Der Mann für die wachen Momente

Sein zweiter Saisontreffer: Josh Sargent bejubelt sein Tor zum frühen 1:0 gegen Hertha BSC. (imago images)

Das Bild wäre tatsächlich zu kitschig, um es zu nutzen. Direkt aus dem Flugzeug ist Josh Sargent dann eben doch nicht geklettert, um gleich wieder für Werder zu spielen. Allerdings: Allzu viel Zeit lag nun auch nicht dazwischen. Noch unter der Woche stürmte der US-Boy für sein Heimatland in Kanada – Zeitverschiebung und Reisestrapazen inklusive. Und trotzdem stand er nur wenige Stunden nach seiner Rückkehr gegen die Hertha schon wieder in der Startelf. Und traf.

„Es war eine sehr lange Woche für mich, aber ich bin mit dem Jetlag sehr schnell zurechtgekommen“, sagte Sargent nach dem Schlusspfiff. Übermäßige Augenringe waren in seinem Gesicht tatsächlich nicht zu erkennen – aber Werder hatte ja auch vorgesorgt. „Wir haben in den letzten Wochen viel mit dem Verband gesprochen und Maßnahmen ergriffen, um das Thema in den Griff zu bekommen“, hatte Werders Trainer Florian Kohfeldt unlängst das Prozedere mit Josh Sargent erläutert. „Es geht um Schlaf-Management und darum, den Rhythmus frühzeitig entsprechend anzupassen.“ Nur weil Sargent also nicht in Europa weilt, heißt das noch lange nicht, dass er nicht „europäisch“ schläft – ganz egal, ob es im fernen Nordamerika nun gerade taghell ist.

Jetzt soll der nächste Schritt folgen

Genau deshalb sind Leistungen wie jetzt gegen die Berliner möglich. „Man kann ja nicht sagen, dass es heute eine Josh-Sargent-Gala war“, sagte Kohfeldt, „aber er war halt da und hat seine Aufgabe erfüllt.“ Jetzt gehe es darum, den nächsten Schritt in dieser zusätzlichen Entwicklungsherausforderung zu machen. Denn Kohfeldt hat auch beobachtet: „Nach 60 Minuten war er tot. Das zehrt schon an ihm, das ist schließlich ein 19-Jähriger“, sagte der Bremer Coach. „Es ist natürlich jetzt in der Hinrunde schwierig für uns, weil das alle vier Wochen passiert, dass er da rüber darf. Aber er ist ein A-Nationalspieler, und das will ich ihm auf keinen Fall nehmen.“ Zumal Kohfeldt Fortschritte erkannt hat. „Ich habe das Gefühl gehabt, dass er besser zurückgekommen ist als vor fünf Wochen.“

Die Zweifel sind nicht mehr da

Und deshalb spielte Sargent. Auch weil er davon profitiert, dass mit Yuya Osako und Niclas Füllkrug zwei Konkurrenten fehlen. Dank seines Tores nutzte Sargent seine neuerliche Chance. „Das Spiel wird ihm mit Sicherheit das Gefühl geben, dass er in jedem Bundesligaspiel ein Tor schießen kann“, sagte Kohfeldt, der auch schon andere Zeiten erlebt hat. Er verwies auf die vergangene Saison, als Sargent gegen Stuttgart kaum einen Stich bekam. Da litt das Gemüt des Talentes ein wenig. „Aber dieser Zweifel ist nicht mehr da – und das ist gut so“, sagte Kohfeldt, der sich nun gänzlich unabhängig von den Reisen um den Erdball mehr Konstanz bei Sargents Leistungen wünscht. Nicht nur ein Glanzlicht soll er pro Spiel setzen, so wie auch schon gegen Augsburg oder Frankfurt in dieser Saison. Es sollen mehrere pro Spiel werden. Doch auch hier sieht Kohfeldt bereits eine Steigerung. „Es war ja jetzt nicht so, dass er eine Aktion nach der anderen hatte, aber er wird geduldiger und weiß, dass er seine Rolle für die Mannschaft erfüllen, Räume öffnen und auch verteidigen muss.“