er ist da – im besten Sinne – oldschool.

Zum Typen Philipp Bargfrede gehört auch, dass er seit Jahren seine Verträge verlängert, ohne dass dies für viel Aufsehen sorgt. „Das spiegelt meine Art vielleicht wider“, sagt er. Über manche Vertragsgespräche werden quasi wöchentlich Wasserstandsmeldungen abgegeben. Bei Philipp Bargfrede hat Frank Baumann vor einer Woche gesagt, dass man sich über Bargfredes Zukunft bei Werder keine Sorgen machen müsse. Zu MEIN WERDER sagt der Spieler: „Ich bin auch nächstes Jahr hier.“ Für ihn ist damit alles gesagt. Für wie lange er bleibt? Ob eine Klausel greift, nach der sich der Vertrag automatisch ab einer bestimmten Anzahl an Einsätzen verlängert? „Das“, sagt er, „das muss ich müde weglächeln.“