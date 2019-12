Werder hatte nach langer Zeit mal wieder Grund zum Feiern. (nordphoto)

Werder-Trainer Florian Kohfeldt änderte sowohl seine Startformation als auch die Grundordnung seiner Mannschaft. Christian Groß und Leonardo Bittencourt rückten in die Mannschaft, dafür saßen Sebastian Langkamp und Nuri Sahin auf der Bank. Werder verteidigte wieder mit einer Viererkette, die Theo Gebre Selassie, Milos Veljkovic, Groß und Ludwig Augustinsson bildeten. Davor übernahm Bargfrede die Sechs, Maximilian Eggestein und Davy Klaassen die Halbpositionen. Bittencourt und Milot Rashica spielten auf den Flügeln und Yuya Osako im Angriffszentrum.

Die Bremer kehrten im eigenen Ballbesitz also wieder zum gewohnten 4-3-3 zurück, hatten sich gegen den Ball aber ein paar entscheidende Kniffe zurechtgelegt. Werder verteidigte nicht im 4-4-2, sondern in einer Art 4-2-3-1. Während Klaassen von der Halbposition auf die Zehn vorschob und sich um Arnold kümmerte, ließ sich Eggestein bei Wolfsburger Ballbesitz eher auf Bargfredes Höhe fallen. Gegen Wolfsburgs 3-4-3 hatten die beiden Flügelangreifer die Aufgabe, Zuspiele der Wolfsburger Halbverteidiger auf die Flügelspieler zuzustellen. Bittencourt und Rashica arbeiteten dabei oft mit ihren Deckungsschatten.

Gute Bremer Pressingidee

Dazu verlegte Kohfeldt die Anlaufhöhe deutlich weiter nach vorne. Anders als gegen Schalke, als Werder zögerlich und erst ab der Mittellinie attackierte, schoben die Spieler nun teilweise sogar auf Wolfsburgs Keeper Casteels durch. Werder verfolgte diesen Plan nicht stringent, sondern eher situativ und stellte den VfL im Aufbau damit immer wieder vor neue Aufgaben.

Diese riskantere Ausrichtung gegen den Ball erforderte allerdings sowohl personelle als auch inhaltliche Anpassungen: Osako musste als einzige Spitze viele Meter machen und fiel nicht wie gewohnt so oft aus seiner Position zurück, um im Zehnerraum als Ballverteiler zu agieren. Eggestein hatte in den Umschaltmomenten einen längeren Weg nach vorne und tauchte in der ersten Halbzeit nur sehr selten vor dem gegnerischen Tor auf. Und die Entscheidung für Groß und gegen Langkamp fiel auch, weil Groß schlicht mehr Endgeschwindigkeit mitbringt und in den durch das hohe Anlaufen dahinter zwangsläufig größeren Räumen besser verteidigen kann.

Eine große Gefahr, gerade bei einem Team wie Wolfsburg, besteht genau darin: Der Gegner geht Werders Pressing einfach aus dem Weg, indem der Ball im tiefen Aufbau schnell und hoch in die Spitze und damit einfach über das Bremer Anlaufen hinweg gespielt wird. So versuchten es die Gastgeber dann auch oft genug, ihren Stoßstürmer Weghorst ins Spiel zu bringen. Der Niederländer ist auch mit dem Rücken zum Tor unheimlich schwer zu verteidigen und trotz seiner Körpergröße am Ball sehr geschickt und spielintelligent.

Das Positionsspiel leidet

Werder ließ sich auf viele direkte Duelle in der Abwehrreihe ein, was man in dieser Form von der Mannschaft ebenfalls eher nicht gewohnt ist. Um Weghorst und damit den heimlichen Wolfsburger Spielmacher aber in den Griff zu bekommen, sollten die Sechser rückwärts pressen, um den Niederländer zwischen Innenverteidiger und Mittelfeldspieler in die Zange zu nehmen. Das funktionierte ziemlich gut und weil die Zufuhr an Zuspielen auf die Flügelspieler William und Roussillion auch gestört war, waren signifikante Anlaufstellen des Wolfsburger Offensivspiels gelöscht.

Das generelle Vorhaben, das Spiel ein weniger nüchtern und verkopft zu halten und stattdessen offener und vielleicht auch etwas wilder zu agieren, brachte aber auch ein paar Probleme mit sich. Das ansonsten eher gepflegte Positionsspiel litt sichtbar darunter, von den klassischen Werder-Angriffen im geordneten Spiel war nicht viel zu sehen. Aber in der Situation und für Wolfsburg als sehr körperbetont spielenden Gegner sollte es wohl die passendere Herangehensweise sein, wenngleich Werder gegen das mannorientierte Zustellen des Gegners viele lange Bälle spielen musste.

