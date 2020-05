Cool wie ein Pinguin, wenn es zur Sache geht: Werder-Profi Maximilian Eggestein. (dpa)

Manche Spieler bei Werder fühlen sich im Presseraum des Weserstadions wie auf dem heißen Stuhl. Das führte in dieser turbulenten Saison bereits mehrfach zu erhitzten Gemütern beim Bremer Bundesligisten. Maximilian Eggestein hingegen meistert diese Aufgabe eines Fußballprofis mit der Coolness eines Pinguins. Egal, wie die Lage gerade ist, ob Werder ein Spiel gewonnen hat (was selten vorkommt) oder eine weltweite Pandemie tobt (was gerade vorkommt) – der ältere der beiden Bremer Eggestein-Brüder äußert sich stets in unaufgeregten und knappen Sätzen, die selten eine bundesweite Schnappatmung auslösen.

Insofern war Maximilian Eggestein am Freitag die Idealbesetzung für Werders Online-Pressekonferenz vor dem Re-Start der Bundesliga. Denn die Gefahr, in einen Fettnapf zu treten, ist für die Handelnden im Profifußball während der Coronakrise offenbar ziemlich groß. Am Tag zuvor hatte sich Augsburgs Trainer Heiko Herrlich mit einer wirren Zahnpasta-Einkaufsgeschichte komplett ins Seitenaus befördert, er wird am Wochenende nicht auf der Bank sitzen, weil er gegen die strengen Quarantäne-Regeln für die Bundesligamannschaften verstieß und das selbst belustigt erzählte.

Gute Nachricht fürs Mittelfeld

Nun sprach Maxi Eggestein. Werders Eigengewächs absolvierte die 14 Minuten dauernde Fragerunde ohne einen Fehltritt. Er wirkte sogar etwas erleichtert, mal aus der Routine in der „Trainings-Quarantäne“ zwischen Parkhotel und Übungsplatz ausbrechen zu können. An Tagen mit zwei Trainingseinheiten halte sich die Langeweile zwar in Grenzen, „da freut man sich, wenn man zwischendurch mal kurz sein Bett sieht“, berichtete er. Am Freitag aber „musste ich mir am Vormittag eine Beschäftigung suchen“, erzählte Eggestein, „das fiel mir nicht schwer. Ich habe ein Buch dabei und spiele viel Playstation. Da habe ich noch Nachholbedarf.“

Während er das so locker schilderte, war die beruhigende Nachricht in diesem Moment, dass er überhaupt dort oben auf dem Podium vor der Kamera saß. Zumindest aus sportlicher Sicht. Denn damit war auch klar, dass Maximilian Eggestein nicht der Spieler ist, der wegen eines positiven Coronatests in seinem persönlichen Umfeld nun für zwei Wochen wegen häuslicher Quarantäne ausfällt. Das ist vor allem deshalb beruhigend, weil im Heimspiel gegen Leverkusen am Montag (20.30 Uhr) bereits Eggesteins Partner im Mittelfeld, Davy Klaassen, wegen einer Gelbsperre fehlt.

Eggestein hingegen kann gegen Bayer vor leeren Rängen mitwirken, und er fühlt sich nach der zweimonatigen Zwangspause der Liga auch bereit dazu: „Die Vorbereitungszeit war zwar nicht so lang wie im Sommer, aber die Situation ist einfach, wie sie ist. Wir müssen sie annehmen und das Beste daraus machen. In der freien Zeit mit individuellem Training haben wir uns so gut wie möglich auf das Mannschaftstraining vorbereitet. Ich fühle mich besser als vor der Pause, das geht auch vielen anderen Spielern so. Wir sind gut vorbereitet.“

