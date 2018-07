Es soll schon Profifußballer gegeben haben, die an dieser vermeintlich einfachen Aufgabe gescheitert sind. "Mal eben" für die Fotografen mit dem Ball jonglieren – diese Aufforderung kommt immer, wenn ein neuer Spieler vorgestellt wird. So war es auch bei Davy Klaassen am Freitag. Und Werders neuer Mittelfeldmann meisterte diese Übung wie im Schlaf. Der Ball tanzte auf seinen Füßen und fiel einfach nicht herunter. Klaassen bekam schließlich ein Stopp-Signal, sonst hätte er wohl noch stundenlang so weitermachen können.

Nicht nur bei der Balljonglage, sondern auch bei der anschließenden Pressekonferenz trat der 25-Jährige souverän und entspannt auf. In Jeans, Poloshirt und weißen Turnschuhen ließ sich der teuerste Zugang der Werder-Geschichte die Fragen bereits auf Deutsch stellen, sprach aber sicherheitshalber Englisch. Warum er sich zum Wechsel zu Werder entschlossen habe, wurde Klaassen natürlich gleich am Anfang gefragt. "Das Treffen mit dem Trainer war ausschlaggebend. Zwei oder drei Stunden haben wir über alles gesprochen – über die Stadt, den Verein und die Spielweise", antwortete der Niederländer.

Treffen in Manchester

Das besagte Treffen, das am Ende entscheidend war, fand am Dienstag statt. Da fehlte Trainer Florian Kohfeldt, als die Werder-Profis ihre Vormittagseinheit absolvierten. Mittlerweile ist klar, wo er war: Der Coach besuchte Klaassen in Manchester. "Damit wollten wir auch zeigen, welche Bedeutung dieser Transfer hat. Ein Training zu verpassen fällt mir schwer, aber dafür habe ich es gerne in Kauf genommen", betonte Kohfeldt.

Der Trainer kann in Gesprächen sehr überzeugend sein und Begeisterung erzeugen, das bekam auch Klaassen zu spüren. "Er hat mir erzählt, dass er Angriffsfußball mit viel Druck spielen will. Das war für mich am wichtigsten. Das ist meine Spielweise", erzählte der Mittelfeldspieler. Nach dem Treffen mit Kohfeldt sei er vom Wechsel zu Werder vollends überzeugt gewesen, habe aber noch eine Nacht darüber geschlafen. "Am nächsten Morgen hatte sich meine Meinung nicht geändert", sagte er. "Ich bin froh, hier zu sein und fühle mich sehr willkommen."

Dieses positive Gefühl ist wichtig für den 16-fachen niederländischen Nationalspieler, denn hinter ihm liegt ein verdammt hartes Jahr. Als Kapitän, dreifacher Meister und Europa-League Finalist war Klaassen 2017 von Ajax Amsterdam zum FC Everton gewechselt – für die stolze Ablösesumme von 27 Millionen Euro. Die Erwartungen konnte er in der Premier League jedoch nicht erfüllen. Lediglich 16 Pflichtspiele bestritt er für den Klub aus Liverpool und saß phasenweise nur auf der Tribüne. "Der englische Fußball war für Davy ein einziger Kampf. Er ist ein talentierter Fußballer, aber er kam mit der physischen Intensität und der Geschwindigkeit nicht zurecht", glaubt Phil Kirkbride, Everton-Experte der Tageszeitung „Liverpool Echo“.

Klaassen äußerte sich ganz ähnlich: "Die Spielweise bei Everton war nicht meine Spielweise. Das Spiel war sehr körperlich und weniger taktisch." Bei Werder dagegen könne er künftig seine Stärken voll ausspielen, zeigte sich der Niederländer überzeugt und versicherte: "Der Wechsel ist für mich kein Schritt zurück." Tatsächlich hat Kohfeldt einen ganz klaren Plan für Klaassen im Kopf. Der Neuzugang soll eine der beiden Achter-Positionen besetzen und dort den Takt des Werder-Spiels vorgeben. "Davy ist ein klarer Fixpunkt in unserem Spiel. Er soll den Rhythmus bestimmen, bewegt sich gut in den Räumen und ist torgefährlich", sagte der Trainer.

Klaassen ist also eine Führungsrolle zugedacht, und die will der 25-Jährige, der abseits des Platzes eher ruhig wirkt, auch haben. "Ich war schließlich Kapitän bei Ajax und habe mich dort zum Anführer entwickelt", unterstrich er. In Amsterdam spielte Klaassen schon mit Niklas Moisander zusammen, den er nun bei Werder wieder trifft. "Er hat mir nur gute Dinge über den Verein und die Stadt berichtet", sagte Klaassen.

Moisanders Rolle beim Transfer

Ohne es zu wollen war Moisander übrigens auch mitverantwortlich dafür, dass der Transfer von Klaassen zu Werder überhaupt zustande kam. Der finnische Abwehrchef hat mit Sören Lerby nämlich denselben Berater wie der Neuzugang. Anfang März traf sich Lerby mit Baumann, um über Moisanders Vertragsverlängerung zu sprechen, die inzwischen vollzogen wurde. Bei der Gelegenheit fragte Werders Sportchef gleich mal vorsichtig nach: "Wie sieht es mit Davy aus?"

Als Baumann diese Geschichte erzählte, musste er schmunzeln, denn der Sportchef war zunächst selbst skeptisch in Sachen Klaassen-Transfer: "Ich wusste, dass die Chance für uns sehr klein war. Und ich hätte damals nie geglaubt, dass ein direkter Kauf möglich wäre." Angedacht war eine Ausleihe, doch dann kaufte Borussia Dortmund Thomas Delaney für rund 20 Millionen Euro. "Dadurch haben wir Geld eingenommen, das wir jetzt wieder investiert haben", sagte Baumann. Der Sportchef schilderte zudem, wie Werder Klaassens Berater immer wieder kontaktierte. "Wir waren sehr hartnäckig. Der Berater sagte irgendwann, er spreche öfter mit mir oder Tim Steidten (Werders Kaderplaner, Anm. d. Red.) als mit seiner Frau."

Diese Penetranz hat sich gelohnt: Werder bekam den Zuschlag und damit einen Spieler, der die Fantasie der Fans beflügelt. 13,5 Millionen Euro soll Klaassen kosten, die Summe könnte durch Bonuszahlungen noch auf 15 Millionen ansteigen. Sein Vertrag läuft bis 2022, und die Erwartungen sind natürlich hoch. Doch auch das sieht der Niederländer gelassen: "Ich kümmere mich nicht um die Ablösesumme. Mir zeigt sie nur, dass der Verein an mich glaubt."