Bei Sebastian Langkamp kommt die Pointe nicht mit dem Dampfhammer. Werders Innenverteidiger bevorzugt den ruhigen Humor. Der, der erst ein paar Sekunden braucht, bis er sich gänzlich entfaltet. "Ja, er ist kein Schlechter. Das habe ich auch schon gesehen", sagte der 30-Jährige mit ernstem Blick, als er auf Niklas Moisander angesprochen wurde. Eben jenen Finnen wird Langkamp am Sonnabend im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr) nämlich wohl wieder ersetzen müssen. Es gibt leichtere Aufgaben. Das weiß auch Sebastian Langkamp.

"Den linken Huf von Niklas habe ich nicht, aber ich versuche das mit meinen Qualitäten so gut wie möglich zu machen auf der halblinken Position", erzählte der ehemalige Berliner. "Ich bin bis dato so weit ganz gut integriert, dass ich sagen kann, dass ich das halbwegs vernünftig gemacht habe." Zuletzt tat er dies, als Werder gegen Dortmund spielte. Weil Moisander verletzt war. Und er ist es immer noch. "Ich befürchte, dass es nicht reichen wird", sagte Florian Kohfeldt. "Das ist sehr ärgerlich, weil ich eigentlich letzte Woche schon die Hoffnung hatte, dass es funktioniert. Es ist noch nicht komplett ausgeschlossen, aber sehr unwahrscheinlich."

Zerrung stoppt Moisander

Wenige Minuten später enterte der Bremer Abwehrchef den Trainingsplatz. Moisander lief – und er lief schnell. Allerdings hatte er nicht etwa Teamkollegen an seiner Seite, sondern Physiotherapeut Jens Beulke. Es gehe bei der Verletzung "in Richtung Zerrung", klärte Kohfeldt auf. Das Problem: Sie hält sich hartnäckig. Das wiederum erhöht die Chancen von Sebastian Langkamp. Er spielte zuletzt eben gegen Dortmund und vertrat Moisander kürzlich auch in Hannover. "Basti hat noch zwei Einheiten, um sich zu empfehlen – und dann schauen wir mal", sagte Florian Kohfeldt lachend. Und der Winter-Zugang konterte gewohnt trocken: "Gestern war es nicht so gut, da habe ich schon einmal nicht auf mich aufmerksam machen können."

Sebastian Langkamp wollte diese Aussage als Witz verstanden wissen, weshalb er dies sicherheitshalber auch noch einmal wörtlich hinterherschob. Die Pointe war für sein Empfinden dann doch zu versteckt gewesen. Augenblicke später schlüpfte er wieder in die Rolle des Profis zurück und sagte Sätze, die ein Profi eben sagt. Denn natürlich musste er darüber sprechen, wie es ihm nach seinem Wechsel an die Weser so ergangen ist. Schließlich führte an Milos Veljkovic und eben Niklas Moisander bislang kein Weg vorbei, Langkamp profitierte vielmehr vom Pech der Konkurrenten. "Ich habe bisher noch nicht so viele Spiele machen können und dürfen. Bis dato haben die beiden das aber auch sehr gut gemacht", sagte er. "Ich habe schon damals gesagt, als ich gekommen bin, dass es auch darum geht, Geduld zu beweisen. Es ist auch eine Fähigkeit, zu differenzieren, dass es um Ziele geht und zu sehen, welche Rolle man selbst dabei spielt." Heißt: Notfalls muss der eigene Anspruch hinter dem Teamerfolg anstehen. Fraglos eine lobenswerte Einstellung. Sie wirklich zu leben, dürfte im Profifußball allerdings nur den Wenigsten gelingen. Sebastian Langkamp offensichtlich schon.

Und genau deshalb habe er es auch nicht bereut, im Winter nach Bremen gekommen zu sein. Den Begriff "Zufriedenheit" vermeidet er dabei allerdings. "Das ist das falsche Wort, aber ich bin ausgeglichener, als ich es zuletzt in Berlin gewesen bin", betonte er. "Ich glaube, dass es immer wichtig ist, mit welchen Erwartungen man herkommt. Wenn du sie nicht zu hoch setzt, dann kannst du auch nicht zu sehr enttäuscht werden." So habe er seine Situation vor dem Wechsel analysiert und dabei schnell erkannt, dass Werder auch schon damals eine gute Abwehrleistung gezeigt hatte, sagte der 30-Jährige. Stimmt dann irgendwann auch die Punktzahl – so wie inzwischen bei Werder – macht dies die Situation für die Reservisten nicht einfacher. Eine ganz einfache Rechnung im Fußball. Eine Rechnung, die für Sebastian Langkamp aber nicht nur logisch, sondern auch überaus akzeptabel ist. "Rückblickend können wir uns alle freuen und stolz sein, dass wir den Klassenerhalt so ,früh' geschafft haben. Als ich im Februar meine erste Trainingseinheit hier hatte, war die Stimmung noch etwas anders."

Kohfeldt warnt vor Leverkusen

Seither ist in der Tat viel passiert. Werder hat den Abstieg verhindert. Nicht irgendwie, sondern mit zum Teil überzeugenden fußballerischen Darbietungen. Eine Qualität, die auch wesentlich den Charakter des aktuellen Gegners beschreibt. "Leverkusen legt sehr viel Wert auf spielerische Komponenten", weiß Florian Kohfeldt, der auch vor dem Gegenpressing der Gäste warnt. "Da musst du hellwach und sehr kompakt in der Ordnung sein. Und das funktioniert nicht, wenn du nur so halb da bist."

Diese Sorge hat der Coach aber ohnehin nicht. Auch wenn es tabellarisch um nicht mehr viel gehe für Werder, ist er fest von einem starken Auftritt seiner Spieler überzeugt. Allein schon wegen des Gegners. Ganz egal, ob der nun zuletzt gegen Bayern München und Borussia Dortmund deutlich (2:6; 0:4) oder den VfB Stuttgart knapp (0:1) verloren hat. "Es ist eine sehr junge Mannschaft, da ist es normal, dass Ergebnisschwankungen vorhanden sind – aber auf einem sehr hohen Niveau", sagte Kohfeldt. "Sie kämpfen mit allem, was sie haben um die Champions League. Es ist eine wahnsinnig hohe individuelle Qualität auf jeder Position vorhanden."

Solche Qualitäten hatte die Borussia zuletzt auch. Werder hielt gut dagegen, profitierte aber auch von einem starken Jiri Pavlenka im Tor. Alles hatte die Defensivabteilung also nicht richtig gemacht. "Wenn ich jetzt erzählen würde, was wir alles verbessern wollen, komme ich nicht rechtzeitig zum Training." Es war der letzte Scherz, den es auf Werders Pressekonferenz zu hören gab. Dieses Mal kam er nicht von Sebastian Langkamp, sondern vom Trainer. Geschmunzelt hatte der Verteidiger trotzdem.