„Gut war, die Abläufe zu testen“

Jetzt gut vorbereitet zu sein, wäre ohnehin die Basis für das, was als erneutes „Wunder von der Weser“ in die Geschichte eingehen würde. Eine Rettung von Werder im Abstiegskampf, trotz einer historischen Verletzungsmisere, trotz einer historischen Bundesliga-Unterbrechung – und trotz nicht weniger historisch schlechter Leistungen der Mannschaft in dieser Saison. „Wir haben alle das Gefühl, dass wir etwas gerade rücken wollen“, sagte Eggestein mit Blick auf die kommenden Wochen mit all ihren Geisterspielen, „wir kriegen die Chance dazu. Wir müssen es rechtfertigen, dass wir jetzt spielen dürfen.“

Das Drumherum sei zwar anders durch die leeren Ränge. Aber ein Hindernis, Gegner auf dem Platz zu besiegen und Punkte zu sammeln, soll das nicht sein. „Wir sind es alle gewohnt, im leeren Weserstadion zu trainieren“, betonte Eggestein, „ein Spiel mit echten Gegnern ohne Zuschauer kennen wir noch nicht, aber wir wissen, wie das Stadion leer aussieht. Es war gut, die ganzen Abläufe einmal zu testen, damit man sich darüber am Montag keine Gedanken machen muss.“

Sehr viele Gedanken hat man sich bei Werder hingegen um die genauen Hygiene-Abläufe gemacht, nicht erst seit dem skandalösen Video des inzwischen suspendierten Hertha-Profis Salomon Kalou. „Wir haben ein Briefing vom Mannschaftsarzt, vom Trainer und von Frank Baumann bekommen“, erzählte Eggestein. Auch der Alltag im Parkhotel, sonst das übliche Bremer Mannschaftshotel, hat sich deshalb für die Spieler völlig verändert. „Man sieht im Hotel das Personal nicht und ist komplett abgeschirmt von den anderen Gästen. Beim Essen sitzen wir relativ weit auseinander und man sieht auch kein Personal. Wir sitzen zu viert am Tisch, teilweise sogar mit weniger Leuten. Wir können uns unterhalten, aber der Abstand muss gegeben sein. Und wir haben alle Einzelzimmer.“

Besser schnell punkten...

Daran soll es also nicht scheitern, um gegen Leverkusen den Wettstreit um wichtige Punkte für den Klassenerhalt beginnen zu können. Dass die Zeit dafür inzwischen noch mehr eilt als ohnehin schon, dürfte nach den hitzigen Diskussionen in der Ligaversammlung in dieser Woche klar sein. Denn sollte im Falle eines Saisonabbruchs tatsächlich irgendwann die dann aktuelle Tabelle gelten – ein Szenario, dass noch nicht vom Tisch ist – wäre Werder sehr gut beraten, möglichst früh in diesen Geisterspielen möglichst viele Punkte zu sammeln. Eggestein wollte das umstrittene Abstiegs- und Abbruchszenario der Liga-Bosse nicht weiter kommentieren: „Die Diskussionen über einen möglichen Saisonabbruch haben wir mitbekommen. Aber das ist nichts, womit wir Spieler uns beschäftigen sollten. Es liegt ohnehin nicht in unserer Hand.“

Dass es auf dem Platz wieder richtig zur Sache gehen wird, körperbetont und auf Bundesliga-Niveau, daran zweifelte Eggestein bei seinem Medienauftritt nicht: „Man muss ja richtig in die Zweikämpfe gehen. Wenn wir auf den Fußballplatz gehen, wollen wir richtig spielen. Deswegen werden alle Jungs vorher getestet. Da muss man auf die Tests vertrauen.“ Wenn ein Spieler denke, „er müsse sich zurückhalten und nicht in die Zweikämpfe gehen, sollte nicht auf den Platz gehen“.

Das war eine klare Botschaft, an der es nichts auszusetzen gibt. Mit seinen sauberen Aussagen vor dem Re-Start der Liga nahm Eggestein schon einmal die erste Hürde auf einem komplizierten Weg bis zum Saisonende. Eine Hürde, an der andere Darsteller im Bundesligazirkus kläglich scheiterten.