Niklas Moisander ist nun nicht gerade als Torjäger bekannt. Der Abwehrchef hätte also allen Grund gehabt, seinen Treffer zum 2:0 ausgiebig zu bejubeln. Doch der Finne entschied sich anders und steuerte direkt auf die Bank an der Seitenlinie zu. Sein Ziel: Zeugwart Fritz Munder. Denn bei aller Begeisterung über das außergewöhnliche Pokalspiel – für Werders Profis gehörte dieser Abend eindeutig ihrem Mann im Hintergrund.

Fritz Munder geht den Spielern an die Wäsche, und zwar sprichwörtlich. Er ist der Hüter der Kleidung bei Werder – und doch so viel mehr. Er ist Gesprächspartner, Ratgeber, Freund. Dank seiner üppigen grauen Haare hört Munder intern auf den Namen Flavio in Anlehnung an den einstigen Formel-1-Teamchef Flavio Briatore. Er ist das, was man gemeinhin als gute Seele bezeichnet. Wie wichtig seine Person für die gesamte Mannschaft ist, zeigte nicht nur der Moisander-Lauf, sondern auch die Feierlichkeiten unmittelbar nach dem Spiel auf dem Rasen. Auch in der Kabine wurde es kurz darauf noch einmal laut – und emotional.

Die Panne mit dem Wagner-Trikot

„Es war ein sentimentaler Moment. Er war immer einer derer, die im Verborgenen arbeiten, aber für die Jungs ganz wichtig sind“, sagte Trainer Florian Kohfeldt. „Er hat sich immer so perfekt um alles gekümmert, dass alles da war.“ Noch im Vorjahr scherzte der Coach: „Ich würde morgens nackt aus der Kabine gehen, wenn ich Fritz Munder nicht hätte.“

Es gab da allerdings diesen einen Abend, da geriet der heute 62-Jährige mächtig ins Schwitzen. Es war der 24. August 2010, längst dunkel und Werder spielte gerade bei Sampdoria Genua um den Einzug in die Champions-League-Gruppenphase. Plötzlich zog sich Sandro Wagner eine blutende Kopfwunde zu, trug anschließend einen Turban – allerdings auch ein blutverschmiertes Trikot. Ersatz hatte ausgerechnet Munder auf die Schnelle nicht zur Hand, der Schiedsrichter verwehrte Wagner die Rückkehr auf den Platz. Also reagierte der damalige Trainer Thomas Schaaf blitzschnell und wechselte den eigentlich schon ausgemusterten Markus Rosenburg ein – der Werder prompt in der Nachspielzeit mit seinem Treffer in der Nachspielzeit in die Verlängerung rettete. Der Rest ist Geschichte, Munders „Fauxpas“ einer der schönsten Fehlgriffe der Bremer Vereinsgeschichte.

Baldiges Wiedersehen

Doch nun ist Schluss, altersbedingt hört Munder auf. Für den Delmenhorster hätte es im Grunde keinen besseren Rahmen zum Abschied als das Pokalspiel gegen den SV Atlas geben können. Florian Kohfeldt, für den sein Zeugwart eine wichtige Vertrauensperson war, mit der er auch schon einmal über die Aufstellung diskutierte, freut sich bereits auf künftige Treffen. „Wir werden uns sicher sehen. Er wohnt ja in Delmenhorst bei meinem Vater in der Straße.“