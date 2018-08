"Osako Hanpa naitte" heißt so viel wie "Osako ist einfach zu gut" oder "unglaublicher Osako". Gesagt hatte das ein Gegenspieler, den Yuya Osako während eines Highschool-Turniers so durcheinanderwirbelte, dass dieser sich im Anschluss weinend und vollkommen entnervt vor den Kameras zeigte, wie die "Deichstube" berichtet. Das Video wurde zum Renner und ein cleverer Geschäftsmann ließ den Spruch "Osako Hanpa naitte" mitsamt des Konterfeis des bemitleidenswerten Gegenspielers auf T-Shirts, Flaggen und Fahnen drucken.

Nachdem Osako während der WM im Auftaktspiel gegen Kolumbien den 2:1-Siegtreffer erzielt hatte, fand das Shirt erneut reißenden Absatz, zudem sei der Spruch "Osako Hanpa naitte" als Wort des Jahres 2018 in Japan vorgeschlagen worden, heißt es in der "Deichstube" weiter.

Während die Japaner ihren Osako also quasi als Nationalhelden feiern, steht der 28-Jährige in Bremen noch wenig im Schatten populärerer Namen wie Claudio Pizarro, Davy Klaassen oder Martin Harnik. Neben dem Platz wirkt Osako tatsächlich unscheinbar, ja schüchtern , dafür überragte er sowohl gegen Villarreal als auch im Pokal gegen Worms einige: In beiden Spielen traf der mit 1,82 Meter nicht übermäßig große Offensivspieler mit dem Kopf. Eine Qualität, für die Osako nicht unbedingt bekannt war. "Er hat uns da schon ein bisschen überrascht", gab auch Frank Baumann im Anschluss an das Pokalspiel zu.

Dass Osako ein Guter ist, war den Werder-Verantwortlichen aber natürlich bewusst. Schließlich holten sie ihn für sechs Millionen Euro vom 1. FC Köln. Bei Osakos Vorstellung schwärmte Florian Kohfeldt dann auch von Osakos "Passqualität, Zwischenraumfähigkeit" und dem "Tempo mit Torabschluss" und bezeichnete den Angreifer als "großen Mehrwert". Vom Kopfballspiel war da zwar nicht die Rede, aber mit seinen beiden Toren hat Osako den Vorschusslorbeeren dennoch erste Taten folgen lassen.

