(Frank Thomas Koch)

Ein Fußballspiel, so lautet eine der unendlich vielen Weisheiten des Fußballs, werde im Kopf gewonnen. Mentale Stärke, die es auch in kritischen Situationen und unter Druck ermöglicht, die volle Leistungsfähigkeit abzurufen, zeichnet die ganz großen Spieler und auch Mannschaften aus. Sich auf das Wesentliche zu fokussieren, auf diese Fähigkeit wird es in den kommenden Wochen ankommen. Kein Profi kann in der aktuellen Situation auf Erfahrung zurückgreifen, weil niemand eine solche Situation zuvor erlebt hat. „Jetzt geht es darum, Vollgas zu geben„, fordert Florian Kohfeldt die komplette Konzentration auf die restlichen zehn Spiele der Saison. „Entscheidend wird sein, wer mit dieser Situation im Kopf am besten klar kommt.“

Damit es seine Spieler sind, die am besten klar kommen, sind vor einer Woche personelle Veränderungen innerhalb des Betreuerstabs vorgenommen worden. Ein Sportpsychologe und ein Motivations-Trainer wurden in einer sehr schwierigen Phase der Saison hinzugeholt. Mathias Kleine-Möllhoff arbeitet bereits seit Mai 2019 als Psychologe im Leistungszentrum. Er folgt auf Andreas Marlovits, der im Februar nach über vier Jahren gehen musste. Jörg Löhr ist Mental- und Motivationstrainer, er hat Werder bereits 2011 in einer schwierigen Situation geholfen. Jetzt ist Löhr erneut gefragt, zunächst nur bis zum Ende dieser Saison.

Eine komplett andere Wettkampf-Situation

Man habe sich bewusst für eine Lösung mit zwei unterschiedlichen Personen entschieden, sagt Kohfeldt. „Mathias ist ausgebildeter Psychologe. Er wird individuelle Themen mit den Spielern erarbeiten und versucht sie im mentalen Bereich weiter zu entwickeln." In der Vorbereitung auf den Wettkampf spielt Kleine-Möllhoff keine Rolle.

Das ist die Aufgabe von Löhr, einem ehemaligen Handball-Nationalspieler, der schon bei vielen Vereinen der Bundesliga temporär im Einsatz war. „Jörg setzt Reizpunkte Richtung Wettkampf mit einzelnen Sitzungen„, erklärt Kohfeldt das Aufgabengebiet. „Da wird die Wettkampf-Situation angesprochen, die komplett anders sein wird als sonst.“

Unterstützung für die Familien der Spieler

Dass DFL und Klubs die Saison zu Ende spielen wollen, erfordert einen hohen Preis. Keine Zuschauer im Stadion, nur sehr kurze Pausen zwischen den Spielen, bis Ende Juni wird der gesamte Tross sehr viel unterwegs sein. All das muss in kurzer Zeit verarbeitet werden. Während die Arbeit von Kleine-Möllhoff langfristig Wirkung zeigen soll, ist Löhr der Mann für die unmittelbare Wirkung im Abstiegskampf. „Wir erwarten uns da schon einen gewissen Push", sagt Kohfeldt und meint Löhr.

Dem Psychologen Kleine-Möllhoff kommt in der aktuellen Situation noch eine besondere Rolle zu. Er biete, sagt Kohfeldt, auch ein Life-Coaching an. Dabei stehen nicht nur die Profis im Mittelpunkt, es gehe auch um ihre Familien. „Bei allen Privilegien, die wir haben, beginnt jetzt eine Phase, in der wir mehr als normal weg sind. Für die Familien und Kinder geht das normale Leben ja noch nicht weiter mit Schulen und Kitas. Da zu unterstützen, darauf legen wir viel wert", sagt Kohfeldt, selbst Vater von zwei kleinen Kindern.