Große Effizienz vor dem Tor

Werder profitierte von einem eher glücklichen Handelfmeter und einem hohen Ballgewinn samt Umschaltaktion, um zu seinen Toren vor der Pause zu kommen. Dazwischen lag das mittlerweile schon chronische Problem bei Defensivstandards - obwohl Kohfeldt und sein Trainerteam auch da etwas Neues versuchten: Klaassen besetzte den zweiten Pfosten.

Beim zwischenzeitlichen Ausgleich griff diese Maßnahme aber auch nicht. Trotzdem machten bis zur Pause viele kleine Dinge den Unterschied, Werders Bereitschaft, das Rückwärtspressing auch der schon überspielten Angreifer, Bargfredes Körperlichkeit im Zentrum, der gute Zugriff auf die zweiten Bälle, ein starker Pavlenka und die ungeheure Effizienz: Beide Schüsse aufs Tor waren auch drin.

Wolfsburg passte seinen Aufbau nach der Pause ein wenig an und bekam so seine Flügelspieler besser ins Spiel. Mehmedi und Victor ließen sich etwas tiefer ins Mittelfeld fallen, um sich für die Innenverteidiger anspielbar zu machen und den Ball dann hinter dem Bremer Pressing auf die Flügelspieler abzulegen. Besonders über die rechte Seite mit William entwickelte sich deshalb nach zehn, 15 Minuten immer mehr Druck nach vorne.

Gelungene Umstellung von Kohfeldt

Werder zog sich nun immer weiter zurück und kam gar nicht mehr gefährlich vor das gegnerische Tor. Wolfsburg schnupperte in der Phase schon am Ausgleich, wurde aber vom VAR und von Pavlenka eingebremst und ging dann noch mehr Risiko: Mit Ginczek kam ein zweiter klarer Stoßstürmer, Trainer Oliver Glasner stellte dafür auf Viererkette und ein flaches 4-4-2 um. Keine 30 Sekunden später fiel das 2:2, als Werder den Rückraum am Sechzehner nicht sauber sicherte. Werder schwamm in den Sequenzen unmittelbar nach dem Ausgleich ordentlich, als Kohfeldt mit seinen ersten Einwechslungen etwas den Druck rausnahm und ebenfalls umstellte.

Mit Joshua Sargent kam ein frischer Angreifer, der das schludrige Anlaufen wieder schärfen und mit seiner Geschwindigkeit auch bei Kontern gefährlich werden sollte. Kurz darauf ersetzte Claudio Pizarro Osako. Werder war fortan im 3-5-2 unterwegs, mit Gebre Selassie als drittem Innenverteidiger und Rashica auf der Zehn und hatte sogleich seine erste dicke Chance in der zweiten Halbzeit, die Eggestein aber vergab. Während der eine oder andere Bremer Spieler müde wirkte, war bei den Wolfsburgern trotz des Spiels samt Reisestrapazen drei Tage zuvor im Europapokal davon kaum etwas zu spüren.

Wolfsburg rennt ins Verderben

Die Partie drohte zu Gunsten der Gastgeber zu kippen, ehe Wolfsburg etwas zu euphorisch ins Verderben rannte: Bei einer Kontersituation liefen beide Sechser den Angriff mit und vernachlässigten die dringend notwendige Absicherung, Eggestein und letztlich der eigentlich völlig ausgepumpte Rashica nutzten die überraschende Freiheit eiskalt aus.

Glasner wechselte noch einmal positionsgetreu, Kohfeldt warf in den letzten Minuten den groß gewachsenen Michael Lang ins Spiel, der die zu erwartenden langen Bälle in den Strafraum verteidigen sollte. Was auch nötig war, weil sich Werder ähnlich wie gegen Freiburg vor ein paar Wochen zu vielen Fouls um den eigenen Strafraum herum hinreißen ließ und damit genug brenzlige Standardsituationen verursachte.

Letztlich blieb es aber beim dringend notwendigen Sieg, der auf der einen Seite verdient war, weil sich Werder bis zum Schluss bissig und entschlossen wehrte und von vier ordentlichen Torchancen gleich drei nutzte. Andererseits bleiben aber auch genug Probleme: Das Positionsspiel war - auch der Ausrichtung geschuldet - kaum existent, die Tore fielen nach einem Standard und zwei Umschaltaktionen. Im achten der letzten neun Spiele setzte es wieder mindestens zwei Gegentore, bei Defensiv-Standards bleibt eine stete Gefahr für das eigene Tor - und bei den VAR-Entscheidungen hatte Werder dieses Mal schlicht auch mal das nötige Glück.